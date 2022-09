Após ninguém acertar as seis dezenas sorteadas na noite da última quarta-feira (21), o prêmio da Mega-Sena acumulou, e o próximo concurso pode pagar até R$ 170 milhões. As dezenas sorteadas foram 04-05-25-32-39-40.

O sorteio acontece às 18h no Espaço Loterias Caixa, dentro do terminal Rodoviário Tietê, zona norte de São Paulo. O próximo acontecerá no sábado (24), e as apostas podem ser feitas até as 17h, através de qualquer lotérica do Brasil ou do site da Caixa Econômica Federal.