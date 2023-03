Eis a lista final com a classificação dos candidatos à vaga de estágio no Governo do Acre. A lista é para formação de reserva envolvendo estudantes universitários e o processo foi conduzido pelo Instituto Euvaldo Lodi.

São cerca de 200 nomes. Veja:

LISTA CLASSIFICATÓRIA FINAL

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEAD/IEL N° 01/2023 PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VISANDO A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e

tendo em vista o constante da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, Decreto nº 2.677, de 10 junho de 2015 do Governo do Estado do Acre e as Portarias

741 e 742 de 18/12/08 e em suas alterações, bem como nas demais normas regulamentadoras da matéria, torna pública a Lista Classificatória

Final para Seleção de Estagiários, visando formação de cadastro reserva para atender as necessidades do Governo do Estado do Acre no âmbito de duas secretarias, autarquias e fundações, referente ao Processo Seletivo Simplificado SEAD/IEL N° 01/2023, publicado no Diário Oficial do Estado n° 13.455, de 17 de Janeiro de 2023, prorrogado de acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado n° 13.470, de 07 de Fevereiro de 2023, que tem como Agente de Integração o INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL.

Rio Branco, 09 de Março de 2023.

Keuly Tavares Queiroz Costa

Secretária de Estado de Administração, em exercício – SEAD

Decreto nº 2.205-P de 03 de março de 2023

DO RESULTADO FINAL

ADMINISTRAÇÃO – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. BARBARA FALQUE DE ARAUJO Classificado(a) 9,50

2. PRÍNCIA SOARES DA SILVA Classificado(a) 9,45

3. NAYSON YANO VIEIRA DA SILVA Classificado(a) 9,38

4. VANESSA DA SILVA LIMA Classificado(a) 9,07

5. GESIANE MARTINS DE AQUINO Classificado(a) 8,20

6. FERNANDA SOARES DE ARAUJO Classificado(a) 8,18

7. GUSTAVO BARROS DE SOUZA Classificado(a) 7,75

ADMINISTRAÇÃO – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. NAYSON YANO VIEIRA DA SILVA Classificado(a) 9,38

2. HILDA BARRETO DA SILVA Classificado(a) 8,40

3. GESIANE MARTINS DE AQUINO Classificado(a) 8,20

4. FERNANDA SOARES DE ARAUJO Classificado(a) 8,18

5. GUSTAVO BARROS DE SOUZA Classificado(a) 7,75

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. HENRIQUE JEOVA DA SILVA OTONE Classificado(a) 9,70

2. DAVI BRITO DO NASCIMENTO Classificado(a) 8,68

3. JÉSSICA MARIA DE SOUZA CAMPOS Classificado(a) 7,50

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. HENRIQUE JEOVA DA SILVA OTONE Classificado(a) 9,70

2. DAVI BRITO DO NASCIMENTO Classificado(a) 8,68

3. JÉSSICA MARIA DE SOUZA CAMPOS Classificado(a) 7,50

ARQUITETURA E URBANISMO – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. CAYK UCHOA SILVA Classificado(a) 9,08

2. PEDRO ALVES LEMOS DA SILVA Classificado(a) 8,75

3. RAYANE VITORIA DE LIMA FIRMINO Classificado(a) 8,03

4. DUCIRENE DOS SANTOS SOUZA Classificado(a) 8,00

5. MEIREANE SANTOS VIEIRA LIMA Classificado(a) 7,85

ARQUITETURA E URBANISMO – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. CAYK UCHOA SILVA Classificado(a) 9,08

2. PEDRO ALVES LEMOS DA SILVA Classificado(a) 8,75

3. DUCIRENE DOS SANTOS SOUZA Classificado(a) 8,00

4. THIAGO PEREIRA DE SOUZA Classificado(a) 8,00

CIÊNCIAS CONSTÁBEIS – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. SABRINA QUEIROZ ADED Classificado(a) 7,40

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. MARIA JAMILY DOS SANTOS GOMES Classificado(a) 8,15

2. GLENIA CAROLINE DA SILVA ANDRADE Classificado(a) 8,14

3. ISAIAS DE SOUZA DURANS Classificado(a) 8,09

4. FABIO ALVES DE ASSIS JUNIOR Classificado(a) 8,05

5. RUBISCLEI DE ABREU MAIA JUNIOR Classificado(a) 7,99

6. SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA Classificado(a) 7,81

7. JESSÉ FERNANDES CASTRO SANTOS Classificado(a) 7,65

8. WISLLANY BATISTA DOS SANTOS Classificado(a) 6,60

9. GABRIEL TEÓFILO DA COSTA MOTA Classificado(a) 6,01

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA

GLOBAL

1. MARIA JAMILY DOS SANTOS GOMES Classificado(a) 8,15

2. GLENIA CAROLINE DA SILVA ANDRADE Classificado(a) 8,14

3. ISAIAS DE SOUZA DURANS Classificado(a) 8,09

4. FABIO ALVES DE ASSIS JUNIOR Classificado(a) 8,05

5. RUBISCLEI DE ABREU MAIA JUNIOR Classificado(a) 7,99

6. SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA Classificado(a) 7,81

7. JESSÉ FERNANDES CASTRO SANTOS Classificado(a) 7,65

8. WISLLANY BATISTA DOS SANTOS Classificado(a) 6,60

9. GABRIEL TEÓFILO DA COSTA MOTA Classificado(a) 6,01

ENGENHARIA CIVIL – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. MAIK LEITEM PAREDIS Classificado(a) 9,16

2. RAYANE CORDEIRO DA SILVA Classificado(a) 8,94

3. EZEQUIEL VIANA NASCIMENTO Classificado(a) 8,92

4. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA Classificado(a) 8,88

5. ANGÉLICA NUNES DA SILVA MANCHINERY Classificado(a) 8,53

6. PABLO ÍTALLO SANTANA DE LIMA Classificado(a) 8,14

7. ANNA MEL FREIRE DO NASCIMENTO Classificado(a) 7,82

8. CRISTIELE RAFAELA MOURA FIGUEIREDO Classificado(a) 7,75

9. MARCOS VENICIO SENA DA COSTA Classificado(a) 7,54

ENGENHARIA CIVIL – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. MAIK LEITEM PAREDIS Classificado(a) 9,16

2. RAYANE CORDEIRO DA SILVA Classificado(a) 8,94

3. EZEQUIEL VIANA NASCIMENTO Classificado(a) 8,92

4. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA Classificado(a) 8,88

5. MARIANA ARAUJO BARROS Classificado(a) 8,60

6. GABRIEL DA CUNHA OLIVEIRA Classificado(a) 8,54

7. EDUARDO DE ASSIS OLIVEIRA Classificado(a) 8,4

8. PABLO ÍTALLO SANTANA DE LIMA Classificado(a) 8,14

9. ANNA MEL FREIRE DO NASCIMENTO Classificado(a) 7,82

10. DAVI SILVA ABEJDID Classificado(a) 7,81

11. CRISTIELE RAFAELA MOURA FIGUEIREDO Classificado(a) 7,75

12. MARCOS VENICIO SENA DA COSTA Classificado(a) 7,54

13. KAWANE FERREIRA DE MENEZES Classificado(a) 7,14

14. MARIA CLARA MENDONÇA STAFF Classificado(a) 6,43

15. ENRIQUE BOTELHO CASOTTE Classificado(a) 6,37

16. ISAAC MESSIAS DA SILVA Classificado(a) 5,36

ENGENHARIA FLORESTAL – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. ROSANGELA SILVA DOS SANTOS Classificado(a) 8,86

KHAREN DE OLIVEIRA SOUZA Classificado(a) 7,59

SUSY PEREIRA PINTO Classificado(a) 7,08

ANDRÉ VIANA MAIA Classificado(a) 6,12

ENGENHARIA FLORESTAL – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. BARBARA VALENTIM DE OLIVEIRA Classificado(a) 9,25

2. LAILA ARAUJO DE CARVALHO Classificado(a) 9,20

3. ROSANGELA SILVA DOS SANTOS Classificado(a) 8,86

4. MARCOS ANTONIO DA SILVA MANUARES Classificado(a) 8,79

5. KHAREN DE OLIVEIRA SOUZA Classificado(a) 7,59

6. MATHEUS NATHANIEL SOARES DA COSTA Classificado(a) 6,99

7. ANDRÉ VIANA MAIA Classificado(a) 6,12

ENSINO MÉDIO – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. ALDEMIRLE SILVA DA COSTA Classificado(a) 9,69

2. HEITOR VINICIUS LOPES REZENDE Classificado(a) 9,10

3. EDILENE AZEVEDO MOTA Classificado(a) 8,13

4. ISIS CHALUB DO NASCIMENTO Classificado(a) 7,97

5. VITOR RODRIGUES DOS SANTOS Classificado(a) 7,95

6. JOAQUIM SILVA DE OLIVEIRA Classificado(a) 7,91

7. KELYENNE MARQUES DA SILVA Classificado(a) 7,18

8. YASMIN AGUIAR ZANATELI Classificado(a) 6,82

9. LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA Classificado(a) 6,66

10. LUIZ DAVI ALVES DA SILVA Classificado(a) 5,46

ENSINO MÉDIO – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. ISABELLE LIMA CHAVES Classificado(a) 9,65

2. REBECA NAYLINE WANDERLEY DA SILVA Classificado(a) 9,11

3. ERICA RIBEIRO MAIA Classificado(a) 8,57

4. EDUARDO LOPES DA SILVA Classificado(a) 8,56

5. NÁTALY OLIVEIRA SALDANHA Classificado(a) 8,53

6. SAMARA HEVELYN DO VALE FARIAS Classificado(a) 8,47

7. NATALIA DOS SANTOS ALVES Classificado(a) 7,93

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. EDILMA SOUZA DE JESUS Classificado(a) 9,79

2. FRANCISCA MACIENE BORGES PAIVA Classificado(a) 9,70

3. LENICE ALVES DE LIMA Classificado(a) 9,23

4. OZEIULLY DAMASCENO QUEIROZ Classificado(a) 8,85

5. DENIZIA FERREIRA DE SOUZA Classificado(a) 8,30

6. JAEMES ALENCAR DE OLIVEIRA Classificado(a) 7,77

7. NATÁLIA DE SOUZA LINDOSO Classificado(a) 5,78

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. THAIS SOUZA MEDEIROS Classificado(a) 10,00

2. DAYANA FRANCKLIS DE SOUZA Classificado(a) 9,86

3. EDILMA SOUZA DE JESUS Classificado(a) 9,79

4. FRANCISCA MACIENE BORGES PAIVA Classificado(a) 9,70

5. LENICE ALVES DE LIMA Classificado(a) 9,23

6. DENIZIA FERREIRA DE SOUZA Classificado(a) 8,30

7. SABRINA OLIVEIRA DA SILVA Classificado(a) 7,10

8. NATÁLIA DE SOUZA LINDOSO Classificado(a) 5,78

9. DÉBORA CRISTINA PERES DA SILVA Classificado(a) 5,70

GESTÃO PÚBLICA – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. ANA BEATRIZ FREITAS TELES Classificado(a) 9,52

2. PAULO VITOR BRAGA DE OLIVEIRA Classificado(a) 9,50

3. MOISÉS GUILHERME DE SOUZA Classificado(a) 8,52

4. JULIANA VIEIRA DOS SANTOS Classificado(a) 8,12

5. LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA MELO Classificado(a) 7,75

6. JAÍLI NOGUEIRA NONATO Classificado(a) 6,53

GESTÃO PÚBLICA – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. ANA BEATRIZ FREITAS TELES Classificado(a) 9,52

2. PAULO VITOR BRAGA DE OLIVEIRA Classificado(a) 9,50

3. MOISÉS GUILHERME DE SOUZA Classificado(a) 8,52

4. JAÍLI NOGUEIRA NONATO Classificado(a) 6,53

JORNALISMO – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. PÂMELA CELINA MACEDO MAIA Classificado(a) 9,94

2. EDUARDA FERREIRA DA SILVA Classificado(a) 9,48

3. EMANOEL RODRIGUES LACERDA Classificado(a) 8,88

4. ABIGAIL SUNAMITA SANTOS DO NASCIMENTO Classificado(a) 8,58

5. IZA BRUNA SANTIAGO LIMA Classificado(a) 8,38

6. CARLOS EDUARDO MONTES PINTO Classificado(a) 8,25

7. RAQUEL DE PAULA SANTOS Classificado(a) 7,89

8. LUANA ROCHA Classificado(a) 7,30

JORNALISMO – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. EDUARDA FERREIRA DA SILVA Classificado(a) 9,48

2. BRUNA ROZALINA DE FREITAS Classificado(a) 8,62

3. ABIGAIL SUNAMITA SANTOS DO NASCIMENTO Classificado(a) 8,58

4. CARLOS EDUARDO MONTES PINTO Classificado(a) 8,25

5. RAQUEL DE PAULA SANTOS Classificado(a) 7,89

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. BRUNO EDUARDO ROCHA VERAS Classificado(a) 8,81

2. JOÃO VITOR BALBINO VALENTE Classificado(a) 8,73

3. KAUÃ LUCAS CABRAL DE OLIVEIRA Classificado(a) 8,63

4. ENDREWS MAIA SANTIAGO Classificado(a) 7,85

5. NYCOLLE HYDALL DE SOUSA Classificado(a) 7,80

6. PABLINNY CRISTINA BRITO TRAVAGIN MARCIAL Classificado(a) 6,36

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. BRUNO EDUARDO ROCHA VERAS Classificado(a) 8,81

2. JOÃO VITOR BALBINO VALENTE Classificado(a) 8,73

3. KAUÃ LUCAS CABRAL DE OLIVEIRA Classificado(a) 8,63

4. ENDREWS MAIA SANTIAGO Classificado(a) 7,85

5. NYCOLLE HYDALL DE SOUSA Classificado(a) 7,80

6. PABLINNY CRISTINA BRITO TRAVAGIN MARCIAL Classificado(a) 6,36

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. MYCHELLE KETLEN FALK ROCHA Classificado(a) 9,48

2. GABRIEL HENRIQUE LINA BATISTA PEREIRA NUNES Classificado(a) 8,58

3. IAGO DA SILVA FERREIRA Classificado(a) 7,85

4. ITALO GABRIEL RIBEIRO RUIZ DE ALMADA Classificado(a) 7,82

5. BRUNO DE SOUSA FRANZA Classificado(a) 7,48

6. CARLOS AFONSO NOGUEIRA MONTEIRO Classificado(a) 7,34

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. MYCHELLE KETLEN FALK ROCHA Classificado(a) 9,48

2. GABRIEL HENRIQUE LINA BATISTA PEREIRA NUNES Classificado(a) 8,58

3. LUCAS GUILHERME FRANÇA ALBUQUERQUE Classificado(a) 8,54

4. ERIKA FELICIO DA HORA Classificado(a) 8,28

5. JOÃO CARLOS PACIFICO DIAS Classificado(a) 8,05

6. IAGO DA SILVA FERREIRA Classificado(a) 7,85

7. ITALO GABRIEL RIBEIRO RUIZ DE ALMADA Classificado(a) 7,82

8. BRUNO DE SOUSA FRANZA Classificado(a) 7,48

9. DIMITRIS CARVALHO CALIXTO Classificado(a) 7,36

10. CARLOS AFONSO NOGUEIRA MONTEIRO Classificado(a) 7,34

11. IGOR MELO DE SOUZA Classificado(a) 6,07

12. HERMANN DOUGLAS BEZERRA DE ALMEIDA Classificado(a) 6,02

13. SUELEN DE MELO BRASIL Classificado(a) 5,22

14. KAUÃ GABRIEL PEREIRA SOARES Classificado(a) 5,16

SISTEMAS PARA INTERNET – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. MILENA DA SILVA MARTINS Classificado(a) 9,22

2. ELIS ANANDA ALVES VALENTE Classificado(a) 9,21

3. BEATRIZ COSTA DE PAIVA Classificado(a) 9,13

4. HILQUIAS SANTANA DA SILVA Classificado(a) 8,53

5. JOEL ALVES LIMA Classificado(a) 7,98

6. FREDSON GOMES DA SILVA JUNIOR Classificado(a) 7,40

SISTEMAS PARA INTERNET – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. ELIS ANANDA ALVES VALENTE Classificado(a) 9,21

SERVIÇO SOCIAL – MATUTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. LUCENILDA BARBOSA LIMA Classificado(a) 9,50

2. LUCIANA PÂMELA OLIVEIRA SILVA Classificado(a) 8,42

SERVIÇO SOCIAL – VESPERTINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO SITUAÇÃO MÉDIA GLOBAL

1. LUCIANA PÂMELA OLIVEIRA SILVA Classificado(a) 8,42

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 05/2022

DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato n° 05/2022, firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para realização dos cursos: CorelDRAW e Photoshop –

Ilustração Digital e Tratamento de Imagem; Administração e Projetos de Redes; Linux para Infraestrutura; Virtualização de Servidores.

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato n° 05/2022 fica prorrogado por mais 3 (três) meses, a contar de 21/03/2023, a saber, até 21/06/2023. A prorrogação

do prazo descrito no item 2.1 visa concluir a execução do Curso de Linux para infraestrutura, conforme item abaixo descrito:

ITEM CURSO CARGA HORÁRIA QUANT. DE TURMAS QUANT. TOTAL DE VAGAS VALOR POR ALUNO VALOR TOTAL

4 Linux para Infraestrutura 100 2 60 R$ 460,00 R$ 27.600,00

Valor Total R$ 27.600,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá à conta de créditos orçamentários consignados à CONTRATANTE, no Programa de Trabalho n° 4333, Elemento de Despesa: 339039, Fonte de Recurso: 700

Rio Branco, acre. 09/03/2023

KEULY TAVARES QUEIROZ COSTA

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATANTE

MARCOS ANTÔNIO CARNEIRO LAMEIRA

REPRESENTANTE LEGAL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC

CONTRATAD