VACINE-SE o recado das autoridades de saúde aos acreanos que ainda não se vacinaram

O governo do Acre, em parceria com o Ministério da Saúde e da Prefeitura de Rio Branco, lançou a campanha de multivacinação neste sábado, 27, para todo o Acre.

A campanha teve abertura simbólica com uma cerimônia e vacinação em frente ao Palácio Rio Branco, na capital. O objetivo da campanha é vacinar principalmente crianças e jovens para reforçar a cobertura vacinal do estado.

“A campanha de multivacinação ocorre em outubro e foi antecipada pelos casos de poliomielite no Peru, país que faz fronteira com o Acre. Iniciamos hoje, no dia 27 de maio, e vamos até o dia 7 de junho. Vacinamos contra difteria, tétano, coqueluche, rubéola, influenza e a própria covid-19”, destacou Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) estadual.

O governador Gladson Cameli participou da solenidade, e agradeceu ao Ministério da Saúde e ao governo federal pelo apoio.

“Nossas crianças tem que estar protegidas, todas as esferas do poder executivo estão trabalhando em conjunto para concretizar essa meta que é vacinar e proteger os jovens no nosso estado. Agradeço ao presidente Lula e ao governo federal por essa preocupação com o nosso Acre”, frisou.

De acordo com o diretor do Departamento Nacional de Imunização e Doenças Imunopreveníveis, Eder Gatti, representando o Ministério da Saúde, a instituição vai voltar a realizar repasses para os estados.

“O governo federal está empenhado na campanha de multivacinação. Queremos estar próximos aos estados e municípios, para isso disponibilizamos recursos federais. Os repasses do ministério vão retornar, e só o Acre vai receber mais de R$ 1,4 milhão para continuar as ações de vacinação no estado”, declarou.

Raimunda Lima foi até o palácio se vacinar contra a gripe e ressaltou a importância da ação.

“O importante é que quem está aqui no Centro podem vir aqui e seguir a sua vida. Quem mora longe como eu, na colônia, com a vacina da gripe não ficamos doentes, então não precisamos vir à cidade”, disse.

O que disseram

“Já tivemos um sucesso na campanha da vacinação da covid-19. Mas nossos índices vacinais estão baixos, para doenças como a poliomielite estamos muito abaixo, nossa ideia é junto com o governo federal, estadual e municipal melhorar nossos índices vacinais”, Pedro Pascoal, secretário de Saúde.

“Forças internacionais, nacionais, estaduais e municipais estão reunidas em prol de salvar vidas aqui hoje”, Michelle Melo, deputada estadual.

“A gente precisa transitar essa informação da vacina por todo o estado do Acre. Quero me comprometer aqui com o PNI a conseguir uma emenda para adquirir uma van ou ônibus para que a vacina seja levada a todos os municípios do estado”, Roberto Duarte, deputado federal.

“Precisamos contar com todos aqui, pois é importante vacinar crianças e adolescentes. O Brasil é um grande exemplo na vacinação, e parabenizamos essas iniciativas pois acreditamos que a vacina, água potável e aleitamento materno são estratégias que devem ser disponibilizadas para todos”, Lely Guzman, assessora internacional da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

“Parabéns ao governo, que durante a pandemia nos trouxe a vacina. Nosso projeto e a vontade é a mesma, de vacinar idosos, crianças e adolescentes”, Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco.