Prazo de inscrições para o Hackathon 2022 é estendido até 21

As inscrições para o 2022 UN Big Data Hackaton foram prorrogadas até a próxima quarta, 21 de setembro. O evento será realizado entre 8 e 11 de novembro na Indonésia, mas os selecionados poderão participar virtualmente ou de forma presencial na sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro.

Para o cientista de dados, João Victor Pacheco Dias, integrante da equipe Data Rockstars, segunda colocada na edição de 2021, participar do Hackathon é uma grande oportunidade. “O desafio em si é muito edificante, divertido e ajuda na carreira, tanto no currículo quanto em amadurecimento profissional”, diz.

O Hackathon tem como objetivo desenvolver ideias e soluções para ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e auxiliar na resolução de desafios globais. O evento é organizado pela Divisão de Estatística das Nações Unidas (UNSD) e recebe o apoio do Hub Regional das Nações Unidas para Big Data no Brasil, hospedado na Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), braço acadêmico do IBGE.

Segundo a coordenadora do projeto, Andrea Diniz, “o Hub Regional no Brasil tem como objetivo contribuir para o avanço no uso de big data para melhorar a produção de estatísticas oficiais e o Hackathon é uma oportunidade importante para caminharmos nessa direção”.

Clique aqui para se inscrever ou copie e cole o link ao lado em seu navegador: https://input.un.org/EFM/se/3995D1A40525E4CE

Brasil foi destaque em 2021

No ano passado, o Hackathon reuniu 76 times, totalizando mais de 250 integrantes de 33 países. O Basil foi destaque na América Latina, sendo representado por oito equipes, enquanto o México teve duas e a Bolívia, uma. O tema foi o Impacto da COVID-19 nos ODS.

A equipe brasileira Data Rockstars ficou em segundo lugar e contava com quatro integrantes, entre eles o cientista de dados João Victor Pacheco Dias, de 32 anos, que é ex-aluno da ENCE.

Ele conta que a passagem pela Escola foi uma fonte de inspiração. “O que mais me inspirou foi a história de alguns professores queridos que marcaram a história da Estatística brasileira e internacional. Tomar decisões importantes que impactam o destino de muitos é desafiador”.

Para João Victor, que já participou de quatro edições da competição, os participantes precisam ter vontade de ganhar. “Entre com um objetivo claro e para vencer. Escolher bem os integrantes do time, atividades e definir horários para cada etapa é fundamental”, aconselha.

IBGE integra equipe de organizadores

A servidora do IBGE, Patrícia Zamprogno, da Diretoria de Informática (DI), representa o Hub Regional na organização do evento e participa de reuniões com o comitê organizador desde março de 2022.

Colaboradora do projeto Hub Regional das Nações Unidas para Big Data no Brasil, ela conta que o IBGE se prepara para receber os participantes em suas instalações. “Como é uma maratona de programação, temos que avaliar como a nossa infraestrutura tecnológica vai comportar a quantidade de pessoas, ou seja, os desafios vão desde verificar a qualidade da rede do local até considerar se temos quantidade suficiente de tomadas para os computadores”.

Em 2021, Patrícia integrou o time de jurados e avaliou seis projetos. “Como jurada, eu avaliei se os projetos eram inovadores e se a solução estava alinhada ao tema do evento. Além disso, avaliei a qualidade de apresentação do projeto, ou seja, se eles conseguiram demonstrar que a ideia deles era relevante para a visualização dos impactos da COVID-19 no monitoramento dos ODS”.

Patrícia considera que todos ampliaram seus conhecimentos na competição. “Percebi que as equipes se esforçaram para aprender novas ferramentas de análise de dados e mostraram um verdadeiro trabalho em equipe e colaboração. Eu também aprendi muito com eles, é sempre bom ficar atualizada com as novidades tecnológicas”, conclui.

Clique aqui para ter acesso a todas as informações do Hackathon de Big Data das Nações Unidas 2022 ou copie e cole o link ao lado em seu navegador: https://unstats.un.org/bigdata/events/2022/hackathon