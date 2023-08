Expoacre Juruá promete agitar Cruzeiro do Sul do Sul e região

A 18ª edição da Expoacre Juruá foi lançada pelo governo do Estado, na manhã deste sábado, 12, em Cruzeiro do Sul, com a promessa de movimentar a economia local e de promover ao público muito entretenimento.

Representando o governador Gladson Cameli no evento, o secretário da Casa Civil estadual, Jonathan Donadoni, disse estar confiante no sucesso de mais uma aposta da gestão do Estado.

“Por determinação do governador Gladson e da vice, Mailza, preparamos a melhor Expoacre Juruá da história. Será um momento para potencializar o Agronegócio e demais setores, gerando emprego e renda a centenas de família”, ratificou o secretário.

A segunda maior feira agropecuária dos acreanos será realizada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, no hall de entrada da Arena do Juruá, a mais significativa praça esportiva da terra dos Náuas.

A sua organização envolve toda estrutura governamental e conta com a parceira de parlamentares, da Associação Comercial Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs), prefeitura e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Entre as novidades deste ano está o acréscimo da quinta noite na programação do evento . A organização estima que cerca de 60 mil pessoas passem pela parque de exposições, gerando uma movimentação financeira de R$ 60 milhões.

“Trabalhamos com a ideia de “casa cheia” todas as noites. O grande movimento de pessoas e negócios fará com que o investimento feito pelo governo e parceiros tenha retorno”, observou Donadoni.

Shows nacionais prometem movimentar a região

O governo preparou uma programação especial para o público que prestigiará a Expoacre Juruá 2023. Além do rodeio, cavalgada, apresentação de artistas da região e uma vasta exposição de empresas e instituições, quatro shows nacional prometem movimentar a região.

A abertura será feita pela banda Barões da Pisadinha. Na noite seguinte, dia 31 de agosto, o cantor Davi Sacer fará apresentação aos evangélicos, e no dia 1⁰ de setembro será a vez do cantor Aldair Play Boy. No encerramento da feira, dia 3, o sertanejo Leo Magalhães fará a alegria dos presentes.

O essencial trabalho da Secom na divulgação da feira

A maior vitrine para os negócios do Vale do Juruá terá cobertura completa da Secretaria de Comunicação (Secom).

A diretora de Comunicação, Renata Brasileiro, que esteve na festa de lançamento representando a titular da pasta, Nayara Lessa, falou do essencial trabalho de informar os acreanos sobre os principais acontecimentos do empreendimento.

“A exemplo do que aconteceu em Rio Branco, a equipe da Secretaria de Comunicação estará presente em toda a Expoacre Juruá com a cobertura completa pela Agência de Notícias, conteúdos nas redes sociais do governo, além de transmissões ao vivo pela Rádio Aldeia e canal do YouTube do governo do Estado”, informa.

O que disseram

“A Assembleia Legislativa anda de mãos dadas com o governo para desenvolver o Acre, e apoia as ações que trazem benefícios ao povo. Não tenho dúvidas de que será uma linda festa”, proferiu o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga.

“A feira atrai negócios de outras regiões e até mesmo de fora do estado. Vamos mostrar o que o Juruá tem de melhor, numa integração entre lazer, cultura, entretenimento e muito mais”, pontuou o titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanibal Mesquita

“Em nome do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, celebro aqui mais um grande momento para o morador desta região. A prefeitura tem o Estado como grande parceiro, e os frutos desse trabalho tem chegado ao povo. Pela dedicação e estrutura, não temos dúvida do sucesso que será a feira”, disse a primeira-dama, Lurdinha Lima.