Novas vagas são abertas para acadêmicos acompanharem júri

O Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco abriu novas vagas para acadêmicos do curso de Direito interessados em acompanhar o júri popular do policial federal Victor Campelo, acusado de matar a tiros o jovem Rafael Chaves Frota, na Boate Diesel, em 2016.

Os interessados devem entrar em contato, das 14h às 18h desta quinta-feira, 19, no Whatsapp (68) 9.9235-8362 informando os seguintes dados: nome da unidade de ensino, período e documento com foto.

São 22 novas vagas para o plenário onde ocorrerá o júri e 72 novas vagas em uma sala extra onde o julgamento será transmitido pela TV.

As vagas são apenas para estudantes de Direito e todos deverão participar do júri até o final para ganhar a certidão de horas.

O júri popular terá início na terça-feira, 24 de janeiro, às 8h, no Fórum Criminal da Cidade da Justiça.