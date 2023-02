No início da tarde de ontem, 31 de janeiro de 2023, por volta das 13:30, durante procedimentos de fiscalização e ronda na BR 317 no município de Senador Guiomard, a PRF abordou um veículo de passeio e, após verificações, constatou-se que no interior do veículo havia grande quantidade de caixas de cigarro e pacotes soltos, totalizando 11050 maços de cigarro. A conduta foi enquadrada em crime de contrabando.

Uma pessoa foi detida e encaminhada, junto com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Federal em Rio Branco-AC para continuidade dos procedimentos legais cabíveis.