O prefeito Tião Bocalom, determinado em tornar Rio Branco uma cidade cada vez mais produtiva, recebeu na manhã desta terça-feira (6), o diretor comercial da Dom Porquito, Paulo Santoyo. O objetivo do encontro foi articular o programa de expansão de suinocultura no município, para proporcionar mais uma alternativa de renda ao agricultor familiar, como explica o prefeito.

“Eu vejo uma grande alternativa de renda, é um mercado seguro porque é comida e o mundo precisa de comida. E segundo o diretor, o que se produzir tem mercado fora. A nossa Secretaria Municipal de Agricultura (Seagro) estará pronta para iniciarmos esse projeto em parceria com a Dom Porquito.”

Segundo o diretor comercial da Dom Porquito, Paulo Santoyo, a área de suínos possui alta demanda de produção e exportação. Com a parceria, a empresa vai instalar uma unidade de produção na região, resultando no aumento da criação de suínos.

“Hoje, o estado conta com um parque de produção de grãos que da sustentabilidade para o projeto, muita soja e milho. Então, chegou o momento de ampliar a produção. Por isso, a Dom Porquito trouxe para o prefeito as ideias e projetos para que, em conjunto com a prefeitura, possa ampliar essa produção. A ideia é levar a produção de suíno para todo o estado”, explicou.