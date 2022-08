Educação de Rio Branco lança edital para contratar 86 professores e pessoal de apoio; edital na íntegra aqui

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor e Servidores Administrativos, destinado a selecionar candidatos para atuarem na Rede Municipal de Ensino, com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº 1.663/2007.

São 86 vagas e as inscrições vão até 12 de agosto.

A seleção levará em conta formação acadêmica, qualificação profissional e experiência.

O resultado preliminar da seleção será publicado no site da Prefeitura de Rio

Branco: www.riobranco.ac.gov.br, no mural da Secretaria Municipal de Educação e no Diário Oficial do Estado, na data provável de 24 de agosto de 2022

Clique para acessar o EDITAL-03-2022-PROCESSO-SELETIVO-SIMPLIFICADO_SEME.pdf