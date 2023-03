Autoridades do Acre definem fluxo de informação das cheias

Na noite deste domingo, 26, representantes do governo do Acre reuniram-se na sede do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco, para organizar o fluxo de informações sobre o nível do Rio Acre e igarapés da região, entrega de alimentos, quantidade de pessoas desabrigadas, distribuição e coleta de doações, planos de trabalho e principalmente informações oficiais e verídicas sobre todos os dados relacionados ao estado de emergência em decorrência das enchentes.

“Temos que atuar de forma conjunta e estar preparados para as mudanças, sejam positivas ou negativas. Esse esforço coletivo das instituições faz toda a diferença para atender as necessidades das pessoas que estão precisando do nosso auxílio”, destacou o titular da Secretaria de Governo (Segov), Alysson Bestene.

A Defesa Civil está realizando o monitoramento do nível do Rio Acre e igarapés, o Corpo de Bombeiros está mobilizando suas equipes junto às forças de segurança, auxiliando no deslocamento das pessoas para os abrigos. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) está responsável pelo fornecimento de alimentos aos 25 abrigos do estado. As doações de sacolões, itens de limpeza e higiene estão sendo recebidas no Colégio Barão do Rio Brando (Cerb), no centro da capital.

“Nosso trabalho de assistência está sendo feito com toda a articulação e monitoramento necessário para suprir as necessidades de cada abrigo”, informa o gestor da Seasd, Lauro Santos.

Para ter acesso às informações oficiais e verdadeiras sobre todos os acontecimentos, a população deve conferir as redes sociais do governo do Estado e site da Agência de Notícias do Acre, que são comandados pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom).

“Estamos realizando o monitoramento junto à Defesa Civil, para auxiliar no retorno das famílias às suas casas, também para retirar aqueles que estejam precisando ser levados aos abrigos ou casa de familiares. E nos colocamos à disposição para atender a população, de acordo com a atuação de cada instituição”, disse o comandante do CBMAC, Charles Santos.

Também participaram da reunião representantes da Casa Civil, Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Instituto de Administração (Iapen), Junta Comercial do Estado (Juceac), Secretaria de Planejamento (Seplan), Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Instituto de Meio Ambiente (Imac), Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), Defesa Civil, Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), Agência Reguladora dos Serviços Públicos (Ageac), Agência de Negócios (Anac), Secretaria de Fazenda (Sefaz), Secretaria de Obras Públicas (Seop), Secretaria de Estado de Administração (Sead) e Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos (Cageacre).