DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 8, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

Processo nº 25000.064261/2022-01

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições previstas na Portaria GM/MS nº 133, de 26 de janeiro de 2011, e considerando o disposto na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no Edital de Abertura Nº 6, de 9 de fevereiro de 2022, no Edital nº 12, de 9 de maio de 2022, que publicou o Resultado Final e Homologação do Processo Seletivo Simplificado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público para atuar nos Hospitais e Institutos Federais localizados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, resolve:

1. Convocar os candidatos, conforme Anexo I, para assinatura do contrato.

2. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro entrará em contato com o candidato, pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição, para formalização do contrato.

3. E-mail para esclarecimento de dúvidas: [email protected]

4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

ROMEU MENDES DO CARMO

ANEXO I

Lista dos candidatos na seguinte ordem: Cod. Especialidade/função, nº inscrição, nome do candidato e classificação.

Cod. Especialidade/função nº Inscrição Nome do candidato Classif. 1.2-ANESTESIOLOGISTA 2849 VALQUIRIA CARINA OTOYA OETTING 133º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 44214 MARIANA RIBEIRO ABREU SILVA 134º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 53239 MARINA CARNEIRO CARDOSO 135º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 1314 MARCELLUS HENRIQUE DA COSTA MOREIRA 136º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 36100 THAIANA DUARTE CELENTO 137º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 24157 RODRIGO NEIVA ARAUJO 138º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 27588 SANDRA DE OLIVEIRA RANGEL 139º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 58869 GABRIEL LUIZ FIGUEIREDO CHIOZZO DE OLIVEIRA 140º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 45715 RENATA MATTOS MENDONCA 141º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 54169 FRANCÍLIA FALONI COELHO 142º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 77038 LEANDRO EMILE DE AZEVEDO 143º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 36291 CLARISSA MAYARA DE SALES GUIMARÃES 144º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 41679 LUCA SILVEIRA PELLITTERI 145º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 59568 NATHALIA DE ALMEIDA MASTACHE 146º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 40289 CAROLINA PINTO LATGÉ 147º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 55194 FERNANDA MARQUES DE MARINS OLIVEIRA 148º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 71289 ETTORI AUGUSTO ZACHARIAS DE ALMEIDA 149º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 17874 JOÃO LUCAS PACHECO VICTORINO CORRÊA 150º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 15845 ARIANE MARTINS CAMPOS DE LANA 151º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 44881 KARINA SEREJO FERREIRA MOCARZEL 152º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 6455 MARCELLA MARTINS BELLINI 153º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 50784 JULIANA CORDEIRO VASCONCELLOS 154º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 20181 LUCIA CAMINHA ALVES PEREIRA 155º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 46236 RAFAEL CAMPOS GAIO 156º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 38240 FLAVIA DA COSTA RABELLO PEREIRA 157º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 6679 SUZANA FRANÇA CLARO 158º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 33190 FERNANDO SALVI 159º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 3611 LEONHARD LEITE BAUER 160º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 74596 TAÍNE BORGES VIEIRA LANZILLOTTI 161º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 43272 LEONEL PEREIRA CARNEIRO 162º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 53000 ANA CAROLINA LOPES PINHEIRO 163º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 51510 NARA GISELE PEREIRA PANTALEÃO 164º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 45469 TAÍS GARCIA GLASENAPP 165º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 66276 HENRIQUE WERMELINGER GARCIA TOLEDO 166º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 48978 PEDRO HENRIQUE ARARIPE DE PAULA FONSECA 167º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 70142 MARIA THEREZA KRUGER 168º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 12586 LUANE HOTZ DE VASCONCELLOS 169º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 55854 MARINA CAVERSAN BRITO 170º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 48009 AYLA MARTINS RAMOS MOURTHÉ 171º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 10622 MARCELA ALMADA DO CARMO 172º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 56351 CAMILA ABDALLA DE OLIVEIRA CARDOSO 173º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 1674 FERNANDA CONDE PATRICIO 174º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 51931 THAIS DE MELO FRANCISCO 175º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 31404 LEANDRO JACOMO MARIA 176º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 27275 THIAGO DUTRA RODRIGUES FONSECA 177º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 11432 SICILIA PACHECO 178º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 15853 JOAO PAULO WILLIAN PIASSA 179º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 37116 HUGO LIMA MACHADO 180º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 28816 ALINE MEDEIROS 181º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 40295 LUIZ HENRIQUE CHRISTENSEN FIALHO CANTARELLI BENDLIN 182º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 8662 MONIQUE DE OLIVEIRA VIGORITO 183º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 34202 IGHOR DE BARROS REZENDE 184º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 70139 LUANA PIMENTA NUNES 185º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 68851 VANESSA CRISTINA DE PÁDUA 186º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 66308 MAYARA PEREIRA DOURADO NOVAIS 187º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 42258 FELIPE DE ALMEIDA JORGE 188º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 1136 THIAGO PINTO GUEDES CERVEIRA 189º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 31266 HANNAH PIRES FERREIRA AKERMAN 190º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 59052 PATRÍCIA DE LOURDES PROCÓPIO LARA 191º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 34971 HUGO TEIXEIRA DE AZAMBUJA 192º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 49589 FELIPE ROBALINHO PEÇANHA PINA RODRIGUES 193º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 33776 GUILHERME MARCHON LOPES 194º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 30085 GUSTAVO GUIMARÃES TORRES 195º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 27881 ANA LUIZA LOPES PUREZA 196º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 4203 JÉSSICA DAMACENA GALVÃO 197º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 18792 JESSICA NOGUEIRA PEIXOTO 198º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 41970 FÁBIO DUQUE AGANETTI 199º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 46700 PAOLA LORENA DA SILVA GOMES 200º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 64387 VIVIANE OLIVEIRA ANDRADE 201º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 50131 MARCELO ELTON TALHAFERRO DE OLIVEIRA 202º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 64064 LUCIANA FERREIRA XAVIER 203º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 76025 KARINA SEIXAS GARCIA 204º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 64441 PEDRO IVO RODRIGUES DO CARMO REZENDE 205º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 50635 FLAVIA CAMPANTE MAGINA 206º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 45707 MARIANA DA COSTA CATALANO PIMENTA 207º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 71147 FELIPE PERES NAZÁRIO 208º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 44428 DANIEL PEREIRA BAPTISTA 209º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 42097 LUCIANA LUCENA DINIZ 210º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 75194 JOÃO GHABRIEL DO NASCIMENTO DE LUCENA GONÇALVES 211º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 43738 HELEN COSTA PEREIRA 212º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 37752 LARISSA RUSSANO RIBEIRO 213º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 21674 LAURA SILVA FREITAS 214º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 20091 FELIPE DE OLIVEIRA PINTO 215º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 77930 NATALIA MATOS RONCHI 216º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 23769 MARIA LETICIA DINIZ SALVADOR DE CARVALHO 217º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 14422 RICARDO MARTINS PEREIRA CAPURRO DA SILVA 218º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 95 DANIEL MACIEL BARROS 219º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 39187 GABRIEL DE ALMEIDA MACHADO 220º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 55699 BÁRBARA LUIZA MARTINS OLIVEIRA 221º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 12709 THATIANA LIPS DA SILVA 222º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 65857 GABRIELA BRANDÃO SILVA 223º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 70470 LEANDRO CARDOSO DE LIMA 224º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 46748 ADRIANO COUTO PEREIRA FILHO 225º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 2322 ANDRÉ OLIVEIRA DE MELO 226º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 45673 RACHEL TIEMI KAGOHARA DE HOLLANDA CAVALCANTI 227º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 32487 VAGNER FRANCISCO DA SILVA 228º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 572 FERNANDO SIMAS DOS SANTOS 229º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 61095 MAGNO FERREIRA OLIVEIRA 230º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 61336 ALINE RAMOS VIEIRA 231º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 39649 JULIA TIBOGUE CAMINHA 232º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 37683 MATHEUS DE CASTRO ABI RAMIA CHIMELLI 233º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 50625 IGOR SODRÉ JAPPONI BACELLAR 234º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 37429 JENIFFER ALMEIDA CORRÊA DO NASCIMENTO 235º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 16883 VICTOR AMOEDO CHENG 236º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 71600 JESSICA DE BEM MARQUES DA SILVA 237º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 2124 THAISE DE MELO FRANCISCO 238º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 4937 JAIRO POMBO DO AMARAL NETO 239º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 14925 JOSE EDUARDO SMILGEVICIUS SILVA 240º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 15258 RAYSA BOTAMEDI CAPTIVO 241º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 3433 MATHEUS DENECKE PADILHA 242º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 2695 VINICIUS FARIAS ESTEVES DO BONFIM 243º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 21119 LEONARDO FERREIRA DA SILVA 244º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 3838 WILLIAN ANDREI CAMPOS AUGUSTO BAIA 245º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 30736 ANA BEATRIZ OLIVEIRA BUESS 246º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 73381 MARIANA CIARAVOLO MARTINS 247º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 8466 PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAVO 248º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 18082 GABRIELLE DE SOUZA MAIORANO 249º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 56916 MAYRA BORTOLAMI CATANHO DA SILVA 250º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 44841 LAILA TEIXEIRA MUSSER 251º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 32405 TICYANA FERREIRA DAZAMBUJA RAMOS 252º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 72526 ARMANDO LUIZ BASTOS BEZERRA 253º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 33333 RAFAELLA PIRES EMERICK 254º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 18939 BRUNA WEST SALLES 255º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 61611 FERNANDA PEREIRA LEAL 256º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 51226 FELIPE MILHAZES VICENTE 257º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 54914 BIANCA LOPES LOURES DE CASTRO 258º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 19223 HENRIQUE AMORIM OLIVEIRA 259º 1.2-ANESTESIOLOGISTA 17469 LORENA COUTINHO RAMOS GEVÚ BARCELOS 260º 1.5-CARDIOLOGISTA 70260 ISABELA SENNA MOREIRA 57º 1.5-CARDIOLOGISTA 60389 ANA PAULA CHEDID MENDES 58º 1.5-CARDIOLOGISTA 31679 ANTONIO FELICIANO FATORELLI 59º 1.5-CARDIOLOGISTA 18923 JAQUELINE ROSSI MARIM 60º 1.5-CARDIOLOGISTA 44014 MARCOS PAULO LACERDA BERNARDO 61º 1.5-CARDIOLOGISTA 50896 ALINE OREIRO DA SILVEIRA PACHECO 62º 1.5-CARDIOLOGISTA 45597 CLAUDIA CRISTINA CONDE HOLANDA SOBRAL 63º 1.5-CARDIOLOGISTA 57796 LARA GUIMARAES BORGES RIBEIRO 64º 1.5-CARDIOLOGISTA 55473 RAFAEL SANTOS SIGAUD 65º 1.5-CARDIOLOGISTA 14980 GRACIELLE CHRISTINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 66º 1.5-CARDIOLOGISTA 41591 RODRIGO DOS SANTOS BOTTINO 67º 1.5-CARDIOLOGISTA 6509 BÁRBARA FERREIRA DA SILVA MENDES 68º 1.5-CARDIOLOGISTA 44664 JÚLIO FARIA HONÓRIO 69º 1.5-CARDIOLOGISTA 58497 FERNANDA AFONSO VINHAS 70º 1.5-CARDIOLOGISTA 12722 LUANA ALVES ROCHA DE CARVALHO 71º 1.5-CARDIOLOGISTA 1529 ALINE CAVALCANTI DE SANTANA CORVINO 72º 1.5-CARDIOLOGISTA 48657 THUANY ALONSO COROA VEIGA 73º 1.5-CARDIOLOGISTA 58449 LUCAS MARTINS DE MATTOS 74º 1.5-CARDIOLOGISTA 47400 LARISSA DURANS AMORIM SILVA 75º 1.5-CARDIOLOGISTA 3281 CLARA SECCHIN CANALE 76º 1.5-CARDIOLOGISTA 36849 ISABELA STARLING DE ALBUQUERQUE FERNANDES 77º 1.5-CARDIOLOGISTA 48078 JULIANA SILVA RODRIGUES 78º 1.5-CARDIOLOGISTA 12414 FELIPE SAUL 79º 1.5-CARDIOLOGISTA 41781 DANIEL ASSIS DEROSSI 80º 1.5-CARDIOLOGISTA 29176 PAULO EDUARDO CAMPANA RIBEIRO FILHO 81º 1.5-CARDIOLOGISTA 39546 LUIZ FELIPE MONSANTO FERNANDES ALVES 82º 1.5-CARDIOLOGISTA 26735 LUIZA LOURENÇO LAVOURAS DIAS 83º 1.5-CARDIOLOGISTA 52376 PRISCILLA PIRES NUNES DE ALMEIDA 84º 1.5-CARDIOLOGISTA 77413 EDUARDO MONTANARI MAJEROWICZ 85º 1.5-CARDIOLOGISTA 64088 LETÍCIA LOMBARDI CAMPELO LIMA 86º 1.5-CARDIOLOGISTA 52116 CAROLINA AQUINO LIMA GOMES 87º 1.5-CARDIOLOGISTA 60789 MARINA DA COSTA CARVALHEIRA 88º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 43579 FERNANDA PADRÃO FERNANDES 6º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 39988 HÉRICA FALCI FERREIRA MACHADO 7º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 37214 JULIANA ASSUMPÇÃO PINTO 8º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 56635 EDVALDO THERIO DO BOMFIM JUNIOR 9º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 14427 JULIANA DUTRA SILVESTRE MENDES 10º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 70975 MARIANA PÓVOA DE ALMEIDA CORRÊA 11º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 44376 DEBORAH CHALFUN DE MATOS FONSECA 12º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 52223 LIVIA HONORATO COSTA FIRME 13º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 40484 CAMILA POLIS BELLOTT 14º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 57292 DIOGO PINOTTI 15º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 36 RAFAEL PIMENTEL CORREIA 16º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 65569 VERÔNICA MARTINS RIBEIRO 17º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 23027 RAPHAEL HENRIQUES FLINKER 18º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 56632 THAMIRIS VIEIRA RODRIGUES 19º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 45320 MANUELA FERREIRA PENFOLD 20º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 41694 IANA SANTIAGO GUIMARÃES 21º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 46404 CAROLINA GAMA RODRIGUES DOS SANTOS 22º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 69855 BERNARDO AVELAR DE ALMEIDA RAMOS 23º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 49957 RAIZZA FERNANDES DA COSTA 24º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 66037 RENATA ROSENTAL 25º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 42498 CAMILA FERRER CARVALHO DOS SANTOS 26º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 65416 THIAGO TAUCEI PANIZZI 27º 1.7-CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 55745 GABRIELA CHRISTINE DA SILVA FREIRE 28º 1.8-CIRURGIÃO (TRANSPLANTE RENAL) 52205 RICARDO RIBAS DE ALMEIDA LEITE 1º 1.8-CIRURGIÃO (TRANSPLANTE RENAL) 40263 LUCAS SCHULZE RODRIGUES 2º 1.8-CIRURGIÃO (TRANSPLANTE RENAL) 59907 FERNANDA ROCHA PERRONE 3º 1.9-CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR 45213 PAULO ARTUR DE ARAUJO AMORIM 1º 1.9-CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR 39807 JOSÉ OSCAR REIS BRITO 2º 1.9-CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR 64360 ALVARO ASSED ESTEFAN NAMETALA 3º 1.9-CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR 48057 RAYNOLD SANTOS MONTEIRO 4º 1.10-CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICO 45066 PAULO ARTUR DE ARAUJO AMORIM 1º 1.10-CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICO 58395 LEONARDO MAREGA ANGOTTI 2º 1.12-CIRURGIÃO ENDOSCÓPICO EM GINECOLOGIA 77211 BRUNO SAVOIA FARIA 2º 1.12-CIRURGIÃO ENDOSCÓPICO EM GINECOLOGIA 40185 ANA CAROLINA MELO MARTINS 3º 1.13-CIRURGIÃO ENDOVASCULAR E ANGIOLOGIA 54037 DANIEL MARQUES FIGUEIREDO LEAL 1º 1.13-CIRURGIÃO ENDOVASCULAR E ANGIOLOGIA 44091 LIVIA RAMOS CARVALHO MARCHON 2º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 30227 ÍTALO GUARIZ FERREIRA 80º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 20214 HANNA VASCONCELOS SENA DE CARVALHO 81º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 31662 THIAGO SOARES NASCIMENTO 82º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 2156 MATHEUS FONSECA FONSECA 83º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 8570 CARLOS HENRIQUE PAIXÃO XIMENES 84º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 62296 LUIZA BASILIO RODRIGUES 85º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 51311 FERNANDA CRAVO BARROSO 86º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 74340 MICHELE MEDEIROS DEMUTTI (**) 86º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 38092 RICARDO GONCALVES CARDOSO 87º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 43726 LUCIANA CARVALHO DE AZEVEDO 88º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 2064 LUCAS SIMOES TAVARES 89º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 5508 MILTON SANTANA DE FREITAS FILHO 90º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 39000 ALESSANDRA DEFANTE BOTTINO 91º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 53344 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA 92º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 37647 FELIPE VIEIRA PAIVA 93º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 34793 BÁRBARA DUTRA REIS KALIL LAVIOLA 94º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 11444 RAFAELA BRITO CAPELLI 95º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 4487 THIAGO DE ALMEIDA PINHEL 96º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 62688 FERNANDO JORGE KADDOUM 97º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 13860 ANTONIO CLAUDIO AHOUAGI CUNHA FILHO 98º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 60932 CAROLINA COUTO COSTA 99º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 48173 FELLIPE VIANNA ESTOULLO 100º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 36817 GUILHERME BRANDÃO BOUZAS 101º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 58987 MARIANA CAMPOS SALGADO 102º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 12234 BRUNO BORGES DE SÁ 103º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 60288 ANA VENTORINI SALOMON 104º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 50828 RODRIGO CAMPOS PATRÍCIO 105º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 19895 FABIO JOSE TELES 106º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 37994 AMANDA HANAY MATSUMOTO 107º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 60666 MARCELO PARRINI ABDALLA GOMES 108º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 60009 VINICIUS PESSOA GALVÃO 109º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 22013 MARUSKA DIB IAMUT 110º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 43951 LUANE TAVARES GAMA 111º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 34814 NELSON PINHEIRO MACHADO FIOD 112º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 36928 BERNARDO VERDOLIN CAMPOS DE AZEVEDO 113º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 43652 INGRID TORRES GOMES FERREIRA 114º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 62133 ALINE TIEMI KANO SILVA 115º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 65999 THATIANA OLIVEIRA FERREIRA CORREIA 116º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 43288 MARCELA LEONARDO BARROS 117º 1.14-CIRURGIÃO GERAL 72549 ROBSON BRITO FAGUNDES FILHO 118º 1.15-CIRURGIÃO ONCOLÓGICO RADICAL 46027 DANIEL DE CARVALHO ZUZA 1º 1.16-CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 51306 FLÁVIA PEIXOTO FRAGA 7º 1.16-CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 60104 ÁLIA CHARIF PENCHEL 8º 1.16-CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 24594 THAIS CARDOSO LEVE 9º 1.16-CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 39926 FERNANDA RIBEIRO DE FERNANDEZY ALCAZAR 10º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 18036 RAFAEL RAMALHO DE ABREU ESOUZA 22º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 55954 BÁRBARA MARIA MACHADO TINOCO FEITOSA ROSAS 23º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 70961 JAIRO JUNIOR CASALI 24º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 49080 BRUNO BIANCO GALL DE CARVALHO 25º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 58711 DANIEL GOUVEA LEAL (***) 25º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 46772 DIEGO VIGNA CARNEIRO 26º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 59782 LEONARDO BONATTO 27º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 26743 CAROLINA PAIVA REBOUÇAS DE ANDRADE 28º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 27116 LINEU HENRIQUES CAMARGOS JÚNIOR 29º 1.18-CIRURGIÃO PLÁSTICO 31703 GABRIEL DUARTE SANTOS BASILIO DE SOUZA 30º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 44997 DIOGO DI BATTISTA DE ABREU SOUZA 15º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 5786 DIOGO RIBEIRO ALVES 16º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 25702 DANIEL MARQUES FIGUEIREDO LEAL 17º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 6033 GABRIELA SEGALA FRANCESCUTTI 18º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 63951 JOÃO MARCOS FONSECA FONSECA 19º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 67947 FERNANDA DE CASTRO CERQUEIRA 20º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 41945 LEONARDO TEIXEIRA DE ALMEIDA 21º

1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 21024 LIVIA RAMOS CARVALHO MARCHON 22º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 32858 RAFAEL BELHAM STEFFAN 23º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 57037 ROMULO MANDARINO DOS SANTOS 24º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 35417 JOANA BABO LESSA CAMPOS 25º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 60455 FELIPPE LUIZ GUIMARÃES FONSECA 26º 1.20-CIRURGIÃO VASCULAR 53509 RAFAEL PÉREZ DOS SANTOS 27º 1.23-DERMATOLOGISTA 54429 FLAVIA DE FREIRE CASSIA 1º 1.23-DERMATOLOGISTA 36671 MARCIA DE MATOS SILVA 2º 1.23-DERMATOLOGISTA 12298 ANGELA CRISTINA LEITÃO DE SOUZA 3º 1.23-DERMATOLOGISTA 67290 LUIZA ERTHAL DE BRITTO PEREIRA KASSUGA ROISMAN 4º 1.23-DERMATOLOGISTA 68439 JULIANY LIMA ESTEFAN 5º 1.23-DERMATOLOGISTA 16002 RACHEL DE LIMA GRYNSZPAN 6º 1.24-ECOCARDIOGRAFISTA 77776 MARA LUCIA NEVES DOS SANTOS MOSQUEIRA GOMES 3º 1.24-ECOCARDIOGRAFISTA 43963 MARCOS PAULO LACERDA BERNARDO 4º 1.24-ECOCARDIOGRAFISTA 73071 RAPHAELA DE ABREU E SILVA MARTINEZ 5º 1.24-ECOCARDIOGRAFISTA 21297 CAMILLA NERY SOARES 6º 1.24-ECOCARDIOGRAFISTA 23226 ISABELA STARLING DE ALBUQUERQUE FERNANDES 7º 1.24-ECOCARDIOGRAFISTA 36848 DAYANA ALVES DO COUTO 8º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 3644 NARDO DA SILVA OURIQUES 4º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 67045 CRISTIANE LEMOS DOS REIS PERAZO 5º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 30115 ALINE MACHADO LARCHER DE ALMEIDA 6º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 17810 ISABELLA ALBUQUERQUE PINTO REBELLO 7º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 13118 ELISA BARANSKI LAMBACK 8º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 59299 FERNANDA COSTA CHUVA 9º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 48771 CAROLINA ALIENDRE ALCOCER SILVA 10º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 50397 MARIANA PENNA FRANCO ALTAFIN RODRIGUES DA CUNHA VICECONTE 11º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 41533 BERNARD BARRETO BARROSO 12º 1.25-ENDOCRINOLOGISTA 48766 CRISTIANE RIBEIRO SCAF 13º 1.26-ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO 6439 LYVIA CRISTINA CARDOZO KALIL 3º 1.26-ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO 65488 CAMILA DE MORAES BARBOSA FERREIRA 4º 1.26-ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO 10586 JULIANA VEIGA MOREIRA VASCONCELLOS 5º 1.26-ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO 48469 PRISCILLA COSTA PEREIRA PESSIN 6º 1.26-ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO 53583 HELENA MARTINS BENVENUTO LOURO BERBARA 7º 1.26-ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO 56218 ANA LUIZA VELTEN MENDES 8º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 43816 LUCIANA VANDESTEEN PEREIRA 7º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 50368 MARINA DODSWORTH DE BARROS 8º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 41707 CAROLINE DE ASSUMPÇÃO ISIDORO 9º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 55467 FILIPE GALVAO VASCONCELLOS 10º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 43360 DENISE THEREZINHA ENGELKE CARLOS DE SIMONE 11º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 59123 MANUEL MARCELO ANTEQUERA VILLAGRA 12º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 22987 CLAUDIA DE ALMEIDA COSTA PINTO 13º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 7559 NATALIA BALBI FLORES 14º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 50817 PRISCILLA MEDEIROS CAMPBELL 15º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 5014 MARCELA ROSA DE ALMEIDA 16º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 44361 ALANA SIMOES BORDEAUX REGO 17º 1.27-ENDOSCOPISTA DIGESTIVO 18430 AGNES NAOMI YOSHIMOTO 18º 1.28-ERGOMETRIA 15148 MIGUEL OLIVEIRA NEVES 1º 1.28-ERGOMETRIA 46007 CLAUDIA CRISTINA CONDE HOLANDA SOBRAL 2º 1.29-FISIATRA 16922 ALEXANDRE LIMA DE FREITAS 1º 1.29-FISIATRA 59128 CLAUDIA BARATA RIBEIRO BLANCO BARROSO 2º 1.30-FISIATRA (PEDIATRIA) 44694 CRISTIANNE AKIE KAVAMOTO 1º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 23874 CARLOS ALBERTO CORREIA ALFENAS 12º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 56933 ALINE BESSA DE OLIVEIRA 13º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 60886 LUCIANA BASTOS TUMSCITZ 14º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 15081 JOANA DE MORAES VARELA ABREU 15º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 52875 MARIANA LEAL DE OLIVEIRA SANTOS 16º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 13765 RAFAEL PIRES QUINELLATO 17º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 76943 ANA PAULA FERREIRA KADOW 18º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 40957 CAMILA ADOUR NUNES 19º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 44450 ALANA SIMOES BORDEAUX REGO 20º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 52563 MARCOS IMBROSIO ROTHFUCHS 21º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 54719 CARMEM FERGUSON THEODORO 22º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 53150 MÔNICA NASCIMENTO FAULHABER POURCHET 23º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 66357 FLÁVIA MURILLO DE MOURA REIS 24º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 47367 JULIANA BAPTISTA PIEDADE BARROCAS 25º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 66030 RENATA CASTRO FARIA CAMPOS DE OLIVAS 26º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 50932 JULIANA BIGI MAYA MONTEIRO 27º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 51296 TAMIRES DOS SANTOS ROCHA 28º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 55074 POLLYANA VALENTE DE OLIVEIRA 29º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 61899 PAULA DE AZEVEDO LOPES 30º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 43891 LUCIANA VANDESTEEN PEREIRA 31º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 15351 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA 32º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 65513 MARIA FERNANDA DE TOLEDO CAPELLÃO 33º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 60824 MONYCK BARROS CARDOSO 34º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 31705 FABIANA SANTOS CASANOVA 35º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 65119 LUISE LISIEUX NOGUEIRA VIANA WAKED 36º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 67264 MARIANA LOURENÇO CASTILHOS 37º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 48312 LUIZ HENRIQUE SANTOS FERREIRA 38º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 70288 LÍVIA MACHADO GUIMARÃES 39º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 46579 JULIANNA DO NASCIMENTO 40º 1.31-GASTROENTEROLOGISTA 52524 DANIELA BOUZAS 41º 1.32-GERIATRA 53179 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CASIMIRO 5º 1.32-GERIATRA 9267 RAFAELA BARROSO PECCI 6º 1.33-GINECOLOGISTA 60894 THAÍS GARCIA VERÍSSIMO MELLO 31º 1.33-GINECOLOGISTA 70360 LUCIANA DE OLIVEIRA BIANCO 32º 1.33-GINECOLOGISTA 53017 DANIELLE FILIPPO DE LEMOS 33º 1.33-GINECOLOGISTA 27316 BRUNA ORTIZ GUERRA 34º 1.33-GINECOLOGISTA 5875 JULIANA RIBEIRO COELHO ALVES 35º 1.33-GINECOLOGISTA 29123 DANIEL LIBERMAN 36º 1.33-GINECOLOGISTA 21628 MARTHA DE MORAES CALVENTE BULUS 37º 1.33-GINECOLOGISTA 37874 ANDREIA MIRANDA DE OLIVEIRA DE SOUZA 38º 1.33-GINECOLOGISTA 23900 LEANDRO TEIXEIRA ABREU 39º 1.33-GINECOLOGISTA 67673 XAYNA DE OLIVEIRA PAES CORDEIRO 40º 1.33-GINECOLOGISTA 53405 FLÁVIA GIRARD NEVES 41º 1.33-GINECOLOGISTA 2851 THATIANA TERZI GALVÃO PAVARINO 42º 1.33-GINECOLOGISTA 33089 POLYANNA PEREIRA DE AZEVEDO 43º 1.33-GINECOLOGISTA 49942 FERNANDA FROTA LEITÃO FORTUNA 44º 1.33-GINECOLOGISTA 61000 MANUELA GURGEL CALVET MOREIRA FERNANDES 45º 1.33-GINECOLOGISTA 39996 JULIENNE BITTAR ARAÚJO 46º 1.33-GINECOLOGISTA 12510 LILIAN DE CARVALHO ARAGÃO 47º 1.33-GINECOLOGISTA 49345 RENATA SIMOES DE ALMEIDA 48º 1.33-GINECOLOGISTA 49940 FERNANDA TEIXEIRA VIANNA 49º 1.34-GINECOLOGISTA – PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR (PTGI) E COLPOSCOPIA 12701 CIANE MENDES DA SILVA DAYUBE 3º 1.34-GINECOLOGISTA – PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR (PTGI) E COLPOSCOPIA 49400 BEATRIZ ARANA GOMES DE MATTOS CELJAR 4º 1.37-HEMODINAMICISTA 47215 RODRIGO DE FRANCO CARDOSO 1º 1.37-HEMODINAMICISTA 5406 MARIA CRISTINA MEIRA FERREIRA 2º 1.37-HEMODINAMICISTA 16561 SERGIO MARTINS LEANDRO 3º 1.37-HEMODINAMICISTA 44262 MAURÍCIO ASSED ESTEFAN GOMES 4º 1.37-HEMODINAMICISTA 56394 ALCIDES FERREIRA JUNIOR 5º 1.37-HEMODINAMICISTA 7659 MARCUS VINICIUS SILVA DA COSTA 6º 1.37-HEMODINAMICISTA 43550 FABRICIO CAIED 7º 1.37-HEMODINAMICISTA 56991 EDUARDO DE BARROS MANHAES 8º 1.37-HEMODINAMICISTA 30409 GUILHERME BARROS FERREIRA DA COSTA 9º 1.37-HEMODINAMICISTA 24937 CESAR ROCHA MEDEIROS 10º 1.38-HEMODINAMICISTA PEDIÁTRICO 43035 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA 1º 1.38-HEMODINAMICISTA PEDIÁTRICO 41249 RAFAEL FERREIRA AGOSTINHO 2º 1.38-HEMODINAMICISTA PEDIÁTRICO 45717 MANUELA FERREIRA PENFOLD 3º 1.40-INFECTOLOGISTA 43763 BIANCA SILVEIRA MOREIRA 5º 1.40-INFECTOLOGISTA 43602 ADRIANA FERREIRA MEDEIROS 6º 1.40-INFECTOLOGISTA 60082 LEANDRO AUGUSTO LEDESMA 7º 1.40-INFECTOLOGISTA 52734 ANA CRISTINA DO AMARAL JACQUES NACAO 8º 1.40-INFECTOLOGISTA 36802 PRISCILLA MADDALENA MONTEIRO 9º 1.40-INFECTOLOGISTA 66242 LEONARDO IMENES DE PINHO 10º 1.43-MASTOLOGISTA 55183 PAULA DE AZEVEDO BRANT SALDANHA 5º 1.43-MASTOLOGISTA 47129 PEDRO AURELIO ORMONDE DO CARMO 6º 1.43-MASTOLOGISTA 53548 BIANCA KURTZ FONTOURA 7º 1.43-MASTOLOGISTA 63936 JULIANA MURTEIRA ESTEVES SILVA KAMACHE 8º 1.43-MASTOLOGISTA 56425 CRISTIANE TORRES MONTEIRO CARDOSO 9º 1.44-MEDICINA DO TRABALHO 36257 FELIPE BAPTISTA KRYKHTINE 1º 1.44-MEDICINA DO TRABALHO 31646 MONICA PINHEIRO 2º 1.44-MEDICINA DO TRABALHO 37311 ANA SHEILA DUARTE NUNES SILVA 3º 1.44-MEDICINA DO TRABALHO 51501 ACHILES MENEZES JUNIOR 4º 1.44-MEDICINA DO TRABALHO 41217 GISELA CAMELIER XAVIER 5º 1.44-MEDICINA DO TRABALHO 17120 ROSANA GAMA DRABLE 6º 1.44-MEDICINA DO TRABALHO 42993 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA LEWGOY LASER 7º 1.44-MEDICINA DO TRABALHO 50148 MARCOS SIMÕES DUARTE (*) 1º 1.45-MEDICINA NUCLEAR 64871 PATRICIA LAVATORI CORRÊA 1º 1.45-MEDICINA NUCLEAR 37525 MARILACK VIANA DASSUNÇÃO MARQUES LOUREIRO 2º 1.45-MEDICINA NUCLEAR 964 CAROLINA PEREZ CHAVES 3º 1.45-MEDICINA NUCLEAR 17862 MARCOS BARRETO VALEIKO 4º 1.46-MICROCIRURGIA RECONSTRUTORA 75661 SANDRA ARAUJO BAIÃO MESQUITA DE SOUSA 1º 1.46-MICROCIRURGIA RECONSTRUTORA 35346 ANDRÉ SALO BUSLIK HAZAN 2º 1.49-NEONATALOGISTA 73610 JULIO CESAR PELEGRINI SILVA FILHO 15º 1.49-NEONATALOGISTA 76838 RENATA DE FARIAS CARDOSO NOCKER 16º 1.49-NEONATALOGISTA 55542 LUCAS LESSA ASSUNÇÃO 17º 1.49-NEONATALOGISTA 34836 PATRICIA BARROS DE PAULA 18º 1.49-NEONATALOGISTA 50081 CAROLINA MONTEIRO PARANHOS CORDEIRO 19º 1.49-NEONATALOGISTA 58506 RUTH CHALUB DIEGUES 20º 1.49-NEONATALOGISTA 20612 THAISSA CASAGRANDE DE MESQUITA 21º 1.49-NEONATALOGISTA 12225 LETICIA MUYLAERT DE MENEZES PÓVOA 22º 1.49-NEONATALOGISTA 2462 FELIPE GUINANCIO 23º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 60672 RENVIK DEMAUIR COZINE SILVA 15º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 22525 EDUARDO DE FARIA LEMOS 16º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 31194 PRISCILLA DE DEUS SILVA MORAES DOS SANTOS 17º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 20171 JOSÉ ALBERTO ALMEIDA FILHO 18º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 14806 VALERIE CLAUDINE MANICACCI 19º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 31921 LUIZ PEDRO GOMES DA SILVA 20º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 33197 RODRIGO TEIXEIRA MARCELOS 21º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 78284 ARMANDO YOSHIMITSU HAMADA 22º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 6264 ADENILSON LOPES DE JESUS 23º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 21846 ALESSANDRO ALMEIDA DE ABREU 24º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 69078 GUSTAVO MACHADO CARDOSO 25º 1.50-NEUROCIRURGIÃO 44352 PEDRO VIEIRA LEIBINGER 26º 1.51-NEUROLOGISTA 65354 ROGERIO DE MIRANDA PFALTZGRAFF LIMA 9º 1.51-NEUROLOGISTA 53814 IGOR MONTEIRO PONTES 10º 1.51-NEUROLOGISTA 48804 EDUARDO FRANÇA DE AGUIAR 11º 1.51-NEUROLOGISTA 35887 ANTONIO CARLOS MIRANDA DE CARVALHO 12º 1.51-NEUROLOGISTA 39794 BRUNA MOREIRA LEAL VILLELA 13º 1.51-NEUROLOGISTA 60881 WEBER LARCHER PIMENTA 14º 1.51-NEUROLOGISTA 25898 HENRYK MAULTASCH 15º 1.51-NEUROLOGISTA 17360 ROBERTA BRAGA CAMPOS DE ARAUJO 16º 1.51-NEUROLOGISTA 68838 ANDRÉA OLIVEIRA PECLY 17º 1.51-NEUROLOGISTA 62642 ANA CAROLINA ANDORINHO DE FREITAS FERREIRA 18º 1.51-NEUROLOGISTA 62759 LUIS FERNANDO GUIMARÃES 19º 1.51-NEUROLOGISTA 72206 GUSTAVO LOPES DE FREITAS HONÓRIO 20º 1.51-NEUROLOGISTA 76910 DANIEL PAES DE ALMEIDA DOS SANTOS 21º 1.51-NEUROLOGISTA 49787 BÁRBARA DE OLIVEIRA SANTOS PANICHELLI 22º 1.51-NEUROLOGISTA 37513 MARIANA BEIRAL HAMMERLE 23º 1.51-NEUROLOGISTA 16855 TAYLA TAYNAN ROMAO BASTOS 24º 1.51-NEUROLOGISTA 34659 EDUARDO MOURA ASSAD MONTEIRO DOS SANTOS 25º 1.51-NEUROLOGISTA 62645 LARISSA BITTENCOURT DE CARVALHO 26º 1.52-NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO 44063 CLARISSA OLIVEIRA DE PINHO ALMEIDA 3º 1.52-NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO 71019 CARLA TEIXEIRA NASCIMENTO 4º 1.52-NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO 76980 KRIZIA ECKSTEIN DIAS 5º 1.52-NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO 33966 LUIZA SOTERO VIANNA 6º 1.53-NUTRÓLOGO 4850 JULIA DONIZETTI LINS DE ALBUQUERQUE 1º 1.53-NUTRÓLOGO 358 ADRIANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 2º 1.54-OBSTETRA 33073 REBECA MAIA MARTINS COSTA 30º 1.54-OBSTETRA 21574 FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA 31º 1.54-OBSTETRA 70292 KARINE VILLELA GONÇALVES PEREIRA 32º 1.54-OBSTETRA 72642 LÍGIA CARDOSO DE OLIVEIRA 33º 1.56-ORTOPEDISTA 2193 CARLOS HENRIQUE DA SILVA FONTES FILHO 6º 1.56-ORTOPEDISTA 64681 GUSTAVO CESAR DE ALMEIDA PEÇANHA 7º 1.57-ORTOPEDISTA (CAPTADOR) 52314 LEONARDO DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 1º 1.57-ORTOPEDISTA (CAPTADOR) 70677 PAULO ROBERTO PIRES DOS SANTOS 2º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 62036 WALTER ACATAUASSÚ MARTINS FILHO 7º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 67964 ANDRÉ AZEVEDO MEDINA 8º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 29808 IGOR STEFANO MENESCAL PEDRINHA 9º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 61836 RAFAEL ERTHAL DE PAULA 10º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 26198 LEONARDO ANTUNES BELLOT DE SOUZA 11º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 51335 PEDRO AUGUSTO CARVALHO MATOS 12º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 36150 BRENO CHAVES DE ALMEIDA PIGOZZO 13º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 54909 JULIANO DE MELO MORAIS 14º 1.59-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE JOELHO) 7577 VINICIUS BRAZ DE OLIVEIRA 15º 1.60-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE MÃO) 54885 FLAVIA CURVO PEREIRA 1º 1.60-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE MÃO) 24309 DANIEL TÔRRES JÁCOME 2º 1.60-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DE MÃO) 36866 SIMONE COSTA VITORIO 3º 1.61-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO OMBRO) 16084 RAPHAEL SOARES DA FONSECA 1º 1.61-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO OMBRO) 18401 EDUARDO MACHADO LUZ 2º 1.61-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO OMBRO) 24322 GILBERTO DANIEL LUZ 3º 1.62-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO PÉ E TORNOZELO) 44960 ALEXANDRE TOSCANO BASTOS BARROS 1º 1.62-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO PÉ E TORNOZELO) 36977 THOMÁS ALMEIDA DE SOUSA NOGUEIRA 2º 1.62-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO PÉ E TORNOZELO) 61264 BRUNO DE CARVALHO MARQUES 3º 1.63-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO QUADRIL) 64269 GUILHERME HEFFER DE SOUZA E SILVA 6º 1.63-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO QUADRIL) 63954 LUCAS ASCENÇÃO BARROS 7º 1.63-ORTOPEDISTA (CIRURGIA DO QUADRIL) 55226 LEONARDO CRAVEIRO ALBERNAZ 8º 1.64-ORTOPEDISTA (RECONSTRUÇÃO E ALONGAMENTO DE MEMBROS) 42646 FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA 1º 1.64-ORTOPEDISTA (RECONSTRUÇÃO E ALONGAMENTO DE MEMBROS) 39184 DIEGO PEREZ DA MOTTA 2º 1.64-ORTOPEDISTA (RECONSTRUÇÃO E ALONGAMENTO DE MEMBROS) 34267 GUILHERME AUGUSTO TAPADO ARAUJO MOTTA (***) 2º 1.65-ORTOPEDISTA (TRAUMA) 41656 FELIPE SERRÃO MENDES DE SOUZA 1º 1.65-ORTOPEDISTA (TRAUMA) 56094 AUGUSTO CARLOS MACIEL SARAIVA 2º 1.65-ORTOPEDISTA (TRAUMA) 58421 EDSON LUIZ CRUZ RODERJAN FILHO 3º 1.65-ORTOPEDISTA (TRAUMA) 56198 RAFAEL BAPTISTA FARIAS 4º 1.65-ORTOPEDISTA (TRAUMA) 55969 EDUARDO GALHARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 5º 1.65-ORTOPEDISTA (TRAUMA) 52737 LEONARDO DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 6º 1.65-ORTOPEDISTA (TRAUMA) 42580 RICARDO MENEZES 7º 1.66-ORTOPEDISTA ONCOLÓGICO 51324 PATRÍCIA DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS 2º 1.66-ORTOPEDISTA ONCOLÓGICO 29273 GUSTAVO SOBRAL DE CARVALHO 3º 1.66-ORTOPEDISTA ONCOLÓGICO 41268 RAFAEL CASTRO SILVA PINHEIRO 4º 1.67-ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO 54568 PEDRO HENRIQUE BARROS MENDES 1º 1.67-ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO 22162 FREDERICO COUTINHO DE MOURA VALLIM 2º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 15183 LIDIA SABANEEFF 5º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 13017 MARIA HELENA DE MAGALHÃES BARBOSA 6º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 11662 CHRISTIANE RIBEIRO ANIAS 7º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 36423 ISABELLE CAVALCANTE MURY 8º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 47340 PRISCILA CASTRICINI MENDONCA PIMENTEL 9º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 44414 LARISSA SALOMÃO PEREIRA 10º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 63038 BARBARA MONTEIRO SISNANDO ANCILLOTTI 11º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 46472 JACQUELINE DE MATTOS COELHO 12º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 69063 MARCELO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE 13º 1.68-OTORRINOLARINGOLOGISTA 23701 MARINA MILWARD DE AZEVEDO 14º 1.71-PEDIATRA 55162 ANA LUIZA VELTEN MENDES 59º 1.71-PEDIATRA 14541 RAFAELA LOPES BISSON 60º 1.71-PEDIATRA 65784 ANIBAL GUEDES NETO 61º 1.71-PEDIATRA 56098 PAULA MOTA VIEITAS 62º 1.71-PEDIATRA 53621 JANAÍNA MEZZONATO MACHADO 63º 1.71-PEDIATRA 64678 DANILLO GONCALVES DE BARROS 64º 1.71-PEDIATRA 52344 RAIZZA FERNANDES DA COSTA 65º 1.71-PEDIATRA 12523 ROSEANA MARIA DE ARAUJO MATOS 66º 1.71-PEDIATRA 43065 PAULA CAROLINE LEITE ARAUJO 67º 1.71-PEDIATRA 54134 RAFAEL PIMENTEL CORREIA 68º 1.71-PEDIATRA 52419 JULIANA BRAZ LIMA 69º 1.71-PEDIATRA 65462 MAYRA PIMENTA FERNANDES LUCCHESI 70º 1.71-PEDIATRA 4842 JULIA DONIZETTI LINS DE ALBUQUERQUE 71º 1.71-PEDIATRA 33424 FERNANDA SOUZA DE MACEDO 72º 1.71-PEDIATRA 64538 JANDIRA FERNANDES PARANHOS 73º

1.71-PEDIATRA 60944 CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES 74º 1.71-PEDIATRA 60696 ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI 75º 1.71-PEDIATRA 57227 MARIA PAULA TORRES TAVARES 76º 1.71-PEDIATRA 21521 KÁTIA ARAÚJO FONTES REBELLO 77º 1.71-PEDIATRA 41810 SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ 78º 1.71-PEDIATRA 20040 MARIA CRISTINA FERREIRA LOPES 79º 1.71-PEDIATRA 15870 ANA LUCIA HABIBE DA SILVA SOUZA 80º 1.71-PEDIATRA 17899 TERESA CRISTINA ROCHA VIOLANTE FARIAS 81º 1.71-PEDIATRA 66926 MARIA DE FÁTIMA MOREIRA GOMES 82º 1.71-PEDIATRA 71149 ROSANA GARCIA GOMIDE 83º 1.71-PEDIATRA 63700 LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA 84º 1.71-PEDIATRA 61954 MAX GOMES CAETANO 85º 1.71-PEDIATRA 72031 JOYCE TEIXEIRA DE NORONHA 86º 1.71-PEDIATRA 57957 ALESSANDRA FERNANDES MELLO PIMENTEL 87º 1.71-PEDIATRA 7544 TATIANA DA SILVA DOS SANTOS DE SOUZA 88º 1.72-PNEUMOLOGISTA 60068 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO CUNHA 4º 1.72-PNEUMOLOGISTA 66882 BIANCA ABBUD CAMERANO 5º 1.72-PNEUMOLOGISTA 36927 RAFAELA VIEIRA FERREIRA DA SILVA 6º 1.72-PNEUMOLOGISTA 28717 VINICIUS DA FONSECA VIEIRA 7º 1.72-PNEUMOLOGISTA 42228 CARLA CRISTINA DE ALMEIDA 8º 1.72-PNEUMOLOGISTA 30722 JOSÉ LUIZ DOS REIS QUEIROZ JUNIOR 9º 1.72-PNEUMOLOGISTA 64675 RENATO BATTAGLIA 10º 1.73-PNEUMOLOGISTA PEDIÁTRICO 49010 PAULA DO NASCIMENTO MAIA 1º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 60565 MARCELA SALES FARIAS 11º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 48578 RICARDO NEVES DE OLIVEIRA 12º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 11261 PAULA MEDINA MACIEL GOMES CURI BONOTTO 13º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 54194 RAFAEL SANTOS CORREIA 14º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 1655 DAVID BERDONESCHI TOSCANO DE BRITO 15º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 71976 CARLOS ADRIANO SUCENA ALENCAR 16º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 60684 LILIAN YURIKO OTSUKA 17º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 33884 ANTONIO CARLOS ABI HAYA 18º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 33549 FLAVIA TENORIO DE CARVALHO NORO 19º 1.76-RADIOLOGISTA POR DIAGNÓSTICO E IMAGEM 48462 JADRIA ROCHA MIGLINAS 20º 1.77-RADIOTERAPEUTA 42837 KATIA MARIA MAROCCO 1º 1.77-RADIOTERAPEUTA 37050 RAFAEL GONZALEZ GULLO 2º 1.77-RADIOTERAPEUTA 69442 LILIANE DE CARVALHO SOUSA 3º 1.78-URO ONCOLOGISTA 44293 FLAVIO GUENTHER CARVALHO 1º 1.78-URO ONCOLOGISTA 77605 RAISON ANTUNES BOONE DE SOUZA 2º 1.79-UROLOGISTA 71712 EMILIO HAGE KARAM FILHO 16º 1.79-UROLOGISTA 32815 CARLOS MARCOS AZEREDO DA CONCEIÇÃO 17º 1.79-UROLOGISTA 31566 MARCELO MEDEIROS DO NASCIMENTO 18º 1.79-UROLOGISTA 49949 PAULO GABRIEL ANTUNES PESSOA 19º 1.79-UROLOGISTA 30561 ROBERTO FRANCISCO ARMANDO AVOLIO 20º 1.79-UROLOGISTA 43779 IGOR LUIZ ARAUJO DA SILVA 21º 1.79-UROLOGISTA 31225 FLAVIO GUENTHER CARVALHO 22º 1.79-UROLOGISTA 51278 DANIEL PRESTO DE SOUSA 23º 1.79-UROLOGISTA 55717 LUÍS EDUARDO RAMOS CARNEVALE 24º 1.79-UROLOGISTA 42911 ROBERTO MONTEIRO DE BARROS MEDEIROS 25º 1.80-UROLOGISTA VIDEOLAPAROSCOPIA 65083 ANDRÉ LUIZ LIMA DINIZ 1º 1.80-UROLOGISTA VIDEOLAPAROSCOPIA 43461 IGOR LUIZ ARAUJO DA SILVA 2º 1.80-UROLOGISTA VIDEOLAPAROSCOPIA 55878 LUÍS EDUARDO RAMOS CARNEVALE 3º 1.80-UROLOGISTA VIDEOLAPAROSCOPIA 20339 REBEKA MARTINS HOLANDA CAVALCANTI 4º 1.80-UROLOGISTA VIDEOLAPAROSCOPIA 51322 DANIEL PRESTO DE SOUSA 5º 1.80-UROLOGISTA VIDEOLAPAROSCOPIA 31805 MAURO POGGIALI GASPARONI JUNIOR 6º 1.80-UROLOGISTA VIDEOLAPAROSCOPIA 46346 PEDRO GELELETE MAYOLINO 7º 1.80-UROLOGISTA VIDEOLAPAROSCOPIA 46943 RAFAEL DA SILVA ROSA 8º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 56451 PATRICIA RODRIGUES SAMPAIO 275º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 24894 JOSEDNA MARIA DE JESUS 276º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 69079 ROSILENE DA SILVA SANTOS 277º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 52479 VIVIANE NEVES CAMPOS DOS SANTOS 278º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 15846 ERICA CIDRO COELHO 279º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 43932 ROSILENE MIRANDA DA SILVA 280º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 34922 ANTONIA ILDENER ALVES CARMO 281º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 21141 ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA 282º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 61276 ALINE FERNANDEZ DA SILVA 283º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 1609 GISELE ALVES LOPES 284º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 29254 BIANCA DE MIRANDA 285º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 3676 CHRISTINE DOS SANTOS BARONI 286º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 33255 VALÉRIA DA SILVA KEPPI TAVARES 287º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 35974 CAROLINA HIPÓLITO DOS SANTOS ARAÚJO RANGEL DE SOUSA 288º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 19705 ELLEN VALE DE ARAUJO 289º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 45627 TATIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA 290º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 50171 ELAINE DA SILVA CARNEIRO 291º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 44627 FABIO CANDIDO BORGES 292º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 77956 DÉBORA CORRÊA DOS SANTOS 293º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 77290 VIVIANE CALAZANS LUIZ 294º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 23566 LEONARDO DOS SANTOS PENNAFORTE GOMES 295º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 73352 MÁRCIA CARNEIRO FLORÊNCIO 296º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 68313 CRISTIANE SILVA DE SOUZA 297º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 58114 ROBERTA MACHADO GOMES 298º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 37737 WALTER DE OLIVEIRA NETO 299º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 14699 HELDER AUGUSTO LIMA 300º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 47801 PRISCILA SIMONE OMENA LOPES 301º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 48061 ANDRÉ FERREIRA DA SILVA 302º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 46039 LEDIANE RODRIGUES PAIVA 303º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 9706 DIANA VITÓRIA FERNANDES 304º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 40948 BEATRIZ RIBEIRO DE ALMEIDA BIANCHI 305º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 29807 ELIZEU NUNES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 306º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 5778 KRISSIA BEATRIZ ALVES 307º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 26013 LEDA MARIA AMERICO BATISTA 308º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 63461 LUDIMILA DE OLIVEIRA PEREIRA 309º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 8013 IVONEYDE NOGUEIRA BEZERRA GOULART 310º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 56793 ADRIANE AMARAL DOS SANTOS 311º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 41032 GISELLE DA SILVA ESPINDOLA 312º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 2736 TATIANA LOUREIRO DE CASTRO FERNANDES 313º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 38018 CAROLINA DE OLIVEIRA ARAGÃO 314º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 35574 CARINA NASCIMENTO DA SILVA 315º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 9326 ROBERTA ALVES BARRETO 316º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 33863 ALINE INGRID DE CARVALHO SILVA 317º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 49465 GRAZIELE CARRARINE MACHADO 318º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 48825 KELLY CRISTINA AMORIM ELOI 319º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 52025 JANAINA MANDU DOS ANJOS FIGUEIREDO 320º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 51930 JAQUELINE NUNES ROMERO 321º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 42802 VÂNIA DE CASTRO CINTRA GOIS 322º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 42909 ELAINE DA SILVA AMARAL 323º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 45296 CRISTIANE BOHANA DE JESUS COSTA 324º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 43184 GRAZIANE COSTA BASTOS 325º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 12654 ANDREIA SIAS DE FREITAS 326º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 20058 VIVIANE AMADO FERREIRA 327º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 25464 SILVIA ROBERTA MACHADO DE ALMEIDA LIMA 328º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 19219 DENNER HELDEN MARQUES FERRAZ 329º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 8978 ALINE MARIA VEIGA LEITE 330º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 43770 CLAUCIA REGINA GOMES DE CARVALHO 331º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 44320 YOLANDA OLIVEIRA DA SILVA 332º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 73555 FLÁVIA COUTO ROSA DO NASCIMENTO 333º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 4863 NIVIA PEREIRA ALVES 334º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 52028 ELIDIANE DE OLIVEIRA PINTO 335º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 42011 ANDRÉ LUIZ CHAGAS DE ARAÚJO 336º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 65321 SORAIA AZEVEDO TEIXEIRA AQUINO 337º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 45501 ALEXANDRA VIVIANE ONORIO OLIVEIRA 338º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 41663 BIANCA MOURA DE MELO 339º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 67796 RODRIGO GONCALVES COSTA 340º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 17572 ANA PAULA MOREIRA DA ROCHA 341º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 44383 LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA 342º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 21762 PRISCYLLA VIANNA GAROFLE 343º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 42233 JULIANA AID DE LACERDA 344º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 40842 PATRICIA NASCIMENTO DE SOUZA 345º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 40663 TATHIANE COSTA DOS SANTOS 346º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 49519 BRUNO BENVINDO DA SILVA 347º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 43064 GLEICE QUELLI BASTOS SANTOS 348º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 47620 ELIANE NUNES SHINEIDER 349º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 39659 JANETE DIAS FORTES 350º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 41886 ALESSANDRA RIBEIRO KISTENMACKER 351º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 9925 ALINE GUIMARÃES ISMERIO FRANCISCO 352º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 24014 WILSAN MARIA SIQUEIRA CANDAL 353º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 39101 MICHELE TAVARES DE ANDRADE 354º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 60227 CAROLINE CATTONI JACCARD 355º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 48702 ALINE DA SILVA PAIVA 356º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 23069 REBEKA DE SOUZA NEVES 357º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 61552 ELAYNE CRESPO DE SOUZA MACHADO DE ALMEIDA 358º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 8447 RENATA OLIVEIRA DA COSTA FIDELIS 359º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 67131 MICHELE BRAGANCA DA SILVA 360º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 54597 TATIANA DO CARMO OLIVEIRA 361º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 31041 TATIANA SANTOS LEITE 362º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 55240 CHAIENE DE SOUZA PEREIRA 363º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 25646 LUCIANA DOS SANTOS GONÇALVES 364º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 10233 ALINE ALVES BRAGA 365º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 56730 UARA DEGLIER RODRIGUES DOS SANTOS 366º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 16835 VIVIANE DA SILVA TEIXEIRA 367º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 59968 JEAN PAULO GOMES 368º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 36991 JANANE DO CARMO CARMO 369º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 9781 MICHELLE NERY CORDEIRO DE OLIVEIRA 370º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 39442 ALLINE JOICY RANGEL CORREA 371º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 37461 CRISTIANE AMARAL 372º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 2366 ELIANE FERNANDES DA SILVA 373º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 70613 DAYSE BARROS DA COSTA 374º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 56516 EVELYN DOS ANJOS DE OLIVEIRA 375º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 76592 DAIANY NUNES RAMOS 376º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 41208 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA DE MOURA 377º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 61356 LÍDIA VIEIRA DE SIQUEIRA RIBEIRO 378º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 38101 AMANDA CRISTINA MACIEL DE MELO 379º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 53738 FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS 380º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 72631 GISLENE DA SILVA MIRANDA 381º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 51096 LUCIANA DOS SANTOS GUERRA 382º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 30413 RÔMULO SANTOS GONÇALVES ÁVILA 383º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 6728 CYNTIA MONTEIRO DOS SANTOS 384º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 61779 FÁBIO JÚLIO DA SILVA SANTOS 385º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 56072 IGOR EMILIANO CAMPOS BARBOSA 386º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 24506 MONICA DE OLIVEIRA GUIMARAES MEIRA 387º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 4054 ELAYNE RAMOS RODRIGUES 388º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 25671 DIANA DE OLIVEIRA 389º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 3427 VIVIAN DE OLIVEIRA PACHECO 390º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 64574 LIRIAN CRISTINA BLOIS DE OLIVEIRA FONSECA 391º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 64414 JOÃO BATISTA MARINHO DE JESUS 392º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 66628 JULIA THAYSE GUEDES DE LIMA BASTOS 393º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 22618 EDUARDO BRUNO MARQUES 394º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 27090 LENIRA GENAINA GOMES MOREIR 395º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 45985 ANA PAULA VERISSIMO DA SILVA 396º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 61392 LUCIANA FURTADO DO PRADO 397º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 39434 FRANCISCO FABIO RODRIGUES DE SOUZA 398º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 24223 ELMA FONSECA DORIA RODRIGUES 399º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 70151 RAFAEL SOARES DIAS 400º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 63329 ELAINE VELLOSO MACHADO DA SILVA 401º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 26974 LUCIANA FERREIRA SANTOS 402º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 49205 PRISCILA SILVA SOUSA RIBEIRO 403º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 34395 ANA PAULA FIGUEIREDO SANTIAGO 404º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 73282 MONICA FLAVIA OLIVEIRA DE SOUSA 405º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 65141 MARCIA CAMILA DE SÁ 406º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 46229 LUCILENE AMARO MENDES DA CUNHA 407º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 35261 GERSON RODRIGUES DA SILVA 408º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 37767 AMANDA CASTILHO CORRÊA 409º 2.1-ENFERMEIRO (GERAL) 23184 ANDRÉA MALAQUIAS DA SILVA 410º 2.4-ENFERMEIRO (NEONATALOGIA) 14187 HELENA AFFONSO SALERNO VENEU DE ALMEIDA 37º 2.4-ENFERMEIRO (NEONATALOGIA) 65495 NICIELIA GONÇALVES QUEIROZ DA SILVA 38º 2.4-ENFERMEIRO (NEONATALOGIA) 62453 RENATA NASCIMENTO SILVA CABRAL MOREIRA 39º 2.4-ENFERMEIRO (NEONATALOGIA) 12106 NATALIA DE ALMEIDA CAMELO BALTAR 40º 2.4-ENFERMEIRO (NEONATALOGIA) 49310 PRISCILLA NASCIMENTO MARINHO 41º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 60558 CAMILA SARTORIO 37º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 42451 STANAAINE TEREZA DA COSTA 38º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 36217 BRUNA MARINHO DE OLIVEIRA 39º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 76989 MAGDA PAIXÃO DA ROSA 40º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 34700 LUDMYLA BASTOS RODRIGUES 41º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 2947 RAFAELA ROCHA DE LIMA RODRIGUES 42º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 58384 LÍVIA DE ALCANTARA SALES 43º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 50947 LENIR DE JESUS SOUZA 44º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 35791 EDUARDO AGUIAR SIQUEIRA 45º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 73349 MONARIA CRUZ FERNANDES 46º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 61718 THATIANA DEODORO GONÇALVES DOS SANTOS 47º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 40076 LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 48º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 69797 FLAVIA BANDEIRA GOMES 49º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 68626 MILLANE CARDOSO MEDEIROS 50º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 38177 JORGE WILLIAM DE CARVALHO FRANCISCO 51º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 723 LETÍCIA MIRANDA FERREIRA 52º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 4908 RENATA MARIA SANTOS DA MOTA 53º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 74723 BRUNA NOVELLI DE OLIVEIRA 54º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 68606 DAYSE MARIA DE VASCONCELOS RODRIGUES 55º 2.6-ENFERMEIRO (ONCOLOGIA) 17922 FABIANE NOEMI SOUZA DOS SANTOS 56º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 36669 EVELIN ANASTÁCIA CORRÊA MACHADO SANTOS 61º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 73857 FRANCES CRISTIANY DOS SANTOS FERNANDES 62º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 25571 RAPHAELA DE MENEZES SILVEIRA ALVES DE MELLO 63º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 59231 ANA PAULA DIAS MOREIRA 64º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 31223 TATIANA OLEJ DA FONSECA 65º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 60488 SALLON CARNEIRO DOS SANTOS 66º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 51610 SIRLEI JOSÉ DA COSTA 67º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 20807 RITA DE CÁSSIA FREITAS 68º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 54468 IEDA MESCOLIN VELOSO 69º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 39535 VANESSA COSTA DAS NEVES 70º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 62969 JOSE ROGERIO DA SILVA 71º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 20619 JAIRO FERREIRA DE JESUS JUNIOR 72º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 34474 GIOVANA VENTURA MAFRA 73º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 51257 CARINA COELHO FERREIRA 74º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 73441 ROSELENE MEDEIROS 75º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 55463 FABIO CANDIDO BORGES 76º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 41358 TAINÁ DO PATROCINIO MACHADO DE ALMEIDA 77º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 66550 ROSILDA MENDES DA SILVA 78º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 17116 LUANA DA CONCEICAO FALCAO 79º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 46683 BIANCA VENANCIO DE MORAES BARBOSA 80º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 28099 GINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 81º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 20145 LUCIENE DA SILVA GONÇALVES 82º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 58409 JOSEDNA MARIA DE JESUS 83º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 25905 CARLA DE SOUZA BERALDI 84º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 8087 SABRINA DA SILVA MEDEIROS 85º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 55266 LÍVIA GRAZIELLE BENEVIDES DOS SANTOS 86º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 8956 MARISA MOURA BENTEMULLER 87º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 44461 ESTER SODRÉ NUNES SAMPAIO 88º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 67287 VANESSA CAMPOS ALVES 89º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 42471 BIANCA GUIMARÃES PEREIRA 90º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 41348 VERONICA FERNANDES MARTINS 91º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 57659 JÉSSICA HENRIQUES CAMINI 92º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 60143 DENILSON DOS SANTOS 93º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 49766 ADRIANA DA COSTA PIMENTEL 94º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 52995 DANIEL LIMA ANDRADE 95º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 10321 ANGELICA BISPO DOS SANTOS 96º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 39581 FRANCISCO FABIO RODRIGUES DE SOUZA 97º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 60549 PRISCILA MATTOS DA FONSECA SILVA 98º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 1214 Convocado como PCD – Edital nº 3, de 22 de junho de 2022 99º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 30374 CARINA MARIA FERNANDES DE LIMA 100º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 68866 MARIANA FERNANDES DE LIMA 101º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 15843 ZULEIDE MARINHO DA SILVA 102º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 58482 FLAVIO DE BARROS LINS 103º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 76302 MARIA DE LOURDES MORAIS JUCA DE SOUSA 104º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 17147 RODRIGO DANTAS DE OLIVEIRA 105º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 68239 ROSIANE LEANDRO SAMPAIO 106º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 40284 VINNY FERNANDES FEITOSA DE OLIVEIRA 107º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 23808 INGRID ALVES DE FIGUEIREDO 108º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 60368 NAIARA BEZERRA CABRAL 109º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 30845 ANTONIO CARLOS PEREIRA BRAGA 110º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 10853 ELIZABETH CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES 111º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 3591 CARLOS MOZART PINHEIRO DE CARVALHO 112º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 52249 ALESSANDRA MARIA DI CANDIA 113º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 28929 MADELAINE GONÇALVES LINHARES 114º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 43111 LUCYANNIE PEREIRA DE JESUS 115º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 46219 OLIVER SANTOS DE LIMA ROSA 116º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 69751 LORENZA DIAS DE LIRA 117º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 35395 GILLENE SOUZA 118º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 62859 LUIZA CERQUEIRA REIS DA COSTA 119º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 44764 CLEIDE CONCEIÇÃO DE PAULA 120º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 68322 VIRGINIA DE SOUZA VASCONCELOS POTENGY 121º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 40780 ROSANA NASCIMENTO DUARTE DE SOUZA 122º

2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 57872 RENATA HELENA LEAL FERREIRA 123º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 57784 PATRICIA RODRIGUES SAMPAIO 124º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 57119 WALACE FERREIRA DE SOUZA 125º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 68992 VANESSA MACEDO ENGELSDORF 126º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 75298 THAIS DE OLIVEIRA BARROS 127º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 67336 VANESSA XIMENES RIBEIRO 128º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 40249 EDUARDO LUIZ RODRIGUES ALMEIDA 129º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 33458 RENATA DA COSTA GOLFETTO 130º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 1710 DANIELLE MATHIAS DE SOUZA 131º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 66749 FELIPE DE CARVALHO RIBAS 132º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 3791 VANESSA CARDOSO VIEIRA 133º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 61742 LAIS MACEDO BRASILIENSE 134º 2.8-ENFERMEIRO (TERAPIA INTENSIVA) 46776 LEILIANE MOURA OLIVEIRA 135º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 30695 FABIANA BASTOS SANTOS 818º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 73081 PAULOI LYCURGO PROVIER 819º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 13131 ALESSANDRA ARCANJO 820º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 34353 ELISANGELA DA SILVA COSTA 821º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 35774 ADRIANA DA SILVA FRANCISCO 822º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 73546 VALERIA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO FELIX 823º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 5081 ALEANDRA BRITO LANDIM 824º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 50566 ADRIANA PEREIRA DA SILVA 825º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 52351 FABIULA OLIVEIRA DOS SANTOS 826º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 2096 ADEILMA ALVES SABINO 827º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 72167 MARILENE PINTO NOGUEIRA 828º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 3410 JOSI GUEDES 829º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 50320 ILKA DA SILVA FERREIRA 830º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 71738 CATIA DA SILVA CHEREM FRANCA 831º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 19957 HELLEN ASSUNÇÃO BELO 832º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 49384 CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO 833º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 22983 MICILENE PEREIRA FELIX 834º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 41718 MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA 835º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 2061 NEIDE MARIA FERREIRA COSTA DE OLIVEIRA 836º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 39345 ERICA SIRLEI PALES RIBEIRO 837º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 44566 JAQUELINE VEIGA BORGES 838º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 13079 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS 839º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 4013 WAGNER EDUARDO BARROS 840º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 17592 ROBERTA PIRES DA SILVA COSTA 841º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 75752 RENATA MAIA DO NASCIMENTO 842º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 31640 IGOR CHAGAS DA SILVA 843º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 17332 LUCIENE RODRIGUES DE ALMEIDA 844º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 27671 RENATA DE SOUZA 845º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 41298 GRACIELLE ALVES GARCIA 846º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 8749 ELAINE CORRÊA RABELLO DAS NEVES 847º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 21484 PAULA GUILHERME TERRA 848º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 45775 DANIELE SOUZA DOS SANTOS 849º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 49257 VIVIANE ESTEVES MARQUES 850º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 68098 MICHELE MALHEIROS DA SILVA 851º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 52446 MARCIA MARKIC BARBOSA 852º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 66563 UELLINGTON CAMPOS DA SILVA 853º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 41761 THAIS MARINHO EE SILVA 854º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 67512 SIMONE BRAZ DA SILVA 855º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 78206 FABIANA MARIA DO CANTO 856º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 46127 VANESSA DE SOUZA BAKER 857º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 2489 CRISTINE DA SILVA MARTINS 858º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 21967 ELISÂNGELA FRANCISCO DE OLIVEIRA 859º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 38124 JOÃO LUIZ DE SOUSA 860º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 14432 MOACIR PEDRO DA SILVA JUNIOR 861º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 46924 LUCIANA CARTAXO PINTO 862º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 61364 FABIO GOMES DA SILVA 863º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 44106 GISANE RIBEIRO MAGALHÃES 864º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 45447 ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO 865º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 3436 LUCIANA LUIZ DE OLIVEIRA 866º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 53235 ANTÔNIO VINÍCIUS MATTOS DE CARVALHO 867º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 52986 KELLI CRISTINA DA CUNHA PEREIRA 868º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 67296 VIVIANE ARANTES DE LIMA DE MELLO 869º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 15748 FABIANA TRAJANO DE MESQUITA 870º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 74790 SHIRLEI MARIA DA SILVA 871º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 2189 FÁBIA DE SANTANA FREITAS DA SILVA 872º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 62394 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA 873º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 70758 CINTIA VILLAR CARNEIRO 874º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 65565 SHIRLEI LEMOS PEREIRA 875º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 27791 ELAINE ALVES DE MIRANDA 876º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 60240 PATRICIA DO NASCIMENTO CAVALCANTI DOS SANTOS 877º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 15064 JAQUELINE DE OLIVEIRA APOLINARIO 878º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 11591 AUREA TERCIA PINHEIRO DE FARIAS 879º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 56474 CARLA ASSIS DE SANTANA 880º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 61858 JOSÉ VITOR PEREIRA FILHO 881º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 49816 FABIANA LOPES DA SILVA 882º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 56902 BRUNA ALVARENGA CAXIAD 883º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 5128 JOSÉ HELVÉCIO FOURAUX JÚNIOR 884º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 7775 RENATA LOURENÇO DA SILVA 885º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 17817 CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA 886º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 51474 RODRIGO DA SILVA COSTA 887º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 55805 VANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA 888º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 56919 ALINE DA SILVA FERNANDES 889º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 64369 LUANA FARIAS DE MACEDO 890º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 44776 DANIELLE ANDRADE DA SILVA TEIXEIRA 891º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 66124 ROBERTA DOS SANTOS GAIA 892º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 58282 ROSILENE MIGUEL GOULART 893º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 49666 FABIANA FIÚZA EDUVIRGES 894º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 1352 Convocado como PCD – Edital nº 3, de 22 de junho de 2022 895º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 53253 CINTIA DA SILVA DE SOUZA 896º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 27587 ANDRÉA SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 897º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 21076 MAICON DE OLIVEIRA SILVA 898º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 24637 RENATA FERREIRA GUIMARAES BEBIANO 899º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 4577 ADRIANA MARIA DOS SANTOS DA SILVA 900º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 3094 NELCY RODRIGUES RESENDE 901º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 53305 GABRIEL CARRAMÃO DE ANDRADE 902º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 37877 VANESSA VIANNA DA SILVA NEVES 903º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 34941 TEREZA CRISTINA ESTROLEGO 904º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 51361 MONIQUE LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA 905º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 30057 RENATA CAETANO DE OLIVEIRA ALVES 906º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 32331 FERNANDA EVEA DE OLIVEIRA 907º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 54880 CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA MACHADO 908º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 69579 PRISCILA CANDIDO SILVEIRA 909º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 46824 DANIELLI LACERDA DOS SANTOS 910º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 71303 MICHELE BATISTA DE ALMEIDA 911º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 60822 ROBERTA DA SILVA NUNES DINIZ 912º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 14044 WELLINGTON DE MIRANDA BRITO 913º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 26071 CRISTIANO DE SOUZA 914º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 34193 FABIANA DE LUNA FRANÇA EVANGELISTA 915º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 75542 CARMEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA 916º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 15734 BARBARA CRISTINA PIRES DE CARVALHO 917º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 47560 CLEBER MARTINS DO NASCIMENTO 918º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 45970 ANA ALICE COUTO 919º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 29936 JEANE BITENCOURT GARCIA 920º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 21982 ALDA TENÓRIO DOS SANTOS 921º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 60439 ROSELANE GOMES DE SOUZA 922º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 26809 GLAUCE DE OLIVEIRA HONORIO 923º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 6076 MARCO PAULO FRANCISCO 924º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 55600 LÍVIA CÉLIA BARRETO COSTA BATISTA 925º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 72944 ALESSANDRA GOMES SILVA 926º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 39780 FERNANDA MARQUES DA SILVA 927º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 15314 LEANDRO DIAS LAURENTINO 928º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 55098 MARILIA PLATENIK DA SILVA DE ABREU 929º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 54370 JULIANA DOS SANTOS CRUZ 930º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 33231 ANDREZA FREIRE DE LIMA 931º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 20285 LUCIANA RODRIGUES DA COSTA 932º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 37899 SANDRO TEIXEIRA DA COSTA 933º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 48450 ELIZABETE MANOEL RODRIGUES 934º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 1047 RAFAEL NÓBREGA DA SILVA 935º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 6641 DANIELE GOMES DE MOURA 936º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 51270 LUCINEIDE FERREIRA MONTEIRO 937º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 6091 LUCIANA LYCURGO PROVIER 938º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 48531 ALEXANDRE DUTRA SOUZA LIMA 939º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 53448 GISELE FERREIRA DA SILVA 940º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 50713 CARLA CRISTINA PINHEIRO DO NASCIMENTO 941º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 22925 RENATA VIEIRA COELHO 942º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 74023 ALINE DOS SANTOS LIMA 943º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 15825 SIMONE FRANCISCA FERREIRA DE MENEZES 944º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 69134 JESSICA FERREIRA SETUBAL RAMOA 945º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 1582 MONALIZA HELENA GOMES DA SILVA 946º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 47966 DANIEL GOMES BACHMEYER 947º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 73097 MARCO ANTONIO TOLEDO DO NASCIMENTO 948º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 29996 HUALLACE TEIXEIRA SOARES 949º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 55268 VANESSA CARDOSO DA SILVA 950º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 74094 WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA 951º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 63915 JOICE VIEIRA DE ARAÚJO 952º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 53574 MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE LIMA SOUZA 953º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 52522 LUCIANO JUNIOR DE OLIVEIRA RODRIGUES 954º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 49511 MATEUS COSTA DE SOUSA 955º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 37339 ELTON BEZERRA MAGALHÃES COSTA DE SOUZA 956º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 24625 ANA PAULA CORREA ROSA 957º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 53770 JULIANA KELY LOURENÇO ALVES 958º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 27615 ANDRÉ FARIAS DE LIMA 959º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 57455 ADILIA ALVES DE SOUZA DE ABREU 960º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 2055 JOACIL SANTOS FILHO 961º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 17095 FABIANA PEREIRA DE LIMA 962º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 36461 GUILHERME NAZARETH VILLAS BOAS 963º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 54176 VANESSA DO NASCIMENTO CORRÊA 964º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 3188 RODRIGO VICENTE DA SILVA 965º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 61665 MICHELE RIBEIRO DOS SANTOS 966º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 921 JOICE DA SILVA DOS SANTOS ARAÚJO 967º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 37147 ARIANE SANTOS MAGALHAES 968º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 49588 VANIA SANTANA BASTOS 969º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 1488 VALBER MEDEIROS DE LIMA 970º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 52129 FABIANA NASCIMENTO DA COSTA 971º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 57648 VIVIANE PEREIRA DE LEMOS 972º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 62794 BRUNA BATISTA DA SILVA 973º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 30924 JUSSARA SANTOS 974º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 43329 NILCILENE DA SILVA DIAS PNTO 975º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 14830 GISELLE GOMES BARBOSA 976º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 47380 THIAGO FERREIRA SILVA 977º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 41857 TATIANA BRILHANTE SALES DA ROCHA PEREIRA 978º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 6421 MICHELLE NARCIZO ALVES 979º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 53188 LUCIANA VAZ ARAÚJO BASTOS 980º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 43221 ALEXANDRA COUTO DA SILVA 981º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 68827 PERLA LORENA SOARES GONÇALVES 982º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 13216 MARIO RAFAEL RAMOS DE BARROS 983º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 15738 GLEISSE DOS REIS DE ALMEIDA 984º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 39699 MARIA LETICIA DOS SANTOS 985º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 7488 PRISCILA DE OLIVEIRA MONTENEGRO 986º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 75301 ELLEN CAIXETA BORGES RAMON 987º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 41778 VERIDIANA TEIXEIRA DOS SANTOS 988º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 59003 CARLA ADELHA CELESTINO DE CARVALHO 989º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 54099 ROBERTA CRISTINA PEREIRA 990º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 71964 ELIANE DE SOUZA MONTALVAO 991º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 37 GABRIELA CAPELLA PASCALE 992º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 1069 KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA 993º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 41438 LUZIETE DAMIANA DA SILVA 994º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 1535 HUGO CELSO PEREIRA DALTRO 995º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 37502 RAFAELA HORTA DA COSTA LIMA 996º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 33284 ELAINE DA SILVA SANTOS 997º 3.1-TÉCNICO DE ENFERMAGEM (GERAL) 9059 SIMONE SILVA SOLANO 998º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 44007 CELSO MULER GOMES DA COSTA 119º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 72562 LUIS BARBOSA DE ASSIS JUNIOR 120º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 38637 LELIO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO 121º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 54322 JULIO CESAR DA SILVA DO VALLE 122º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 14227 JULIANA MARIA DA SILVA 123º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 43575 FILIPE SOUZA DE OLIVEIRA 124º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 48408 AMANDA CRISTINA DA ENCARNAÇÃO 125º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 28049 WELITON GOMES ANTONIO JUNIOR 126º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 63218 ROBERTA GONÇALVES PEREIRA 127º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 12729 MICHELE ARAUJO GOMES 128º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 31667 SUELEN CARDOSO LOPES CRUZ 129º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 25619 LIDIANE SILVEIRA BRAGA FERREIRA 130º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 73604 KELLY JORGE TEIXEIRA 131º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 28192 JULIANA VIVEIROS DA CONCEIÇÃO DA SILVA 132º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 3314 YURI FERREIRA ALVES 133º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 37122 ADRIELLY RAILLANNY PEREIRA RODRIGUES 134º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 36011 SIELEN LOPES CARDOSO CRUZ 135º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 51027 MAURICIO MACEDO PEIXOTO 136º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 39840 DOUGLAS ACCACIO DA SILVA 137º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 56350 CAMILA BRASIL MAIA 138º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 42422 MARINA SAMPAIO BRASIL BARBOSA 139º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 76161 BRUNO BERNARDO SOBRAL 140º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 21111 ROBERT ALMEIDA LIMA 141º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 9235 ALBERCINA NUNES SARKIS VIEIRA 142º 4.1-ANALISTA ADMINISTRATIVO 19347 FABÍOLA DE SOUZA FREITAS 143º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 67323 MONIQUE FERREIRA DOS SANTOS 12º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 63034 CINTIA MARIA MENDONÇA DE SOUZA 13º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 69823 JOYCE ALVES NAHOUM 14º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 64646 CAMILA SILVA JURADO 15º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 63113 DANIELY SCIAROTTA DE ARAUJO 16º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 74196 JÉSSICA MARIA MONTEIRO ASSIS DOS SANTOS 17º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 58974 MARINALVA SANTOS MÁXIMO 18º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 61746 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA 19º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 20607 MARTA ANGELA BRAGA BRAZ 20º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 64166 ROSEMERY ESTEVES GIOIA 21º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 21671 ELLEM DE SOUZA COIMBRA 22º 4.2-ASSISTENTE SOCIAL 50796 ROSELY AMORIM LIMA FERNANDES 23º 4.3-BIÓLOGO (ANATOMIA PATOLÓGICA) 51876 LUCIANA BITANA GONÇALVES 15º 4.3-BIÓLOGO (ANATOMIA PATOLÓGICA) 33990 JOSEPHINE ARANTES HERMOGENIO 16º 4.3-BIÓLOGO (ANATOMIA PATOLÓGICA) 50696 ANDRÉ CAMPOS SANTANA 17º 4.3-BIÓLOGO (ANATOMIA PATOLÓGICA) 75566 MARIA BEATRIZ SILVA GOMES 18º 4.3-BIÓLOGO (ANATOMIA PATOLÓGICA) 32762 ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA JULIÃO 19º 4.3-BIÓLOGO (ANATOMIA PATOLÓGICA) 3041 NAIARA ALEXANDRE SOARES 20º 4.3-BIÓLOGO (ANATOMIA PATOLÓGICA) 30062 ROANE PEREIRA DA SILVA 21º 4.3-BIÓLOGO (ANATOMIA PATOLÓGICA) 56008 BEATRIZ ESTEVES VIEIRA 22º 4.4-BIÓLOGO (HEMONÚCLEO) 30056 ROBERTA FERNANDES PINTO 6º 4.4-BIÓLOGO (HEMONÚCLEO) 42748 ROSÂNGELA DAS NEVES SILVA 7º 4.4-BIÓLOGO (HEMONÚCLEO) 34173 CELIA REGINA MACEDO MANHÃES 8º 4.4-BIÓLOGO (HEMONÚCLEO) 12221 ANA PAULA DE AVILA GOULART 9º 4.4-BIÓLOGO (HEMONÚCLEO) 6098 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE MELO 10º 4.5-BIOMÉDICO 16592 THAYS ARAUJO GONÇALVES 8º 4.5-BIOMÉDICO 57835 MARIA LUCIANA SILVA DE FREITAS 9º 4.5-BIOMÉDICO 20046 VIVIA CERQUEIRA MARQUES 10º 4.5-BIOMÉDICO 17077 JOZY TEIXEIRA DE CASTRO 11º 4.5-BIOMÉDICO 34145 JOSIANE IOLE FRANÇA LOPES 12º 4.5-BIOMÉDICO 8934 RENATA CARVALHO MOREIRA 13º 4.5-BIOMÉDICO 33575 GABRIEL DA PAIXÃO RODRIGUES 14º 4.6-FARMACÊUTICO 77076 JOELMA PINTO DOS SANTOS CANTARINO 33º 4.6-FARMACÊUTICO 36070 PIERRE CESAR NOGUEIRA 34º 4.6-FARMACÊUTICO 43950 FELIPE LEAL VIEIRA 35º 4.6-FARMACÊUTICO 51442 FRANCISCA PEREIRA RIBEIRO 36º 4.6-FARMACÊUTICO 36741 ANDRE LUIZ DOS SANTOS SOUZA 37º 4.6-FARMACÊUTICO 12747 MÁRCIA VALÉRIA LOPES DA SILVA 38º 4.6-FARMACÊUTICO 38931 EVANDRO RODRIGUES DA COSTA 39º 4.6-FARMACÊUTICO 23822 CLAUDIO SANTANA VIANA 40º 4.6-FARMACÊUTICO 59137 MARIA DO CARMO ALMEIDA MANHÃES 41º 4.6-FARMACÊUTICO 64661 EMMANUEL DA SILVA MALTEZ 42º 4.6-FARMACÊUTICO 38032 FABIANO MACIEL ROZALINO 43º 4.6-FARMACÊUTICO 37162 ELIZABETH SILVA ESTEVES 44º 4.6-FARMACÊUTICO 14294 VALÉRIA RIBEIRO 45º 4.6-FARMACÊUTICO 60480 VIVIANE DA SILVA DE SOUZA 46º 4.6-FARMACÊUTICO 53208 ELAINE DA SILVA MURRO 47º 4.6-FARMACÊUTICO 42788 KARYNNE CYBELLE PALMEIRA DE ARRUDA 48º 4.6-FARMACÊUTICO 75390 ROBERTA BIANCA LOURENÇO FARACHE DE OLIVEIRA 49º 4.6-FARMACÊUTICO 46099 ELISÂNGELA SOUTO SILVA MARTINS 50º 4.6-FARMACÊUTICO 60443 LUIS DALMEIDA SILVA 51º 4.6-FARMACÊUTICO 42826 HELENO DOS SANTOS RANGEL 52º 4.6-FARMACÊUTICO 38822 FERNANDA KIENEN RANGEL BARRETO 53º 4.6-FARMACÊUTICO 6595 JULIANA BARRETO VAZ 54º 4.6-FARMACÊUTICO 27390 ALEXANDRE DE SOUZA REIS 55º 4.6-FARMACÊUTICO 559 NATANAEL AMARAL DE SOUZA 56º 4.6-FARMACÊUTICO 49617 CARINE DOS SANTOS ATALLA 57º 4.6-FARMACÊUTICO 32291 BARBARA RIBEIRO LACERDA 58º 4.6-FARMACÊUTICO 44865 EDMILSON GONÇALVES SANTOS 59º 4.6-FARMACÊUTICO 60992 ROBERTA DE AQUINO D AVILA 60º 4.6-FARMACÊUTICO 78385 VANESSA DA SILVA CAMPOS LUZ 61º 4.6-FARMACÊUTICO 48045 ALINE FERREIRA ALVES 62º 4.6-FARMACÊUTICO 71805 JULIANA CARRASCO TEIXEIRA LOPES 63º 4.6-FARMACÊUTICO 60071 JOANA DE CAMPOS JORGE 64º 4.6-FARMACÊUTICO 28692 ROBERTA MEDEIROS GOMES CARNEIRO 65º 4.6-FARMACÊUTICO 14191 FLÁVIA DA CONSOLAÇÃO DIAS DA SILVA 66º 4.6-FARMACÊUTICO 62724 MILENA MARTINS TEIXEIRA DE MORAES 67º 4.6-FARMACÊUTICO 17813 MONICA CRUZ DA SILVA 68º 4.6-FARMACÊUTICO 73311 ALINE MATHIAS ALVES 69º 4.6-FARMACÊUTICO 74745 ALINE SOARES VIANNA WOITOWICZ 70º 4.6-FARMACÊUTICO 24785 JULIANA KELLY DE SANTANA 71º 4.6-FARMACÊUTICO 33191 RAPHAEL LUIZ NASCIMENTO RETONDARIO DA SILVA 72º 4.6-FARMACÊUTICO 37464 GISELE MOREIRA PINTO 73º 4.6-FARMACÊUTICO 64102 MARCELO RODRIGUES DE SOUZA 74º

4.6-FARMACÊUTICO 4484 MICHEL VIDAL PEREIRA 75º 4.6-FARMACÊUTICO 12352 PAULA MONERO PEREIRA 76º 4.6-FARMACÊUTICO 47087 DAVID CORDEIRO DA SILVA JUNIOR 77º 4.8-FÍSICO MÉDICO 12782 MIGUEL MARINHO NUNES 2º 4.8-FÍSICO MÉDICO 20420 FELIPE SIMAS DOS SANTOS 3º 4.8-FÍSICO MÉDICO 70550 CINTIA GUIMARÃES FERREIRA 4º 4.8-FÍSICO MÉDICO 15424 ALEXANDRE RODRIGUES KREMPSER 5º 4.8-FÍSICO MÉDICO 53005 LEONARDO VIEIRA TRAVASSOS 6º 4.8-FÍSICO MÉDICO 19402 VINICIUS DA COSTA SILVEIRA 7º 4.8-FÍSICO MÉDICO 10284 VITOR MOURA DE PAULA 8º 4.8-FÍSICO MÉDICO 15760 CAROLINE MENDONÇA 9º 4.9-FISIOTERAPEUTA (INTENSIVISTA NEONATAL) 1961 AMANDA ABRANTES SARAIVA DE CASTRO 7º 4.9-FISIOTERAPEUTA (INTENSIVISTA NEONATAL) 51174 HUDSON MATHEUS DE ARRUDA 8º 4.9-FISIOTERAPEUTA (INTENSIVISTA NEONATAL) 68039 IGNEZ CORREIA DE ARAÚJO DE ANDRADE 9º 4.9-FISIOTERAPEUTA (INTENSIVISTA NEONATAL) 66192 ALEX SANDRO FERREIRA MARINS 10º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 44191 NEWTON ALMEIDA LIMA JUNIOR 111º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 4411 THIAGO AUGUSTO GUIMARÃES SOUZA 112º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 34522 VANESSA SOUSA LAGO SIQUEIRA 113º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 32482 CARLOS ALBERTO BERNARDO DIAS 114º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 69666 VALERIA MOURA DA ROCHA SCHOTZ LEO 115º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 57607 DANIELLE NASSAR RICARTE 116º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 28268 FABRÍCIA KRASNOWOLSKI 117º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 60381 JULIANA TAGLIABUI FERREIRA 118º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 45566 WELLINGTON FLEMING ROQUE BARRETO 119º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 66025 MICHELLE ESTEVES DE SOUZA 120º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 50447 GEOVANA FARIA DOS SANTOS 121º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 71361 MORGANA AMORIM RODRIGUES DE OLIVEIRA 122º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 22021 CYNTIA RODRIGUES TOSTES 123º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 28132 ANA BERNADETE PASCHOAL BARROS FERREIRA 124º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 38893 REYNALDO MOULES DE ALMEIDA 125º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 21499 JOÃO MARCOS SOARES CORREIA 126º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 74141 DÉBORA DE SOUSA MARINS 127º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 28868 LARISSA DE ALMEIDA SANTOS PARROT 128º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 41838 ADRIANA COSTA NUNES DOS SANTOS 129º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 15836 ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA 130º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 58679 CRISTIANE MACHADO SARRO 131º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 22464 LUCIANO ROCHA DE ARAÚJO 132º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 36180 LILIAN VICTORIO SILVA 133º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 16582 BRUNO CUNHA VILLELA 134º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 48814 CAROLINA PONTES NONATO 135º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 24222 RODRIGO CAVALCANTE DOS SANTOS 136º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 26795 JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA 137º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 52910 MARCELA REBELLO NUNES 138º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 28834 FÁBIO CRISTIANO CEREJA NEPOMUCENO 139º 4.10-FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA 41269 SUELY STEPHANIECARVALHO NAZARIO DE OLIVEIRA 140º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 51505 MAURA LUIZA SABINO DA CONCEIÇÃO 12º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 44334 DÉBORA ANTUNES 13º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 17435 CAROLINE RODRIGUES DA SILVA SOUZA 14º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 23970 MARCELLE HIGINO MACEDO DOS SANTOS 15º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 67262 BRUNA ALVES VIEGAS DA SILVA 16º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 70269 SONIA DE CASTRO PEREIRA 17º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 76371 ELIANA RANGEL BRAGA 18º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 19621 BIANCA MONTEIRO RODRIGUES MACEDO 19º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 32400 ANDREA BRAGA DOS SANTOS 20º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 60850 ADRIELLE SANTOS ALMEIDA COSTA 21º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 47645 KARINA FERREIRA DOS SANTOS 22º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 18143 REGINA CÉLIA RODRIGUES BREIA MENDES 23º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 13880 WERLANY FROIS MAIA LOPES 24º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 2943 RACHEL SILVANA GALDINO DA SILVA 25º 4.11-FONOAUDIÓLOGO 51134 BÁRBARA LUIZA MARINHO DA SILVA 26º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 59347 DANIELA GOUVEIA VIEIRA ROCHA 16º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 61365 ALESSANDRA GRAU PAULA RAMOS JANIQUES 17º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 53119 ROSANGELA MENDES MOURA 18º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 65148 LUCIANA DE ALMEIDA PIRES 19º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 26769 LUMENA ISIS DE OLIVEIRA SANTOS 20º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 52978 LUCIANA NICOLAU ARANHA 21º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 38260 RAQUEL RAMALHO NUNES 22º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 44177 DIEGO JORGE PEREIRA 23º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 47315 MARIA ELIZA DE MATTOS TOBLER MASTRANGELO 24º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 7684 GISELLE FREIRE BARRETO 25º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 40297 TATIANA MARIA MITCHELL SOARES 26º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 44362 AMANDA LUÍSA ARANDA DE SOUZA 27º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 62078 JAILZA GOMES FURTADO PINHEIRO TELES 28º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 35487 JACQUELINE DE SOUSA MACHADO PERDIGÃO 29º 4.12-NUTRICIONISTA (CLÍNICO) 50578 NÍCIA DE SOUSA VIANA 30º 4.13-ODONTÓLOGO (CIRURGIÃO BUCO-MAXILO) 4313 DANIEL FALHEIRO DA SILVA 3º 4.13-ODONTÓLOGO (CIRURGIÃO BUCO-MAXILO) 65080 GUILHERME PIVATTO LOUZADA 4º 4.13-ODONTÓLOGO (CIRURGIÃO BUCO-MAXILO) 18653 HEITOR BARBOZA DOS SANTOS 5º 4.15-PSICÓLOGO 36796 MARIA HELENA PASTOR AZEVEDO 17º 4.15-PSICÓLOGO 19133 SYLVIA ASTRID DE FIGUEIREDO 18º 4.15-PSICÓLOGO 23386 IOLE DIELLE DE CARVALHO 19º 4.15-PSICÓLOGO 26213 CARLOS ALBERTO CAMPOS DE PAULA 20º 4.15-PSICÓLOGO 19983 MARCO ANTONIO EVERS DE OLIVEIRA 21º 4.15-PSICÓLOGO 52879 WALKIRIA JORGE MAFFEIS 22º 4.15-PSICÓLOGO 12470 MARIA DE FÁTIMA PORTO SANTANA 23º 4.15-PSICÓLOGO 21078 NARA DA SILVA VIEGAS LEMOS 24º 4.15-PSICÓLOGO 21350 PAULA STEFANO 25º 4.15-PSICÓLOGO 2101 Convocado como PCD – Edital nº 3, de 22 de junho de 2022 26º 4.15-PSICÓLOGO 49406 ADRIANA MONTEIRO CORRÊA 27º 4.15-PSICÓLOGO 48986 PATRICIA MARTINS COELHO 28º 4.15-PSICÓLOGO 55023 JAQUELINE NAKAZATO 29º 4.15-PSICÓLOGO 31478 MARIANA BIAR MURTINHO BRAGA 30º 4.15-PSICÓLOGO 45578 ELIANE DE SOUZA LUCIANO BORGES 31º 4.15-PSICÓLOGO 55458 ANA LUCIA CABRAL DA COSTA 32º 4.15-PSICÓLOGO 24500 SHEILA PRADO DE OLIVEIRA 33º 4.15-PSICÓLOGO 12174 PAULA VIRGÍNIA DOS SANTOS RIBEIRO 34º 4.15-PSICÓLOGO 23285 LUCIANA CHAGAS PESSÔA DE MELLO MARINS 35º 4.15-PSICÓLOGO 66900 VANIA CRISTINA DA SILVA ALBINO 36º 4.15-PSICÓLOGO 50666 ANDREIA XAVIER JACOBINA 37º 4.16-TERAPEUTA OCUPACIONAL 47747 LETÍCIA MARTINS VIEIRA SILVA 10º 4.16-TERAPEUTA OCUPACIONAL 76850 MARIA ISAURA NEVES MANDARINO TORRES 11º 4.16-TERAPEUTA OCUPACIONAL 49654 PATRÍCIA MIRANDA GAIA PEREIRA 12º 4.16-TERAPEUTA OCUPACIONAL 63126 MARINA DE SOUZA VILLAS BÔAS MOREIRA 13º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 34581 FLAVIO DA SILVA CONCEIÇÃO 10º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 68632 ADRIANO JEFFERSON DUTRA BEZERRA 11º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8635 KATIA PINHEIRO CID ALMEIDA 12º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 47940 CAMILA DE VASCONCELOS CRUZ DE MOURA 13º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 54878 TIAGO DE ABREU RAMOS 14º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20117 LUCAS PEREIRA DE MENEZES 15º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 6137 SEVERINA CAMILA BARROS SANTOS DA SILVA 16º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 78301 YASMIN DE AZEVEDO JUSTINO 17º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 61289 LUCIANO DE ALMEIDA 18º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 75117 ANDERSON MARANHÃO DA SILVA 19º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2548 DOUGLAS ALVARENGA GONÇALVES 20º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 36570 PATRÍCIA DA ROSA CRUZ 21º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 43870 VALBER LUIS DE SOUZA SILVA 22º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 32925 MATHEUS MENDONÇA TEIXEIRA 23º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 21778 CRISTINA FERNANDES MOREIRA DE OLIVEIRA 24º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 56512 JOÃO PEDRO DE LIMA FREITAS 25º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 18644 GABRIELA CARVALHO MELGAÇO CAMPOS 26º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 25294 MARCOS PAULO PEDRO FREIRES 27º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 13294 LOURDES MARIA BERNARDINO FORTES 28º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 21826 ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA 29º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2788 MÁRCIO ROBERTO ALMEIDA DA SILVA 30º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 53858 DANIELLE BRAVO FRANCISCO DE SOUZA 31º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 30481 ALINE DE AMORIM DOS SANTOS 32º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 47255 LUIZ ALBERTO ROCHA DA SILVA 33º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40064 LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA DE CAMPOS 34º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 18947 RAFAEL GUILHERME MOREIRA DOS SANTOS 35º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 54188 JULIO CESAR DA SILVA DO VALLE 36º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 76731 BRUNO BERNARDO SOBRAL 37º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19168 VICTOR DE ARAUJO FURTADO 38º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 45618 MARIA COSMO LIMA RIBEIRO 39º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 56942 GABRIEL CARVALHO CANTARINO 40º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 45658 VIVIANE CORREA LEITE 41º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 23240 DENIS REGIS LYRA 42º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 45683 FABIANA TEIXEIRA DE BARROS 43º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 34917 MAX WILLIAM CLAUDINO ANASTÁCIO 44º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1424 MARCIO CEDENILLA DOS SANTOS 45º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 58454 MARINILZA PEREIRA DA SILVA 46º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 68414 ANTÔNIO CLÁUDIO BORGES DE ALBUQUERQUE 47º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20034 ELISABETE GOMES DA COSTA 48º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 228 ROSELY EVANGELISTA DOS SANTOS VENÂNCIO 49º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 18327 ALEX DOS SANTOS MELO 50º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 16850 SOLANGE MEDEIROS GONÇALVES 51º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20596 JANDUI BASTOS DE MEDEIROS 52º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 36532 JULIA FRANCO BARBOSA 53º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 32212 MÔNICA OLIVEIRA GUERRA LEAL 54º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2400 INES NUNES DE OLIVEIRA BATISTA 55º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29613 REGINA GONCALVES CALDAS 56º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 6960 EDUARDO PEREIRA SALVADOR 57º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20668 ANDRÉ LUIZ BIZZOTTO OLIVEIRA 58º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 64951 ALCEMIRA DIONISIO DO NASCIMENTO 59º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 41151 VALMY DO NASCIMENTO SILVA 60º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 31220 PATRICIA MACHADO LOPES 61º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29156 ANDREA DE JESUS DE SOUZA 62º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 22917 ANDREIA DOS ANJOS VIEIRA RIBEIRO 63º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4056 FLAVIA DE PAIVA DE LIMA 64º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 46073 PAULA MIRANDA DE FREITAS 65º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 49025 ERICKA FERNANDES DA SILVA SEVERINO 66º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 62591 CLAUDIA EUNICE SOUZA 67º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7433 CINTIA ROSA DOS SANTOS 68º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 810 ADRIANA ALVES DA SILVA 69º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29217 DEO DE ARAUJO PADILHA 70º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8798 RENATA FERREIRA DE CARVALHO 71º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 21789 ELSON GOMES 72º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29828 VIVIANE ROSE VAL PORTO RIBEIRO 73º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 51190 VANESSA MENDES DOS SANTOS 74º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1855 JACKANNE BARBOSA DA SILVA CARDOSO 75º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 41300 RENATA DE OLIVEIRA JOSÉ 76º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 23835 MONIQUE MATILDES TRINDADE 77º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 9790 ALEXANDER SUDARIO 78º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24494 TATIANE ROCHA DE MELLO GOMES 79º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 33737 CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 80º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 17657 RICARDO NOGUEIRA DE CARVALHO 81º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 50984 THIAGO DA SILVA MACHADO 82º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 45343 ALDEFREDO PEREIRA DE QUEIROZ 83º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 72541 JACQUELINE SANTANA ARAUJO 84º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7807 LEOANRDO POLLY SOUZA 85º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 65134 ROBERTO CARLOS DOS SANTOS 86º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 13943 ANASTÁCIA REGIANE FARIA DOS SANTOS MAUDONET 87º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24976 DIEGO SILVA SEABRA 88º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 28122 LIDIANE SILVEIRA BRAGA FERREIRA 89º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 52971 CAROLINE APARECIDA LIMA DE SOUZA VETTORAZZI 90º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 68142 LUIS FELIPE TEIXEIRA DA SILVA 91º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 22169 RAFAEL BARRETO MIRANDA 92º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 54523 ANDRESSA LIRA DA SILVA BRAGA 93º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2931 CLAUDIO ALEXANDRE ANTUNES RIBEIRO 94º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4791 MARGARETH DA SILVA MARTINS GONÇALVES 95º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 36536 PRISCILA FRANÇA MARIA OLIVEIRA 96º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 73348 JEFFERSON DO NASCIMENTO PENNA 97º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14293 ELIENE DE ARAUJO CRUZ GUARINO 98º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 49232 RAQUEL PATRICIA DE MEDEIROS ETTER APOLINARIO 99º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 36985 CLAUDIA ELAINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA 100º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5941 ALEXANDRE RIBEIRO 101º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 22652 SANDRA REGINA SANDES SANTOS 102º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19494 FABIO DE SOUZA BREVES 103º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 27635 RENATA DA ROCHA PESSÔA 104º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40239 MARIA CONCEICAO SANTOS DOS REIS 105º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 28647 ANA PAULA CARMO DE OLIVEIRA 106º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 56643 MARISOL CARVALHO 107º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 73308 MEIRE ROSE FERREIRA 108º 5.1-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1537 TEREZA CRISTINA BATISTA DE SOUZA 109º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 56779 ALBA DANIELE ALVES PIRES 3º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 16995 CLARICE KELLY GONÇALVES 4º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 32510 MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA 5º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 50224 MARLENE EMILIA 6º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 30179 VANESSA ESTEVES HANG 7º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 45972 TATIANA GUIMARÃES GOMES 8º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 66243 FERNANDA RODRIGUES PEREIRA 9º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 54806 ANGELICA DA CUNHA GOMES 10º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 44371 VIVIANE OLIVEIRA DE SOUSA 11º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 63944 PATRICIA NUNES 12º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 12755 HUGO ZACARIAS ALVES 13º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 25357 MAGNO PEREIRA DA SILVA 14º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 8790 ISABELLA REINALDO FERREIRA 15º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 38055 ERICA DA SILVA BEZERRA 16º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 51463 FRANK DE SOUSA PAREDES 17º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 22442 VANESSA DA SILVA VIEIRA GREGÓRIO 18º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 1791 KENNEDY FERNANDES FRAZÃO 19º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 23944 JULIANA FARIA PACHECO 20º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 5489 GIZELE AUGUSTA DE OLIVEIRA DA SILVA 21º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 36576 VALERIA VITORINO FREITAS 22º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 6403 EMANOEL CESAR MACEDO DE SANTANA 23º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 33828 ELIZABETH COELHO DE OLIVEIRA SANTANA 24º 5.2-TÉCNICO EM FARMÁCIA 22086 SIMONE GOMES FRANCO VALERIANO 25º 5.3-TÉCNICO EM HEMOTERAPIA 48967 ADRIANA DE LIMA TEIXEIRA ROCHA 4º 5.3-TÉCNICO EM HEMOTERAPIA 52900 LEONARDO ANDRADE DE SENNE 5º 5.3-TÉCNICO EM HEMOTERAPIA 57775 ELIEL GOMES 6º 5.3-TÉCNICO EM HEMOTERAPIA 5711 ISABELA DE LIMA SANTOS 7º 5.3-TÉCNICO EM HEMOTERAPIA 26523 MIRIAM DE SOUZA AMARAL CAMPANA 8º 5.3-TÉCNICO EM HEMOTERAPIA 74920 INGRID LARISSA GOMES MARTYR 9º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 41798 FERNANDO FERREIRA AGUIAR 8º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 1614 STELA SPINDOLA 9º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 18462 CHARLES TEIXEIRA DE SOUSA 10º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 1677 DANIELLE CLEMENTE DA SILVA FERNANDES 11º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 6753 DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SOARES 12º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 45142 GEILZA PINHEIRO GONCALVES 13º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 27278 JANE REGINA VELOSO PAMPOLHA 14º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 60277 MAURICIO MONTEIRO DOS SANTOS 15º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 35550 DANIELE LUCIANO VIEIRA 16º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 6801 ANGELICA SANTOS DA SILVA LIMA 17º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 40801 PAOLA VALVERDE FERNANDES 18º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 11060 ELAINE FELIX SOTERO 19º 5.4-TÉCNICO EM HISTOLOGIA 28743 ANACIA LUCIA MARIA ALVES DE ANDRADE 20º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 12665 PATRÍCIA DOS SANTOS GOMES 4º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 39440 LUIZ HENRIQUE NUNES DA SILVEIRA 5º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 29501 JUNIO CESAR SILVA DE ALMEIDA 6º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 41244 TARCISIO PINTO PINHEIRO 7º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 47095 MARCELO DE SOUZA GOMES PEREIRA 8º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 63159 FRANKLIN DO CABO DA CÂMARA 9º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 29221 GISELE DE SOUZA DA SILVA 10º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 55220 LEANDRO SOARES DA SILVA 11º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 36630 PAULA ROBERTA LIMA DE SOUSA DEBOSSAN 12º 5.5-TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 130 CINTIA NOBREGA DE MELO 13º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 65381 PATRÍCIA DA COSTA CARLOS 18º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 39076 ELOIZA PAULA DE FREITAS TRINDADE 19º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 68561 ANDRESSA NASCIMENTO DE ANDRADE SOUZA 20º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 71666 ANA CAROLINA PEIXOTO MACHADO 21º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 25427 SHEILA DA ROSA DE OLIVEIRA 22º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 44045 ANGELICA SANTOS OLIVEIRA 23º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 11043 ALEXANDRE SILVA VILA DO MONTE 24º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 60423 RICARDO DE SOUSA MOURA 25º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 48158 ROSANA MARTINS MAGALHÃES 26º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 44380 EROS LEONARDO BARRETO VIANNA 27º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 12182 NAIARA CARVALHO DA SILVA 28º

5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 31588 DAIANA SILVA CONFORTI 29º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 24107 ROBERTA CRISTINA SANTOS GOMES 30º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 1031 APARECIDA MARIA CARMO DE LIMA 31º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 47411 AMANDA DOS SANTOS SOUZA 32º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 12391 CARLA COSTA DOS SANTOS 33º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 33354 GETULIO DE ALMEIDA LOYO 34º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 44621 IVANISE DA SILVA TEIXEIRA 35º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 53397 EUDANIRA DA SILVA REIS 36º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 42202 LUIZ CORDEIRO DO CARMO 37º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 21821 ADENAIR FELIX ARCENIO PEREIRA 38º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 18712 RENATA CRISTINA SILVA 39º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 62426 ANA LUCIA FERREIRA SIQUEIRA 40º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 44854 EDMILSON GONÇALVES SANTOS 41º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 6398 LETÍCIA MOTA DOS SANTOS VELASCO 42º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 6035 MICHELLE DA SILVA MACHADO 43º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 35482 LORENA DOMINGOS ALVES 44º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 40335 CARINA DE LOURDES FERREIRA AREIA 45º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 25106 CHARLES TEIXEIRA DE SOUSA 46º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 30663 GISELE DA SILVA ACCIOLY 47º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 38480 DEBORA DELCINO SOARES DE ARQUINO 48º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 49442 ADRIANO BAYÃO ROCHA DA SILVA 49º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 35897 MARIA DAS GRAÇAS PETERLE MAIA 50º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 43154 MARILEIA DE AQUINO SILVA 51º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 71328 MARLETE DA CONCEIÇÃO BARBOZA BRUNO 52º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 37536 ELIZIA MARIA DOS SANTOS BERNARDO 53º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 48382 ALEUDA RODRIGUES DE SOUZA 54º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 24260 JANE REGINA VELOSO PAMPOLHA 55º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 32664 MARIA JOSÉ MOUSINHO DE BRITO 56º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 22962 MARLUCE BARBOSA SAMPAIO 57º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 49523 ERISVALDO DA SILVA COSTA 58º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 36598 FLAVIA BARBOSA SAMPAIO DOMINGUES 59º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 725 ISABEL CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES DE ALMEIDA 60º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 58852 CARLOS HENRIQUE COSTA FORTUNATO 61º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 54426 CÉLIA REGINA MENEZES 62º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 41114 VÂNIA SILVA DOS SANTOS 63º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 65378 ELIZANDRA AMAPRO DO SANTOS 64º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 31665 MARIÁ DE OLIVEIRA SIQUEIRA 65º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 15307 ALEXANDRE GOMES LEAL 66º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 35539 PATRICIA MORAES DE AZEVEDO 67º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 37818 ANDERSON DA SILVA JACINTO 68º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 56246 ELIZANGELA PAIVA PINHEIRO 69º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 22671 EUNICE MARIA FERNANDES FILHA 70º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 45165 ROSANA DA CRUZ SILVA MONTEIRO 71º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 48277 ALEXANDRA DA SILVA KNUPP 72º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 19768 LÚCIA BARRETO DA PAIXÃO 73º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 15973 MARCIA MENEZES GUIMARAES 74º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 48590 MARCO AURÉLIO DE SOUZA TEIXEIRA 75º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 50362 SELMA CAETANO BARBOSA 76º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 67508 CATARINA DE ALMEIDA MENDES 77º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 68409 ADRIANA HALFELD ALONSO 78º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 21391 MERY JANE SANTOS REIS 79º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 41999 RITA OTILIA DA SILVA MAGALHÃES 80º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 72743 LUIZ CARLOS FERREIRA JUNIOR 81º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 8575 MÁRCIA MESSIAS FERREIRA 82º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 14082 ANA CLÁUDIA DOS SANTOS AMARAL 83º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 38744 ROGERIO ALEXANDRE MARINHO DE MORAIS 84º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 61525 EMERSON GONÇALVES DA SILVA 85º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 32460 ADRIANA DO NASCIMENTO DIAS 86º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 35707 LUCIANA DA CRUZ DE SOUZA DE BARROS 87º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 30960 ANA PAULA TORRES PEREIRA 88º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 37327 ALEXSANDRO PEREIRA PINTO 89º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 12662 ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS 90º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 16771 ALEXANDRA MARTINS SOARES 91º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 12477 THATIANA NETTO MACIEL 92º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 18679 VIVIANE MARIA DA SILVA 93º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 21897 Convocado como PCD – Edital nº 1, de 23 de maio de 2022 94º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 25317 OLGA BEATRIZ DINIZ BALDINO 95º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 27550 ERICA ALVES DE OLIVEIRA 96º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 49184 ANDRÉIA BARBOSA DE SENA 97º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 57140 GISELA DA SILVA MARIA 98º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 3852 CRISTIANE DOS SANTOS MELLO ESMERI 99º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 9615 RAFAEL OLIVEIRA COUTINHO DE SOUSA 100º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 70781 LUCIANA ALVES NUNES LIMA 101º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 54570 SUELLEN DE FATIMA LOPES RIBEIRO 102º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 29386 LUANA RODRIGUES DOS SANTOS 103º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 19779 THABATA BARBOSA DE SOUZA 104º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 66787 MARCELLA QUEIROZ LEMOS 105º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 8251 ANSELMO OLIVEIRA MARTINS 106º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 73919 MARIANA FERREIRA DE SOUZA SILVA NUNES 107º 5.6-TÉCNICO EM LABORATÓRIO 47246 VIVIANE CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA 108º 5.7-TÉCNICO EM LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA) 54982 JÉSSICA BEZERRA 1º 5.7-TÉCNICO EM LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA) 54029 AMANDA RIBEIRO SANTOS 2º 5.7-TÉCNICO EM LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA) 29955 ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES 3º 5.7-TÉCNICO EM LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA) 45252 ANA PAULA SILVA DE SOUZA 4º 5.7-TÉCNICO EM LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA) 43906 ANGELICA SANTOS OLIVEIRA 5º 5.7-TÉCNICO EM LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA) 51523 FRANCISCA PEREIRA RIBEIRO 6º 5.7-TÉCNICO EM LABORATÓRIO (MICROBIOLOGIA) 41884 ELIZANGELA PAIVA PINHEIRO 7º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 35360 ANDREZA MONIQUE DA SILVA GARÇA 10º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 23877 DANILO CARDOZO VARELA 11º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 5945 ENIO DA SILVA AQUINO 12º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 401 AILTON DA SILVA VILMAR 13º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 48200 DANIELE GONÇALVES PEREIRA CORRÊA 14º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 18057 FERNANDA LIMA RAMOS 15º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 41150 STENIO FRAGA RODRIGUES 16º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3072 SUSIELEN DE LIMA CALIXTO 17º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 18471 LOUISE COELHO MARQUES 18º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 65670 ANDREZA ANDRADE DA SILVA 19º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 49566 PAMELA CUNHA MARQUES SOUZA 20º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 42006 Convocado como PCD – Edital nº 1, de 23 de maio de 2022 21º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 21940 ANTONIO CARLOS FERREIRA 22º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 41593 LUCIANA LINHARES CARACIOLO ORNELA 23º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 58692 MICHEL CORRÊA DE SOUZA 24º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 67041 FERNANDO CARLOS NOGUEIRA 25º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 7307 LUCIANE OLIVEIRA MACEDO MACIEL 26º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 48950 GLAUCIANE CAVALCANTI FELIX 27º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 50757 EDUARDO ORTIZ RIBEIRO DA COSTA 28º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 16804 CELIANE PORTELA DE LIMA 29º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 70811 ELISANGELA MARIA TOSTA FARIA SILVA 30º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 13458 ALEX DA MOTTA ALVES 31º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 62346 LUIZ ANTONIO BARCELOS RODRIGUES 32º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 48600 FERNANDO NONATO DE SOUSA SILVA 33º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 31726 ELIZABETE FRANÇA GUIMARÃES 34º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 8984 GISA DA SILVEIRA TOSTES 35º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 61230 ROSEANE CRISTINA DE MELO 36º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 41605 FÁBIO DA ROSA MORAES 37º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 12058 JERÔNIMO DA SILVA BARBOSA 38º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2373 LEANDRO BATISTA DE ANDRADEBARROS 39º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 45129 BRUNA GEVU EL CARIH 40º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 35812 CARLA PESSANHA DA COSTA 41º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 74160 ZUILA AUGUSTA AMARAL DA GAMA SANTA BRIGIDA 42º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 74029 HELIAYRTON FRANCISCO DA SILVA 43º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3277 OSWALDO TUPYNAMBÁ DE CARVALHO JÚNIOR 44º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 55134 ALANDER MORAES GOMES 45º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 56306 JAQUELINE SANTOS RAMOS RIBEIRO 46º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 20363 ALLAN FERREIRA RANGEL 47º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 61214 DIEGO DE MEDEIROS VICTOR 48º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 37181 BEATRIZ COSTA PONTES 49º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 544 ANDERSON DOS SANTOS DE FREITAS 50º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 59467 MARCOS JOSE DE ALMEIDA FILHO 51º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 25150 LEONARDO FELIZARDO ADAO 52º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 33178 KEILA CRISTINA TEODORO SILVA LUZ 53º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 50358 TAÍS MERCÊS RAMOS DE CERQUEIRA 54º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 36448 ANA PAULA TORRES PEREIRA 55º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 24374 ROSILENE MOREIRA DE SOUZA 56º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3936 BRUNO LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO 57º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 42639 ANA PAULA ALVES MACHADO 58º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 43518 ALINE RODRIGUES MOURA VARGAS 59º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 70305 JAQUELINE NANAN DA SILVA CARRÉ 60º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 53778 SUZANA SILVA VIEIRA 61º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 67088 CARLOS DA COSTA CARNEIRO 62º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 34035 LUCIA CRISTINA LIBANO DE MELO 63º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 4489 NELSON FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR 64º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 519 FERNANDA DA SILVA BATISTA 65º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 53375 CARLOS DO NASCIMENTO DUARTE ECHER 66º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 9725 PATRICIA NUNES DA SILVEIRA 67º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 42731 ANA PAULA FREIRE DA SILVA 68º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 19234 PRISCILLA GARDEL BARBOSA 69º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 15429 HENRIQUE MEDEIROS DOS SANTOS 70º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 10549 GRAZIELLE GOMES LUCENA 71º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 23917 JOSÉ CARLOS DE JESUS RODRIGUES 72º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 63715 MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA 73º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 4077 ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 74º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3909 LUCIA MARTINS DE SA BONFIM 75º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 21300 LEONARDO EVERSON FERREIRA DA SILVA 76º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 60057 LETICIA DA SILVA LIMA 77º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 64272 FRANCISCO ANDRÉ VIEIRA 78º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 76616 MARILENE DA SILVA ROSARIO 79º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2992 ROSIMERE NUNES MARQUES 80º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 33399 JOSE ELSON SILVA VENANCIO 81º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 48375 SANDRA DOS SANTOS LIMA PEREIRA 82º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 67284 ALEX SILVA BRAZIL 83º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 35619 ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 84º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 21506 LENILSON ALVES DA SILVA 85º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 37522 MARCOS VINICIUS MAIA PIRES 86º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 47639 MONICA MACHADO DE SOUZA 87º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 51072 LUCIENE GONCALVES SILVA 88º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 61501 MARILENA PINTO DE ARAUJO 89º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 33484 ELIZABETH CANDIDO DA SILVA 90º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 62763 HELEN SCHVABENLAND ALVES 91º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 40699 ERIKA PATRÍCIA CARDOSO SOARES 92º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 54955 ISABELE SANTOS RIBEIRO DA COSTA 93º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 18718 ANDRE LUIS SANTANA FERREIRA 94º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3129 ARIANA MELO LEÃO PARCIAL 95º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 15171 MAGNO CAVALHEIRO FARIA 96º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 53187 JULIA MARIANO GAIGHER 97º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 70747 EMILIA DANIELLE CASSIMIRO DA SILVA 98º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 62100 SYLVIA HENRIQUE DIAS SILVA JOSE 99º 5.8-TÉCNICO EM RADIOLOGIA 54181 LUCIENE GABRIELLE DE OLIVEIRA CAETANO JUVENAL 100º

(*) PCD

(**) Incluído Subjudice – Edital nº 5, de 9 de setembro de 2022

(***) Incluído Subjudice – Edital nº 7, de 30 de setembro de 2022