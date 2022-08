A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) realiza neste sábado, 13, uma homenagem ao Dia dos Pais, direcionada ao público idoso frequentador do tradicional Forró do Senadinho. O evento começará às 9h e vai até 15h, no Buffet Primavera, na Estrada Apolônio Sales.

Na ocasião, será servido um delicioso almoço, acompanhado de boa música, som ao vivo e muita dança. Para Wilson Araújo, coordenador do forró do Senadinho há mais de 20 anos, o clima é de bastante expectativa para o dia de amanhã.

“O Dia do Pais é domingo, mas como eu faço questão que no dia os pais fiquem em casa com seus filhos, então a gente faz um dia antes, no sábado, dia 13. Sempre fazemos essa homenagem aos pais, às mães. Então, vamos passar o dia no buffet, e eu agradeço bastante às pessoas que ajudam sempre o Senadinho”, disse.

O idoso Oscar Pereira, de 74 anos, fala sobre sua expectativa para o evento.

“Estou bastante ansioso e feliz. Amanhã é um dia de festa para os pais, para os filhos dos pais, é de muita alegria, alegria para a gente. Vamos estar lá no chalé, o pessoal do Senadinho, e vamos dançar muito, nos divertir, almoçar. Amanhã é só festa e alegria”, revela.