Por Tele Viva —

O “Lugar Incomum” estreia sua nova temporada na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, às 18h, no Multishow. Serão oito episódios inéditos, inteiramente gravados no Brasil, em quatro capitais – Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais uma vez, a apresentadora Didi Wagner procura mostrar o lado incomum dos destinos percorridos, desta vez tendo o bem-estar como plano de fundo. Didi traz seu olhar curioso em busca de experiências inusitadas, marca registrada do programa. No ar desde 2016, a nova temporada do Lugar Incomum conta com produção da Magnífica e direção de Renata Shoel.

As aventuras começam por Rio Branco. Didi visita o Manto Verde, restaurante onde o cliente pode pescar e preparar sua própria comida. Além disso, a apresentadora faz um passeio de caiaque no Lago do Amapá e faz um voo de balão sobre a Amazônia para observar os geoglifos. Há ainda uma entrevista com José Rodrigues de Araújo, mais conhecido como Doutor Borracha – o apelido de negócio de produção de calçados em látex natural com design criado por ele.

Em Olinda, Didi experimentará o Axé, a bebida mais popular do carnaval da cidade. E também conhecerá a dança folclórica regional Cavalo Marinho, reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. O roteiro conta ainda com uma aula de cerâmica, tour de bike pelo centro de Recife, massagem energética em Maracaípe e visita à Usina Santa Terezinha. Localizada em Água Preta, município da Zona da Mata Sul de Pernambuco, o local chama atenção por apresentar uma obra de arte provocativa assinada pela artista plástica pernambucana Juliana Notari: Diva é uma enorme escavação no morro em formato de vulva que possui 33 metros de altura.

Do Nordeste para o Sudeste, a apresentadora vai para o Rio de Janeiro, conhecer a história da Erika Martins, a Erika Bronze, famosa pelo serviço de bronzeamento com fita na laje de sua própria casa em Realengo, Rio de Janeiro. Nas areias cariocas, além de apreciar o clássico combo mate gelado com biscoito de polvilho, Didi aprende a jogar Teqball (modalidade próxima ao futebol de mesa) com o campeão Leonardo Santana, o Peléo. Os episódios no Rio de Janeiro exibirão também uma experiência de massagem tântrica na Ilha da Gigóia e uma visita ao Samba do Trabalhador, considerado patrimônio cultural carioca, com direito a bate-papo com seu fundador, o compositor musical e sambista Moacyr Luz.

Em São Paulo, o roteiro inclui uma passagem pela Casa Fluida, casa noturna que proporciona a experiência de se tornar drag queen por uma noite. Já para o dia, Didi experimenta fazer stand-up paddle na Represa Billings, um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana paulista.