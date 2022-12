Ação de saúde completa 50 edições em Epitaciolândia; saiba mais

O programa Saúde na Comunidade completou, neste último sábado, 26, a 50 edições. O programa oferta atendimentos médicos, odontológicos, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, testes rápidos, consultas psicológicas, vacinas de rotina, Covid-19 e antirrábica, atendimentos sociais e assistenciais.

Dentro do Programa também foi criado o Projeto odontológico Sorriso Saudável, que distribui kits de higiene bucal com pasta de dente e escovas para crianças e adolescentes.

O programa já atendeu portadores de necessidade especiais de locomoção com doação de cadeiras de rodas e aparelhos para banho etc.

A 50ª edição do Programa Saúde na comunidade aconteceu na Associação Wilson Pinheiro 2 e contou com as presenças do Prefeito Sérgio Lopes e do secretário de saúde Sérgio Mesquita.

Ao fazer o uso da palavra as autoridades expressaram a importância do programa para as comunidades, principalmente aquelas mais distantes da cidade.

O médico Clinico geral e Ortopedista, Dr. Leonardo Contreiras, falou:

“A mais de 30 anos trabalho com saúde, porém nunca tinha visto uma gestão tão comprometida em levar serviços de qualidade para todas as pessoas.”

Para Mesquita o Programa se tornou referência para todo o Estado do Acre, graças ao empenho e esforços do Prefeito Sérgio e toda a equipe.

“Aqui temos uma equipe comprometida em leva mais que atendimento, levar acolhimento. Eles trabalham porque gostam de levar serviço de qualidade para as famílias.” Destacou o Secretário.

O Prefeito Sérgio Lopes ao fazer uso da palavra reafirmou o compromisso de continuar levando o Programa Saúde na Comunidade para todos munícipes.

“Aqui estamos cumprindo nossa missão que é cuidar bem das pessoas, hoje completamos 50 edições e vamos continuar com muito afinco e carinho para atender bem nossa gente. Agradeço a Deus e aos nossos servidores que se doam, trabalhando aos sábados, longe de suas casas e famílias, para servir bem nossa população.”

Total de atendimentos do 1° ao 50° edição:

Atendimento médico: 3.955

Atendimento odontológico: 8.148

Procedimento de enfermagem: 6.282

Atendimento psicólogo: 1.396

Vacinas: 3.826

▪Rotina: 2.350

▪covid-19: 1.476

Dispensação de medicamentos: 4.353

Auxílio Brasil: 1.218

Teste rápido IST: 1.947

Teste rápido COVID-19: 324

PCCU: 307

Cortes de cabelo: 1.280

Vacinas Antirrabica: 1.979

Ultrassonografia: 1.207

Eco/ eletrocardiograma: 529

Consultas com especialidades: 2.570

Total de atendimentos: 39.321