Audiência propõe licitar transporte coletivo por km rodado

O diretor da Federação do Comércio Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), Valdemir Alves do Nascimento, que também é integrante do Conselho Municipal de Transportes, participou na tarde desta quarta-feira, 28, na sede da Amac, em Rio Branco, de Audiência Pública para realização de licitação. O objetivo principal é contratar empresas que tenham por objetivo o transporte coletivo de pessoas.

De acordo com Valdemir, é de suma importância que a Fecomércio-AC participe de atos como estes, de modo que visam a melhoria tanto da sociedade civil como um todo, como do empresariado.

“Além disso, foi explicado, nesta audiência, como que deve ser a nova modalidade, a licitação como um todo. As entidades de classes, associações, devem estar por dentro do assunto, de modo que ajudem, inclusive, no melhoramento do transporte coletivo”, disse Nascimento.

Ainda segundo o diretor, uma das questões discutidas foi a mudança no pagamento. “A proposta é que o pagamento às empresas seja por quilômetro rodado, de modo a não onerar nem a sociedade civil nem o empresariado. Nossa expectativa é de melhorias”, finalizou.