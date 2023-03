Avança licenciamento da ligação de Manoel Urbano a Santa Rosa

O deputado Tanízio Sá disse nesta terça-feira (14) que esteve em uma audiência com a diretoria do Ibama no Acre tratando da ligação entre Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Segundo ele, até o fim de semana haverá parecer para iniciar a liberação do licenciamento do Ramal do Juazeiro, que faz a ligação entre as duas cidades.

“Por uma estrada, dará acesso a brasileiros e peruanos que dependem dos produtos do Brasil”, disse Sá, comentando também sobre o crescimento da população indígena naquela região.

Esse fenômeno reduziu a discriminação dos povos originários, que, segundo Tanízio, aprovam a estrada entre as duas cidades.

Relacionado