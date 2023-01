Uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu na manhã deste domingo, 22, um homem de 21 anos pelo crime de roubo. O fato ocorreu na avenida Getúlio Vargas, bairro bosque, em Rio Branco.

Os policiais militares realizavam o patrulhamento na avenida Ceará quando foram procurados por um mototaxista que informou que uma senhora, que estava na parada de ônibus, acabara de ter sua bolsa roubada por um homem de camisa branca.

Imediatamente, a equipe iniciou buscas nas proximidades do local, até que o suspeito foi localizado na rua José de Melo, nas proximidades da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele estava com uma faca, encontrada durante a busca pessoal.

Com a ajuda de populares, o telefone celular e outros itens foram encontrados nas proximidades do local da prisão. A vítima reconheceu seus pertences, bem como o indivíduo detido.

O homem preso, a vítima e todos os objetos relacionados à ocorrência foram encaminhados à delegacia de polícia para os trâmites cabíveis.