A educação de Mâncio Lima vive um novo momento. Saiba o motivo

Em Mâncio Lima, os estudantes da rede estadual de ensino vivem um clima de celebração e satisfação após os históricos investimentos realizados pelo governo. Por meio da Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esportes (SEE), eles foram contemplados com a entrega de tablets com pacote de internet, kits de material escolar e de livros didáticos do Programa Pré-Enem Legal.

Tendo a tecnologia como uma aliada da aprendizagem, 708 alunos do Ensino Médio receberam tablets com pacote de internet. Como ferramentas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 210 alunos receberam 10 livros didáticos do Programa Pré-Enem Legal. Além disso, 2.440 alunos receberam kits de material escolar que contêm mochila, cadernos e outros itens.

Jaiane Marques, aluna do 3° ano da escola Antônio de Oliveira Dantas, destaca que esses investimentos estão gerando um melhor acesso ao conhecimento. “Esses benefícios entregues a nós tem proporcionado um grande desenvolvimento no aprendizado, fazendo com que nós tenhamos um avanço e aprimoramento em nossos estudos”, relatou.

Para Dienes Lima, gestor da Escola Antônio de Oliveira Dantas, o sentimento é de alegria por esses benefícios. “Existem muitas famílias carentes, e com essas políticas públicas, esse público será alcançado. Os alunos receberam materiais de qualidade e esperamos que isso reflita em bons resultados nos estudos”, disse.

Estudantes das escolas estaduais da zona urbana e da zona rural foram contemplados com os investimentos. “É de grande importância essa ação do governo do Estado. Esses investimentos são inéditos e são frutos do compromisso de um governo que apoia e acredita na educação”, contou José Alcione, coordenador do Núcleo de Educação da SEE em Mâncio Lima.