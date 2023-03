Em meio à desastre ambiental, pesquisa alerta que 70% da população estão endividados em Rio Branco

Ao menos 70,1% da população economicamente ativa de Rio Branco têm com compromissos com dívidas a pagar, ou seja, estão endividadas, segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio70% ), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O levantamento foi realizado junto a 401 pessoas do dia 16 ao dia 18 de março.

Da população endividada, 41,6% estão com nomes inscritos em serviços de proteção de créditos. Além disso, ainda segundo o estudo, dentre a população com dívidas, o cartão de crédito se apresenta como o principal para 33,8% dos entrevistados; seguido de carnês de lojas (17,9%); aluguel (12,6%); com bancos (8,8%); financiamento de carro (5,8%); e despesa de casa (5,3%). Outra parcela, de 15,8% da população, destaca em menor proporção, despesas diversas de consumo.

Ainda de acordo com o estudo, dos endividados, 22,9% comprometem com pagamentos de dívidas mais ou menos 50% da renda mensal; outra parcela, de 36,6%, compromete 30,0%, em média. Além disso, a pesquisa observa também que 26,4% comprometem entre 70% a 80% da renda mensal com o pagamento de dívidas. Por fim, 12,7% comprometem a renda total do mês e; 1,4%, mais de 100,0%.

O estudo avalia ainda que 59,4% da população ocupada da capital acreana admite dificuldade de orçamento doméstico em relação ao excesso de obrigações com dívidas; para 76,8% da população endividada, no mês anterior, os desembolsos com os respectivos pagamentos de parcelas foram em valores iguais (49,3%) ou maiores (27,5%) se comparados ao mês atual. Para outros 22,9%, esses desembolsos foram menores.

Conforme a pesquisa, os endividados de Rio Branco admitem algumas dificuldades para atualizações das obrigações com dívidas: 73,1%, com pendências geralmente procuram resolver a questão em até 30 dias; já outra parcela, de 12,5%, precisa de um tempo maior, entre 31 a 45 dias. Assim, 8,2% demandam necessidade de 46 a 60 dias, e 3,2%, de 61 a 90 dias. Por fim, 3,0% precisam de tempo superior a 90 dias.

Daqueles com dificuldade para o pagamento de dívidas, 27,4% procuram serviços extras para suprir a deficiência financeira. Outros 26,7% decidem sobre o pagamento das dívidas essenciais até conseguirem recursos extras para o pagamento, e 17,0%, recorrem a empréstimos. Apenas 15,0%, admitem a redução de itens de consumo doméstico e 13,9%, recorrem a providências diversas.

Por fim, a pesquisa aponta que 51,6% da população economicamente ativa de Rio Branco planeja sobre o uso das respectivas finanças, enquanto 37,23% não têm esta preocupação. Outros 11,2% informam que, às vezes, planejam os gastos domésticos.

Perfil dos entrevistados:

Dos entrevistados, 53,6% são do sexo feminino e 46,4%, do masculino, sendo 63,1% da faixa etária entre 16 a 44 anos (46,1 entre 25 a 44 anos e 17,0%, de 16 a 24 anos), outros 22,4% com idades entre 45 a 59 anos e 14,5%, com 60 anos ou mais;

Além disso, 62,6% informam níveis de escolaridades concluídas, no ensino fundamental (9,0%), no ensino médio (42,1%) e ensino superior (10,5%) e 1,0%, pós-graduação. Por outro lado, 37,3%, se dizem com escolaridade incompleta, no ensino fundamental (22,4%), no ensino médio (10,7%) e no ensino superior (4,2%).

Ainda, 45,6% afirmam sobre ganhos mensais de 01 salário mínimo e outros 16,2%, de menos de 01 salário mínimo, assim, 61,8% da população economicamente de Rio Branco auferem ganhos mensais médios de até 01 salário mínimo. Até 02 salários mínimos, são destacados 25,7%, e os demais entrevistados alcançam ganhos mensais médios acima de 03 salários.

Conforme a pesquisa, 33,7% da população economicamente ativa de Rio Branco tem vínculo empregatício. Outra parcela de 38,9% trabalha de forma autônoma e 9,2%, se apresenta como prestadora de serviços. Também existem 15,7% sem trabalho e 2,5% são empresários.