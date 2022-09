Sebrae Acre: contratação para prestação de serviços de manutenção

Aviso de edital

O Sebrae no Acre torna público, por meio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Direx n° 054 de 20 de outubro de 2021, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae de forma presencial no Sebrae no Acre – Av. Ceará, 3693, 7° BEC, Rio Branco-Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá, no 2° andar da Sede do SEBRAE/AC, realizará a Licitação na Modalidade Concorrência n° 02/2022.

A licitação visa a contratação de empresa sob demanda, para prestação de serviços comuns de manutenção predial corretiva e preventiva, incluindo pequenas reformas e reparos com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme estabelecido na planilha de serviços e insumos diversos. Os representantes legais deverão fazer seu credenciamento no ato da abertura da sessão, devendo identificar-se, exibindo cópia de Cédula de Identidade ou documento equivalente, apresentar cópia simples do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse claramente os poderes de representar a licitante, caso não conste em nenhum dos documentos anteriores, para em seguida fazer a entrega dos envelopes, conforme subitens constantes neste edital.

Condições técnicas

Poderão participar deste procedimento licitatório as licitantes legalmente constituídas no país, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação.

Informações adicionais

Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao Sebrae no Acre, sala da CPL – Av. Ceará, 3693, 7° BEC, Rio Branco/Acre ou através dos telefones (68) 3216-2142, 3216-2175, 3216-2176, 3216-2205 e 3216-2100 ou e-mail cpl@ac.sebrae.com.br, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:30 às 14:00 horas e das 16:00 às 19:30 horas (horário de Brasília), ou, ainda, através do endereço eletrônico http://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf.