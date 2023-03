Na madrugada desta quinta-feira, 23, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões prendeu quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas.

Por estarem na condição de investigados e protegidos pela Lei nº 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, apenas as iniciais e idades dos presos foram divulgadas. Trata-se dos nacionais M. R. de O., 34 anos, J. O. da C., 29 anos, R. J. G. F., 21 anos, W. C. S. M., 22 anos.

Os presos são alvos de investigação da DCORE, a qual obteve a informação de que um taxista estaria transportando arma e droga.

Após as diligências e acompanhamentos devidos, na madrugada de hoje a equipe interceptou o veículo modelo Voyage, conduzido por um taxista, transportando 43 kilos de substância entorpecente, aparentando ser maconha. A esposa do taxista que o acompanhava também foi detida pela Polícia.

Na mesma ação, foi interceptado outro veículo modelo Voyage, conduzido por dois homens, que faziam a função de ‘batedores’ e, portanto, responsáveis por informar o taxista caso visualizasse alguma ação policial.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e encaminhados à delegacia para serem submetidos à interrogatório perante à autoridade policial.

Após a lavratura do flagrante foram encaminhados ao Poder Judiciário, onde passaram pela audiência de custódia.