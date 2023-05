Gladson doa terreno para nova sede da Aleac; imóvel fica perto da Cidade da Justiça, em Rio Branco

A Assembleia Legislativa do Acre sediou nesta quarta-feira (31) a 3a reunião ordinária de 2023 da Associação do Parlamento Amazônico com a presença de autoridades como o governador Gladson Cameli e o juiz Giordane Dourado, que representou o Tribunal de Justiça. Além dos locais, deputados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia,Roraima e Tocantins estiveram presentes.

O presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, deu as boas-vindas a todos. “São valorosos parlamentares e a luta em defesa da Amazônia é o que nos une”, disse Gonzaga. Na sequência, a deputada Edna Auzier, presidente do Parlamento Amazônico, agradeceu pela recepção e reafirmou a pauta da aviação como prioritária no debate do colegiado em Rio Branco.

Na cerimônia foi assinado o termo de afetação de imóvel para a construção da nova sede da Aleac ao lado da Cidade da Justiça, em Rio Branco. O terreno foi doado pelo Governo do Acre. “Agora é iniciar o projeto da Assembleia”, disse o 1o secretário da Aleac, Nicolau Júnior.

O governador Gladson Cameli disse que foi parlamentar vários anos e sempre pregou a união. “Se não tivermos a consciência de estarmos unidos e fazermos frente perante ao governo federal para reinvidicar os interesses da nossa região não teremos êxito”, declarou, informando que pedirá nova reunião com o presidente Lula para apresentação das demandas atuais da Amazônia. Ele fez duras críticas à aviação na Amazônia e pediu ao presidente Lula que a Agência Nacional de Aviação Civil aja como reguladora nessas situações porque a questão é realmente complicada para quem tem de viajar na região.

Quanto as obras anunciadas no aeroporto de Cruzeiro do Sul, Gladson fez questionamentos em relação ao horário de pousos e decolagens com esses serviços. O aeroporto será fechado em alguns horários.

O Parlamento Amazônico é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos com mais de 20 anos de existência, na luta em defesa dos povos, e dos Estados que integram a Amazônia brasileira, que são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, realiza nesta Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a Terceira Reunião Ordinária do ano de 2023.

