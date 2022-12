O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), avança na construção da ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura principal terá 200m e uma extensão total de 232m com as rampas de acesso. A ponte ligará o Centro ao Segundo Distrito do município.

De acordo com a engenheira responsável pela Regional do Purus, Thalia Kamila Gomes, os agentes técnicos da Construtora Cidade concluíram a etapa de infraestrutura e mesoestrurua da ponte sobre o Rio Iaco.

“Iniciamos a fase de superestrutura junto aos apoios 3 e 4, e a obra está concluída em 30%. Vamos seguir com o cronograma de atividades estabelecido”, destacou a engenheira do Deracre.

Além disso, Kamila acrescenta que estão sendo construídas as estruturas do pátio de vigas para, em breve, iniciar a fabricação das vigas longarinas pré-moldadas do lado leste da ponte, localizada no Segundo Distrito de Sena Madureira.

Os trabalhos para a construção da estrutura continuam em ritmo acelerado. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado, no intuito de garantir maior e melhor mobilidade para mais acreanos.