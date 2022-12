Os grandes resultados da Saúde do Acre: enfrentamento à pandemia da Covid-19, ampliação de serviços e muito trabalho em quatro anos

Com intuito de prestar contas à população sobre as ações, investimentos e avanços na área da Saúde, preparamos uma matéria especial, destacando as principais conquistas que renderam um saldo positivo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), assistidos pelas unidades hospitalares da rede estadual. Foram várias as frentes de trabalho que, com o objetivo de descentralizar, ampliar e aprimorar os serviços, obtiveram resultados significativos ao longo desses quatro anos.

Enfrentamento à pandemia

Durante a pandemia da covid-19, o governo do Acre investiu mais de R$ 817 milhões em repasses do governo federal. Foram dois hospitais de campanha construídos em tempo recorde, adquiridos materiais e equipamentos para estruturação das unidades, além de reformas e adaptações, compra de medicamentos, contratação de profissionais, pagamento de adicionais aos que atuaram na linha de frente, entre outros investimentos.

Só de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinadas a pacientes com covid-19, o número de leitos que antes era 80, subiu para 106. Já o número de leitos clínicos chegou a 253, sendo ativados ou desativados à medida que fosse necessário.

A gestão também colocou à disposição dos municípios aeronaves para o transporte e distribuição de vacinas, medicamentos, materiais e Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Entrega, reformas e ampliação de hospitais e unidades hospitalares

Após quase uma década de espera, a obra de verticalização do Pronto-Socorro de Rio Branco, prédio imponente e moderno de cinco pavimentos, foi entregue com apenas 7 meses de gestão, ampliando a capacidade de atendimento e a dinamização dos serviços.

Com a construção de uma nova ala de enfermaria entregue em 2022, o número de leitos que antes era 174, pulou para 365, sendo distribuídos entre leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), semi-intensiva, leitos clínicos, de saúde mental, observação e pediátricos.

A primeira Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) do interior, também foi inaugurada em 2019, na cidade de Cruzeiro do Sul, com mais de 2,7 mil metros quadrados e capacidade para realizar mais de 6 mil atendimentos/mês.

Além desta, foram realizadas reformas, ampliações e estruturações nas unidades de Acrelândia, Mâncio Lima e Brasileia. Só de equipamentos e mobiliário foram investidos R$ 34 milhões.

Mais um investimento que garantiu a ampliação de leitos pediátricos em mais de 80% foi a reforma do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), que, mediante a redução dos casos de covid-19 e reforma da maternidade, passou a funcionar como Hospital da Criança, em 2022.

Ampliação de convênios e serviços

Visando a descentralização e expansão de serviços especializados que antes eram oferecidos apenas na capital, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) fez a ampliação de convênios no Juruá, garantindo que o Hospital Regional de Cruzeiro do Sul ofereça atendimentos em cardiologia, cirurgia ortopédica, psiquiatria, ginecologia e neurocirurgia.

O Hospital de Campanha, que fica logo ao lado, foi integrado definitivamente à unidade, ampliando a oferta de leitos.

Com a ampliação do convênio, o Hospital Santa Juliana (HSJ), em Rio Branco, agora realiza cirurgias de ortopedia em joelho, urologia, otorrinolaringologia e cirurgia geral; o número de vagas para cirurgia cardíaca e endovascular também aumentou e os leitos de UTI, que antes eram 10 passaram a ser 20.

Outra ampliação de convênios foi a de campo de estágios práticos em assistência, possibilitando a capacitação em massa de profissionais de Saúde.

Redução da fila de espera para realização de exames

Por conta do período pandêmico, a oferta de exames de alta e média complexidade foi reduzida entre os anos de 2020 e 2021, o que ocasionou o crescimento da demanda reprimida.

Com a regressão das medidas, de janeiro a novembro de 2022 foram realizados mais de 116 mil exames, diminuindo a fila de espera nas especialidades de tomografia computadorizada, ressonância magnética sem sedação, radiografia, ultrassonografia, cateterismo cardíaco e arteriografia.

Programa Opera Acre

Qualidade de vida é o que o governo do Acre está proporcionando aos pacientes que aguardavam há anos para realizar cirurgias eletivas. Mais de nove mil procedimentos já foram realizados só em 2022, e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) se prepara para atingir a marca de dez mil até o final deste ano.

Dentre os mutirões, podemos destacar as cirurgias ginecológicas que acontecem toda semana em Cruzeiro do Sul, cirurgias gerais em Brasileia e cirurgias de laqueadura em Tarauacá. Além destas, são oferecidas cirurgias vascular, urológica, cabeça e pescoço, ortopédica, otorrinolaringológica, mastologia e pediátrica.

Lauana Leite, de 30 anos, é viúva e tem cinco filhos. Esperava ansiosamente pela cirurgia de laqueadura. Durante o mutirão realizado em Tarauacá, Luana fez o procedimento. “Minha mãe já tinha realizado esta cirurgia e eu desejava muito fazer. Estou realizando um sonho”, declarou Lauana.

A paciente acredita que o mutirão de cirurgias ajuda muitas mães que moram na zona rural e desejam parar de ter filhos. “Agradeço a toda a equipe e espero que esse projeto continue, para ajudar outras mulheres”, completou.

Programa Saúde Itinerante Especializado

Com mais de 9,6 mil pessoas beneficiadas e 36 mil atendimentos realizados, o programa Saúde Itinerante Especializado alcançou todos os municípios do Acre em 2022, contribuindo para a redução da demanda reprimida de consultas e atendimentos.

Entre os serviços oferecidos, estavam ginecologia e obstetrícia, pediatria, ortopedia, gastroenterologia e infectologia, além de procedimentos como ultrassonografias, endoscopia, elastografia hepática, PCCU (papanicolau), raio-x facial e atendimento em saúde bucal.

Grávida de cinco meses, Daniele Pereira, moradora de Porto Acre, foi atendida por um obstetra durante ação do Saúde Itinerante no município. “Até então, para mim, o atendimento está sendo bom, todos bem atenciosos. Eu estava regulada pela Fundação, minha gravidez é de alto risco, então rapidamente me ligaram. O melhor é que não tive que ir a Rio Branco, me consultar”.

Saúde Itinerante Especializado (TEA)

Composto por uma equipe multidisciplinar, outro segmento do programa Saúde Itinerante Especializado oferece atendimento voltado à pessoa com deficiência intelectual, com ênfase no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A equipe conta com pediatra, neuropediatra, geneticista especialista em saúde da família, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro e assistente social. De abril a novembro deste ano foram realizados mais de 12 mil atendimentos e alcançadas 2 mil crianças em mutirões pelo estado.

Luiz Miguel da Silva, de 5 anos, foi um dos pacientes atendidos durante a ação realizada em Cruzeiro do Sul no dia 25 de novembro. “A falta de conhecimento nos leva a não saber lidar com esse transtorno. Essa porta que o governo abriu nos enche de esperança. Creio que, a partir de agora, o nosso dia a dia vai melhorar”, pontuou a mãe de Luiz Miguel, Ana Carolina Silva, ao ouvir do especialista o diagnóstico sobre os transtornos que afetam o desenvolvimento e o comportamento do filho.

Sabendo que a saúde bucal é tão importante quanto a saúde do corpo, em 2022, a Sesacre implantou a Divisão de Odontologia Especializada (DOE). Equipes percorreram 15 dos 22 municípios acreanos garantindo mais de 1,4 mil atendimentos nos locais onde foram identificados maior índice de vulnerabilidade social.

Além dos atendimentos, a pasta também investiu na aquisição de cadeiras odontológicas, materiais e diversos equipamentos para reforço e estruturação de 12 unidades de Saúde. Mutirões também foram realizados em presídios.

Concurso Público

Humanizar o profissional, qualificar a assistência e ampliar o acesso aos serviços de Saúde no Acre são alguns dos compromissos da gestão de governo e, para garantir maior agilidade e resolutividade dos serviços, o estado realizou concurso para a contratação permanente de 669 profissionais em 2022, que deverão atender parte da demanda de pessoal necessária, gerada pela ampliação dos serviços e fortalecimento das redes de média e alta complexidade.