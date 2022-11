Gladson caminha vestido de árabe e web gosta: “Mohamed Cameli”

O governador Gladson Cameli chamou a atenção da web ao postar um vídeo em que caminha pela rua trajando a Kondura, tradicional vestimenta árabe. Gladson usa o celular enquanto caminha. Ele esteve recentemente no Egito participando da COP 27.

Os internautas entenderam a brincadeira e gostaram. “Mohamed Cameli”, disse uma seguidora.

Kondura como se chama a tradicional túnica, usada por homens. A peça, sempre com manga longa e comprimento até o tornozelo, pode ser encontrada em diversas cores e materiais. Normalmente, os tons mais claros e os tecidos mais leves são utilizados durante o verão, para refletir a luz do sol e garantir o conforto térmico. Já no inverno, as peças passam a ser mais escuras e confeccionadas em tecidos mais densos

