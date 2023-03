Aulas do Instituto Dom Moacyr no interior já foram retomadas

Com a suspensão das aulas da rede estadual de ensino nas escolas de Rio Branco por consequência da enchente, os estudantes do ensino médio do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), sob responsabilidade do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), também estão sem aula na capital. Nos municípios do interior que não foram afetados pelas águas, o retorno aos cursos se deu nesta segunda-feira, 27.

Em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima retomaram as atividades os alunos do Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora), unidade do Ieptec no Vale do Juruá. “Iniciamos o ano letivo com muitas expectativas para contribuir com o ensino-aprendizagem dos nossos alunos, e isso é o que realmente importa”, disse a coordenadora-geral do Ceflora, Raylene Cameli. “No decorrer da semana iniciaremos as aulas em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, totalizando 25 turmas do IFTP”, comentou a coordenadora pedagógica do centro, Geânia Mendonça.

Em Plácido de Castro, cinco turmas do Centro João de Deus iniciaram o ano letivo.

Em Senador Guiomard, o centro Campos Pereira também retomou as aulas do itinerário formativo. “Poder iniciar as aulas em alguns dos municípios é para nós motivo de alegria, e assim que as escolas estaduais da capital voltarem a funcionar, retornaremos juntos, e vamos também inaugurar a nossa nova sede, marcando o retorno dos nossos estudantes”, falou a coordenadora da unidade, Susie Lamas.

Quanto ao início do ano letivo nas escolas estaduais para os estudantes do IFTP de Rio Branco, “diante da situação atual das enchentes, a data de retorno ainda será estabelecida em conjunto com a secretaria de educação”, afirmou a coordenadora-geral do IFTP, Lucélia Frota.