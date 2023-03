Acre tem melhor Ouvidoria do setor elétrico, reconhece Aneel

A Energisa Acre conquistou o primeiro lugar no Prêmio Aneel de Ouvidoria na categoria de empresas de médio porte. A cerimônia de premiação ocorreu na noite de quarta-feira, 15 de março, durante a cerimônia de abertura do XX Encontro Nacional dos Ouvidores do Setor Elétrico (Enose).

Para completar o pódio, a Energisa Tocantins e a Energisa Sul-Sudeste também foram reconhecidas na mesma categoria. Esse é um feito notável, já que essa é a segunda vez consecutiva que o Grupo conquista as três primeiras posições na premiação.

O prêmio é concedido para as ouvidorias das distribuidoras de energia que possuem as melhores estruturas de atendimento aos clientes e os melhores desempenhos no tratamento das manifestações dos clientes registradas na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A Energisa reforça a constante evolução dos serviços prestados à população acreana desde que assumiu a concessão no estado, há quatro anos. A empresa já investiu mais de R$ 1 bilhão no Acre e destaca o esforço de suas equipes para melhorar a satisfação dos clientes e fornecer energia com qualidade e segurança.

Para o diretor técnico e comercial da Energisa Acre, Antônio Matos, esse prêmio é um reconhecimento de todo o trabalho realizado. “O contato com os clientes gera oportunidades de melhoria em nossos serviços. E ao longo dos quatro anos de Energisa no Acre, a percepção de melhoria no fornecimento de energia é cada vez maior entre os nossos clientes. Estamos contentes com esse reconhecimento tão importante da Aneel”, comentou.

Associação de distribuidoras também reconhece avanços

Recentemente, a Energisa também foi reconhecida pelo Prêmio Abradee de Grandes Clientes 2022. A distribuidora ficou em segundo lugar no ranking com empresa de até 500 mil clientes. O reconhecimento é uma iniciativa da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) e avalia o nível de satisfação dos consumidores da média e alta tensão (indústrias e grandes comércios), em relação à qualidade do produto e dos serviços prestados pelas distribuidoras brasileiras.

A premiação incentiva as melhores práticas entre as empresas com foco na melhoria do serviço oferecido ao cliente. E a Energisa apresentou evolução significativa nos principais itens avaliados. “É um reconhecimento muito importante para a distribuidora que tem investido nas regiões para garantir um fornecimento de energia seguro, confiável e de qualidade para todos os acreanos. Somos movidos a entender e servir o cliente que é a razão da nossa existência”, ressalta Matos.

No Acre, até 2025, outros investimentos serão entregues como as subestações de energia, a interligação ao Sistema Nacional permitindo o desligamento das usinas a diesel, atendimento aos clientes distantes com sistemas solares, além da expansão de redes para ligação de novos clientes e às obras de melhoria da qualidade do fornecimento.

Atualmente, a Energisa Acre atende aproximadamente 284 mil clientes, divididos em 22 municípios.

Sobre a Energisa

Com 118 anos de história, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 10 distribuidoras, 1 2 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, com geração distribuída por fonte renovável, comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 862 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.