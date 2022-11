Locais de prova do INSS serão divulgados nesta segunda (21/11)

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

A banca Cebraspe publicou edital informando que os locais de prova do concurso INSS estarão disponíveis para consulta a partir do dia 21 de novembro de 2022! Os candidatos inscritos poderão ter acesso aos locais de aplicação das provas objetivas no site da banca organizadora, Cebraspe: http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22.

É importante reforçar que as provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022, às 14 horas.

O Instituto Nacional do Seguro Social oferta 1.000 vagas imediatas e 2.373 vagas para formação de cadastro reserva no cargo de Técnico do Seguro Social. A remuneração é de R$ 5.905,79.