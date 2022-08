A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) realizará, nos dias 13,14, 20 e 21 de agosto, atividades em alusão à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação. O público-alvo são crianças de um a cinco anos de idade e adolescentes menores de 15 anos, que precisem atualizar as carteiras de vacinação contra diversas doenças.

“Convidamos aos pais ou responsáveis que procurem as unidades de saúde do seu município para verificar se sua criança ou adolescente está precisando de alguma vacina naquele momento. O CRIE vai estar ajudando, também, nessa campanha e contamos com a presença da população de Rio Branco para procurar os serviços”, informou a responsável pelo CRIE, Daíla Timbó.

A ação tem como objetivo conservar o Brasil livre da poliomielite e manter a situação vacinal da população em dia. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), atualmente, a cobertura vacinal no país encontra-se abaixo do ideal e isso colabora para o ressurgimento de doenças que estavam erradicadas como o sarampo e a poliomielite, por exemplo.

Com isso, o Programa Nacional de Imunização (PNI) do MS disponibilizará todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na poliomielite. Iniciada na última segunda-feira, 8, em todo o país, a campanha tem como meta vacinar 95% das crianças em todos os municípios.

As atividades ocorrerão das 9h às 15h, na sede do CRIE, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 595, Bairro Bosque, em Rio Branco. A população interessada deve estar com os seguintes documentos: caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF.