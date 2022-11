Prefeitura encerra curso profissionalizante na Casa Rosa Mulher

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), concluiu na manhã desta quarta-feira (16), mais um curso profissionalizante destinado ao público feminino. O curso Designer de Modelagem de Henna em sobrancelhas teve carga horária de 20h/aula e foi realizado na unidade da Casa Rosa Mulher, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

Durante os cinco dias de aula, as alunas aprenderam, na teoria e na prática, técnicas de modelagem e desenho de sobrancelhas, sendo capazes de adequar o atendimento às características pessoais e gosto, valorizando as expressões faciais de cada cliente, como também precificar a oferta dos seus serviços.

No total foram capacitadas 20 profissionais sob a instrução da orientadora educacional do Senac e especialista em sobrancelhas, Maria Edileuda. Segundo a instrutora, a partir deste momento de conclusão da qualificação, todas as alunas já se encontram aptas para atuar no mercado de trabalho.

“As alunas fizeram um curso básico que também é um aprendizado para a vida. Todas terão condições de melhorar a renda familiar, e também estão somando outros valores às suas vidas. A Casa Rosa Mulher oferece uma terapia onde elas podem ocupar a mente. Esse é um espaço pra elas se sentirem melhor e levantar a autoestima”.

De acordo com o supervisor pedagógico do Senac, Antônio de Melo, a entrega dos certificados deverá ocorrer quando todas as turmas estiverem concluídas.

“Devemos reforçar essa parceria com a prefeitura para o momento especial de entrega dos certificados, afinal é um momento especial para nós e para elas. Iremos juntar as três turmas quando encerrar e realizar um evento.”

Rila Freze, diretora de Direitos Humanos da SASDH, destacou a atenção e o cuidado da gestão municipal ao priorizar a dignidade humana no atendimento a essas mulheres.

“A atual gestão está sempre trabalhando nesse viés de promoção da dignidade, de criar e dar oportunidades às pessoas em vulnerabilidade social, exercendo a promoção dos direitos das mulheres e dos direitos humanos como um todo”, disse.

A Prefeitura de Rio Branco trabalha com foco em ações fundamentais de dignidade para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade de mulheres. Desse modo, oportunizar emprego e renda através de uma qualificação rentável facilita o seu acesso a bens, serviços e ao pleno exercício da cidadania.

Casa Rosa Mulher

A Casa Rosa Mulher está localizada em frente à praça da juventude, no bairro Cidade Nova e presta serviços de atendimento socioassistencial, psicológico e jurídico à mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade social.

Para que a mulher seja inserida no mercado de trabalho e alcance sua autonomia financeira, a Casa Rosa Mulher oferta também em seu espaço, por meio de parceria com outras instituições, cursos profissionalizantes em várias áreas.

As equipes da unidade realizam, ainda, palestras e atividades educativas sobre os direitos das mulheres, Lei Maria da Penha e empoderamento feminino em toda rede de educação, saúde e entidades sem fins lucrativos.