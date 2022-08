Visitação supera projeção e mais de 265 mil foram à Expoacre

A 47ª Exposição Agropecuária do Estado do Acre (Expoacre) de 2022 superou as expectativas de público. De acordo com o coordenador de Integração Operacional da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Glayson Dantas, a média ficou em torno de 33 mil pessoas por noite, totalizando 264 mil nas últimas noites. A previsão é que mais de 300 mil pessoas passem pela feira nas 9 noites.

Segundo ele, somente na noite gospel, que contou com a participação da cantora Bruna Karla, mais de 40 mil pessoas visitaram e participaram dos eventos da feira agropecuária. E para o domingo, dia 7, último dia de exposição, a mesma quantidade de pessoas é esperada.

De acordo com o coronel Glayson Dantas, desde o terceiro dia de feira as forças de segurança estão testando um novo aplicativo, colocado no portão principal do parque de exposições, que ficou responsável por fazer a contagem da entrada de pessoas. “Trata-se de um sistema de câmeras que faz uma contagem mais aprimorada”, disse.

“Desde o primeiro dia da feira as forças de segurança locais buscam levar mais segurança e tranquilidade ao público presente e, por isso, tivemos novas tecnologias sendo testadas ao longo dos nove dias, sendo uma delas esse sistema de câmeras”, afirmou o coordenador.

Como o sistema foi instalado somente na entrada principal, sem contar com as entradas laterais dos estacionamentos, o coronel destacou que, a partir da contagem da principal, se fez uma média de público diário. “Em dias de show, mais de 40 mil pessoas estiveram presentes”, informou.

Para se ter uma ideia, somente na entrada principal, no dia 30 de julho, primeiro dia de feira, foram contadas mais de 13,5 mil pessoas. No dia 31, mais de 13,6 mil. No dia primeiro de agosto 17,8 mil; no dia 2, 12,8 mil pessoas; no dia 3, 12,8 mil; no dia 4, 13,9 mil pessoas; e no dia 5, 16,1 mil. “Com isso, contando as oito noites de Expoacre, tivemos um público de 264 mil pessoas”, disse.