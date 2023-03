Auxílio do Bem para vítimas da alagação: milhares vão receber o benefício no Acre

Os deputados que integram a Assembleia Legislativa do Estado do Acre aprovaram, por unanimidade, no final da tarde desta terça-feira, 28, o Programa Estadual Auxílio do Bem, que vai ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da cheia do Rio Acre na capital e no interior.

O orçamento apresentado pelo Executivo para distribuir o recurso é de R$ 3 milhões. O benefício é de R$ 300 por família e será pago em parcela única. Os detalhes para recebimento serão definidos em decreto.

Ao ser informado do resultado da votação, o governador Gladson Cameli, que estava em deslocamento da região do Alto Acre para Rio Branco, fez questão de agradecer à Casa Legislativa e aos seus parlamentares pela aprovação do projeto.

“Estamos vivendo dias difíceis, com muitas famílias desabrigadas na capital e no interior. Estive em Xapuri e Brasileia para acompanhar de perto a situação, que é mais grave do que se imagina. Esse benefício vai ajudar muito as famílias vítimas das cheias. Agradeço aos nossos deputados estaduais que analisaram e aprovaram o projeto com a urgência necessária, para que ele seja colocado em prática o mais rápido possível”, destacou o governador.

No plenário, a líder do governo na Aleac, deputada Michelle Melo, agradeceu o apoio dos colegas e destacou a importância da decisão do governo de garantir os recursos para as famílias. “Parabéns, governador, pela sensibilidade, e aos deputados, pelo compromisso e celeridade em cuidar de quem mais precisa”, disse Michelle Melo.