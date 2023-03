Audiência pública debate 600 ruas abandonadas em Rio Branco

O vereador João Marcos Luz usou as redes sociais para convidar a população de Rio Branco a participar da audiência pública sobre o programa Ruas do Povo, nesta sexta-feira, 24, na Câmara de Rio Branco. O parlamentar também convocou entidades do Poder Executivo e de fiscalização para encontrarem uma solução que resolva o problema das ruas afetadas pelo programa governamental.

O governo do Estado, a prefeitura, o Ministério Público Estadual (MPAC), a Caixa Econômica Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC) foram algumas das entidades convidadas. Segundo João Marcos Luz, o objetivo é que a audiência seja propositiva e resolutiva, com encaminhamentos definitivos para as mais de 600 ruas abandonadas.

“Esse é um problema gravíssimo que temos em Rio Branco. São 607 ruas intrafegáveis. O governo fez um trabalho de péssima qualidade. A população está reclamando, está sofrendo, e queremos uma resolução imediata”, disse o parlamentar municipal.

O vereador comparou as ruas que tiveram intervenção do programa com a deficiência asfáltica da BR-364, rodovia que corta o estado e tem sido criticada há anos por motoristas e instituições do Acre.

A audiência pública começa às 9h, na sede da Câmara Municipal da capital, situada na Rua Hugo Carneiro, 250, no bairro Bosque.(Assessoria)