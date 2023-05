PMDF tem vagas abertas para saúde e capelania até 12 de junho

A Polícia Militar do Distrito Federal está com inscrições abertas para o concurso público de Oficiais da Saúde e Capelães. O primeiro é destinado aos profissionais graduados em Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária e respectivas especialidades.

Já o segundo é para sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana. O capelão é um ministro ordenado, autoridade eclesiástica com bacharelado em Teologia, que provê assistência religiosa a regimentos militares, escolas, hospitais, entre outras instituições; e deve ter exercido o sacerdócio por pelo menos dois anos.

O certame conta com vagas em aberto e cadastro reserva. As inscrições seguirão até as 12h (horário de Brasília/DF) do dia 12 de junho de 2023 e as provas estão previstas para o dia 30 de julho, em Brasília, mas, poderão ser aplicadas também em municípios vizinhos caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação da cidade.

