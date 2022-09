TSE volta a lembrar novo horário de votação no Acre: das 6h às 15h

Uma decisão do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021 determinou a uniformização do horário de votação em todo o país.

Nas Eleições Gerais de 2022, marcadas para os dias 2 (primeiro turno) e 30 de outubro (eventual segundo turno), as seções eleitorais serão abertas às 8 horas e encerrarão os trabalhos às 17 horas do horário de Brasília (DF), desde que não haja eleitores na fila.

“Como consequência, Estados com fuso horário diferente da capital terão de se adequar à medida, prevista na Resolução TSE nº 23.669, que trata dos atos gerais do processo eleitoral”, alerta o TSE em recente comunicado.

No Acre, as seções eleitorais abrirão as 6 horas encerrarão as 15 horas.