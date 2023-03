CAOS TOTAL Governo decreta situação de emergência em Rio Branco

Em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), o governo do Acre publica na tarde desta sexta-feira, 24, decreto que declara situação de emergência no município de Rio Branco.

O documento explica que ao atingir a cota de transbordamento (14 metros) ainda no dia 23 de março, e a subida das águas no nível de 15,98 metros às 9h desta sexta, o governo declarou situação de emergência na capital.

O Rio Acre registrava o nível das águas a 1,98 metro acima da cota de transbordamento às 9h desta sexta-feira. Foto: Pedro Devani/Secom.

Fica decidido por meio do decreto que a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil vai realizar ações cooperativas com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Além disso, a publicação coloca os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Acre à disposição para realizar despesas necessárias para instalação e manutenção de abrigos, fornecimento de insumos, suporte logístico e as demais medidas urgentes que devem ser tomadas.