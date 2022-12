A Prefeitura de Mâncio Lima abriu concurso para preenchimento de cargos de Assistente Social, Orientador Social e Psicólogo. O cargo de Orientador é de nível médio. Está tudo no edital l1nq.com/rZCpM.

O concurso será executado pela consultoria Advise. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico http://www.advise.net.br, no período entre 14 horas do dia 09 de dezembro de 2022 até às 23 horas e 30 minutos do dia 30 de dezembro de 2022.

Saiba mais no edital:

https://drive.google.com/file/d/1DAhtgz0zLp52b8W64OVRvmxbKalu4fMN/view

