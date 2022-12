A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso do Senado, divulgou na última sexta-feira (2) o resultado preliminar das provas objetivas realizadas para os cargos de analista (diversas especialistas), advogado, consultor legislativo e técnico legislativo (policial legislativo).

Os gabaritos das provas, os resultados preliminares e as consultas individuais estão disponíveis no site da FGV. O concurso do Senado oferece 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro de reserva. No total, foram registradas 83.059 inscrições para todos os cargos. O próximo passo deverá ser a divulgação do resultado provisório da prova discursiva.

Fonte: Agência Senado