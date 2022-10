Primeira quinzena de outubro tem três leilões agendados

O primeiro leilão judicial do mês de outubro é das 1ª e 2ª Varas Cíveis de Cruzeiro do Sul, previsto para o dia 6 de outubro. Os itens disponíveis são: uma edificação com dois andares na Avenida Copacabana, um galpão no bairro Remanso e dois carros.

No dia seguinte, a 1ª Vara Cível de Rio Branco tem disponível para arrematação um ar condicionado de 60 mil BTUS e a Vara Única de Epitaciolândia uma moto, uma smart tv e um lote de 100 vestidos.

Ainda está em organização dos lotes de produtos de Brasileia, Plácido de Castro e mais um de Rio Branco e Xapuri. Acompanhe o cronograma no site da leiloeira e veja mais detalhes de cada um dos bens nos editais.