Inscrição para oficial da PM do Acre começa dia 30 de maio

Saiu o edital da Polícia Militar do Acre com a oferta de 36 vagas de nível superior para cargos de oficiais. O certame está sendo organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições deverão ser feitas pelo site da FGV a partir do dia 30 de maio, a taxa de inscrição foi fixada em R$ 106,00.

De acordo com o edital PM AC Oficial, a remuneração ofertada varia de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73.As inscrições para o Concurso Público estarão abertas das 16h do dia 30 de maio de 2023 até as 16h do dia 04 de julho de 2023.

mpresa responsável pelo certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O concurso será realizado em 7 etapas, conforme imagem acima.

A prova objetiva e de redação serão realizadas em Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá; Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão.

As demais etapas do certame serão realizadas na cidade de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico “https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23”. Mais informações acompanhar o site oficial da Fundação Getúlio Vargas.