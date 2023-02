Em chapa única, Luiz Gonzaga é eleito novo presidente da Assembleia Legislativa

O deputado Luiz Gonzaga foi eleito nesta quarta-feira (1) presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre, confirmando previsão ainda no ano passado. Nicolau Júnior, ex-presidente, agora é o segundo secretário.

Apenas uma chapa foi inscrita. Dos 11 partidos com deputados apenas sete tem representação na nova Mesa Diretora.

Com Gonzaga eleito, o PSDB do Acre toma algum fôlego no Parlamento diante do crescimento do PDT e do PP na Mesa Diretora.

A Mesa Diretora que irá dirigir a Aleac pelos próximos dois anos ficou assim composta: presidente: Luiz Gonzaga (PSDB); 1º secretário: Nicolau Júnior (PP); 1º vice-presidente: Pedro Longo (PDT); 2º secretário: Chico Viga (PDT); 2º vice-presidente: Maria Antonia (PP); 3ª secretária: Antonia Sales (MDB); 3º vice-presidente: Eduardo Ribeiro (PSD); 4º secretário: Gene Diniz (Republicanos); 5º secretário: Afonso Fernandes (PL).

Antes de proferir seu voto, Emerson Jarude disse que há demanda popular por mais transparência no Legislativo. Já Edvaldo Magalhães fez um agradecimento “especial” ao deputado Nicolau Júnior. “É da ´cozinha do governador´ mas nunca olhou desconfiado para quem discordava dele”, disse Magalhães.

Luiz Gonzaga também agradeceu a Nicolau Júnior pelo período em que esteve como presidente, bem como aos colegas que promoveram o acordo para a atual composição da Mesa Diretora, lembrando que Edvaldo Magalhães atuou como “pacificador” no processo que tinha outros postulantes.

