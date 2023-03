Campanha da Aleac arrecada doações a alagados de Rio Branco

A Assembleia Legislativa do Acre (Acre) iniciou nesta sexta-feira (24), uma campanha para ajudar as vítimas das enxurradas que atingiram a capital Rio Branco na última quinta-feira, dia (23). Todos os produtos arrecadados como roupas, material de limpeza, água e alimentos serão entregues ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil.

Também neste primeiro momento, os deputados estaduais através da Mesa Diretora da Casa, farão a doação de 2 mil fardos de água. Na manhã de hoje, foi assinada na Aleac, uma Cautela de Doação dos produtos. Além do presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga e de parlamentares, o ato também contou com a presença do Coronel Falcão da Defesa Civil e de representantes do Corpo de Bombeiros.

“Ainda pela manhã foram doados 12 mil litros de água, o coronel Falcão da Defesa Civil veio pessoalmente recebê-los. Nós iremos concentrar todos os esforços necessários junto ao governo do Estado para amparar nossa população neste momento difícil. Vamos ajudar no que for possível, como sempre fazemos”, disse presidente Luiz Gonzaga.

Na oportunidade, coronel Falcão falou em nome da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, no ato representado pelo bombeiro Felipe Lima. Ele agradeceu ao Poder Legislativo pela solidariedade e frisou que o momento é delicado e exige um esforço concentrado dos órgãos competentes.

“Estamos muito agradecidos pela ajuda desta Casa Legislativa. Temos sido muito cobrados por essa questão da água, tem pessoas que não tem água nem para se banharem quem dirá para beber. É uma situação muito delicada. Quero dizer que esses fardos de água vieram em boa hora e chegarão ao seu destino final, nas mãos de quem precisa. Estamos vivendo um caos, mas, faremos de tudo para dar a assistência devida aos atingidos pela alagação”, enfatizou o Coronel.

A enxurrada ocorrida em todo Estado, correspondeu a 50% do esperado para este mês, que é de 270,1 milímetros. Em Rio Branco, choveu 172 milímetros nas últimas 14 horas, de acordo com a Defesa Civil. Além de vários pontos de alagamento, o rompimento de trecho na BR-364 está entre os prejuízos. São cerca de cinco mil famílias de 27 bairros de Rio Branco atingidas. Além disso, pelo menos 15 comunidades rurais da capital foram afetadas.

Para o primeiro secretário do parlamento acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), o momento é delicado e pede união e solidariedade de todos. O parlamentar explicou, ainda, que os interessados em participar do ato solidário poderão deixar suas doações no térreo da Aleac. O Poder Legislativo também disponibilizará transporte para quem quiser fazer a doação e não puder se deslocar ao prédio.

“O rio Acre chegou a 15, 80 e ultrapassa a cota de transbordamento, que é de 14 metros. Algumas famílias já começaram a ser removidas. Isso é muito preocupante. Portanto, a partir de hoje, estaremos recebendo doações para ajudar as famílias acreanas”, enfatizou.

A Defesa Civil frisou, ainda, que aqueles que precisarem de ajuda é só acionar o nº 193.