O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Acre (Procon/AC), realizou na noite deste domingo, 7, no galpão institucional da Expoacre 2022, a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova sede da instituição. A solenidade contou com a participação da diretora-geral do Procon/AC, Alana Albuquerque, e do secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar.

Para a diretora-geral do Procon/AC, a ordem de serviço é a realização de um sonho, tanto de servidores quanto da população de uma maneira geral. A nova sede ficará localizada no bairro Estação Experimental e terá, ao todo, quatro pavimentos.

No valor de R$ 5,5 milhões, a obra contará, de acordo com Alana, com toda a estrutura necessária, “ampla e moderna”, que irá representar os anseios dos servidores que têm atuado no tripé atendimento, educação e fiscalização. “Essa nova sede representará um referencial de identidade da nossa instituição”, afirmou.

O Procon, que já leva serviços para todos os 22 municípios acreanos, conseguirá ampliar seu programa para levar as ações também para o interior. “Já inauguramos divisões de atendimento no Vale do Juruá, vamos inaugurar no Alto Acre e também estamos em tratativas para Tarauacá”, explicou.

O secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, por sua vez, explicou que trata-se de uma obra de extrema importância. “Estamos envidando todos os esforços para chegar nesse momento, pois com essa obra geraremos mais de 200 empregos diretos”, afirmou.

“É com muita alegria que o Estado do Acre consegue, por meio de uma economia fiscal eficiente, garantir recursos para realizar essa obra tão importante e isso já agora no mês de agosto”, disse. O prazo para a construção da obra é de um ano.