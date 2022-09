IFSE: seleção para professor dos ensinos básico e tecnológico

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL PROGEP/REITORIA/IFS Nº 2, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 11.892/2008, e considerando o processo IFS n° 23060.001994/2022-96, torna público o lançamento do processo seletivo simplificado, com vistas à contratação temporária de professor substituto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público do IFS, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal/1988 e do artigo 2º, inciso IV da Lei nº 8.745/1993:

I – DAS VAGAS:

CAMPUS ÁREA REGIME DE TRABALHO (SEMANAL) TOTAL DE VAGAS Aracaju Alimentos 20h 01 Aracaju Desenho 40h 01 Aracaju Eletrotécnica 40h 01 Aracaju Informática I 40h 02 Aracaju Química 40h 01 Estância Eletrotécnica 40h 01 Glória Geografia 20h 01 Propriá Administração 40h 01 Propriá Informática I 40h 01 Propriá Informática II 40h 01 São Cristóvão Ciências Agrárias 40h 01 São Cristóvão Informática III 40h 01 Socorro Informática II 40h 01

II – DA REMUNERAÇÃO

A – Quadro Remuneratório:

DESCRIÇÃO CARGA HORÁRIA SEMANAL TITULAÇÃO GRADUAÇÃO * Vencimento Básico 20 horas R$ 2.236,32 Vencimento Básico 40 horas R$ 3.130,85

* Por vedação constante na Orientação Normativa SRH/MP nº 05, de 28/10/2019, não será paga ao professor substituto Retribuição por Titulação superior à exigida neste Edital, ainda que o candidato aprovado comprove possuir titulação superior ao especificado.

B – Auxílio-alimentação:

REGIME DE TRABALHO VALOR 20 horas semanais R$ 229,00 40 horas semanais R$ 458,00

III – DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos > Concursos Abertos > inscrever-se no concurso > inscrever-se para a vaga na área do concurso), no período de 28/09/2022 a 09/10/2022. A taxa de inscrição terá o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

IV – DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O prazo de validade deste processo seletivo simplificado será de 01 (um) ano, contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a critério da Administração.

O contrato vigorará a partir da assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, em consonância com as normas legais, não excedendo o prazo de 02 (dois) anos.

V – DO EDITAL:

O edital completo com todas as informações encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-progep/2022.

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE