Os constantes roubos de veículos, somados ao medo da população do Alto Acre ao aumento de violência, fizeram a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) enviar reforços para o combate ao crime nas regiões de fronteira. Assim, na madrugada desta quarta-feira, 7, foi registrada a maior apreensão de armas de fogo da história da região. A Operação Horus, do governo federal, foi um trabalho de equipe entre as forças nacionais brasileira e boliviana.

Ainda na terça-feira, 6, foram encontradas três submetralhadoras e um revólver na zona rural de Epitaciolândia. Já nesta quarta foram apreendidas mais duas submetralhadoras, um revólver, um fuzil, sete pistolas, quatro carregadores de metralhadora e um carregador para pistola. “É um quantitativo considerável de armas, todas novas e funcionais, de dois calibres. “Tivemos uma ação exitosa, que com certeza vai trazer um pouco mais de paz para a regional e para todo o Acre”, explica o delegado da Polícia Civil, Rêmulo Diniz.

As armas encontradas foram identificadas em homicídios, roubo de veículos. Vítimas dos crimes alegavam que os criminosos estavam com armas longas, tipo fuzil, metralhadora.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cezár Rocha dos Santos, explica que a ação é o resultado de um esforço conjunto das Forças de Segurança para o estabelecimento da ordem e da paz no Acre. “Parabéns a todos os envolvidos em promover a segurança. Aos poucos vamos devolvendo a tranquilidade de todos os moradores acreanos, que com essa operação de retirada de armamento criminoso das ruas podem dormir mais tranquilos”, disse o secretário.

A ação é resultado da integração entre o Grupo Especial da Fronteira (Gefron), Polícia Civil de Epitaciolândia, monitoramento da Polícia Penal, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva da Polícia Militar (Giro/AC), que além de apreenderem um verdadeiro arsenal de guerra, prenderam 6 pessoas, que foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia.

Força Nacional Brasileira

Para reforçar a fronteira Brasil/Bolívia, no dia 19 de dezembro deste ano, será colocado um posto de policiamento da Força Nacional brasileira no lado boliviano, no Departamento de Pando – Cobija. O posto terá o objetivo de neutralizar a passagem de carros roubados, além de reforçar o policiamento na região fronteiriça. No local, terá 56 policiais de prontidão para atender a região, que nos últimos meses tem registrado um aumento no número de violência.