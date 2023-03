Mais 442 professores convocados após seleção simplificada

O governo do do Acre, por meio das secretarias de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e de Administração (Sead), divulgou no Diário Oficial desta terça, 14, a convocação de 442 professores aprovados nos processos seletivos simplificados para contratação temporária, por análise de títulos.

Convocação foi publicada no Diário Oficial desta terça. Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

Os novos contratados irão atuar no ensino especial, regular e educação do campo da rede pública estadual. Ao todo, são cinco editais que listam a ordem dos candidatos aprovados por cargo, município, classificação, nome do candidato e nota (confira aqui). Os convocados devem comparecer aos endereços descritos nesses editais para a entrega de documentos e assinatura do contrato até o dia 23 de março.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, alerta os convocados sobre a importância de ter agilidade na hora de comparecer à entrega dos documentos e assinatura do contrato. “Estamos nos estruturando ainda mais para ter uma educação com mais qualidade”, afirma.

Durante os primeiros quatro anos de governo, foram contratados 6.624 professores temporários e mais de 850 efetivos.