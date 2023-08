A Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) se reuniu, na quinta (3), em Rio Branco, para discutir temas como a rastreabilidade bovina, regularização fundiária e questões ambientais.

O encontro foi realizado de forma híbrida na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac). Na abertura, o presidente da comissão e da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, destacou a importância da realização dos encontros nos estados para debater demandas que promovam o crescimento da região.

“Mesmo diante do cenário desafiador para o agro, a pungência dos nossos parceiros em seus respectivos estados é notável. Destaco ainda o nível que o Acre alcançou, sendo reconhecido internacionalmente como zona livre de febre aftosa sem vacinação”, disse Muni.

O presidente da Faeac, Assuero Veronez, destacou que o agro acreano vem conquistando cada vez mais novas frentes de trabalho, e que o apoio da comissão é de suma importância para o desenvolvimento do setor. “É um trabalho que exige muito, mas que sempre traz novas conquistas”, afirmou.

Durante a reunião, o presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, Francisco de Castro, falou sobre a proposta de rastreabilidade individual bovina aprovada pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne do Ministério da Agricultura, construída com a participação da CNA e federações de agricultura e pecuária.

O consultor jurídico da coordenação de sustentabilidade da CNA, Rodrigo Justus, falou sobre questões ambientais na região Norte. A reunião da comissão também contou com a participação do consultor da CNA, Geraldo Melo, que fez uma apresentação sobre a importância da regularização fundiária para a região Norte.

Expoacre – Os membros da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte também participam da Expoacre nesta quinta (3), onde os especialistas da CNA farão palestras sobre os mesmos temas abordados na reunião da Comissão para produtores rurais.

A Expoacre é a maior feira de agronegócios e entretenimento do Acre, realizada de 29 de julho a 6 de agosto. O evento fortalece os setores comercial, industrial, de serviços e agrícola.

Na última edição da feira, o governo estadual estimou uma movimentação financeira de mais R$ 130 milhões, com participação de cerca de 300 mil pessoas no Parque de Exposições.