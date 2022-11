Rio Acre sobe e balseiros ameaçam captação de água na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saerb) precisou reduzir drasticamente a captação de água da ETA I, de 1500l/s para 900l/s, nos últimos dois dias, devido as fortes chuvas que atingem as cabeceiras do rio Acre, no Peru.

Com o aumento do nível do rio Acre, o volume de água traz também os balseiros que acabaram atingindo o flutuante com as bombas de captação de água. O Saerb precisou parar a ETA I, nessa sexta-feira (25) e neste sábado (26) para evitar problemas.

A autarquia realizou uma mudança rapidamente das bombas para não correr o risco de perder o flutuante.

Por isso a Prefeitura de Rio Branco pede a população que não desperdice água e economizem até que os balseiros sejam completamente retirados e a captação de água volta ao normal.