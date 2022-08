Beneficiários do REM Acre serão capacitados contra incêndios

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) dará início, na próxima segunda-feira, 15, aos cursos de formação de brigadistas, que serão ministrados aos beneficiários do Programa REM Acre Fase II. Serão 36 beneficiários aptos a atuarem como brigadistas e multiplicadores junto à comunidade, auxiliando nas atividades preventivas e de combate às queimadas e incêndios florestais.

Desse total, 26 são pequenos pecuaristas que atuam com a recuperação de áreas degradadas, cinco são produtores rurais, ribeirinhos e extrativistas e outros cinco indígenas, que desenvolvem atividades sustentáveis. As capacitações serão ministradas em Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Capixaba, Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Porto Acre, Bujari, Manoel Urbano, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Além da formação, os brigadistas receberão kits para combate a incêndio florestais contendo abafador, bomba costal, capacete e equipamentos de segurança individual (EPIs). O objetivo é proporcionar condições aos produtores rurais e indígenas para atuarem no combate ao incêndio, caso ocorra.

Cada capacitação será ministrada em dois dias, com aulas teóricas e práticas sobre manejo integrado do fogo, legislação ambiental, prevenção, educação ambiental e combate direto às chamas. Além disso, os brigadistas recebem capacitação em manutenção de ferramentas, a fim de aumentar a vida útil desses equipamentos, conforme ressaltou o coordenador do Programa REM Acre na CBMAC, tenente Bertholdi.