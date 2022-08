Revalida 2022: 808 fazem a prova do 2o semestre em Rio Branco

A primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/2 está ocorrendo neste domingo, 7 de agosto. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará essa, que é a parte teórica do exame, em oito cidades brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). A aplicação seguirá o horário de Brasília.

Em Rio Branco são 808 candidatos. O exame busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

Cartão de Confirmação de Inscrição – Os participantes puderam conferir onde realizarão as provas por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Revalida. O cartão confirma o endereço do local de prova, além do número de inscrição e horários. No documento consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o documento.

Protocolos – O exame conta com protocolos de prevenção à covid-19. O uso de máscara de proteção será obrigatório nos locais de aplicação, exceto nos estados ou municípios em que o uso da máscara em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar. A retirada da proteção facial será permitida apenas na identificação ou para hidratação e alimentação. Será permitido levar máscara reserva e garrafa de água. O Inep também orienta a levar lanche, já que não haverá venda nos locais de aplicação e, após o fechamento dos portões, não será permitida a saída.

Pertences – Antes de entrar na sala, o participante teve de guardar, no envelope porta-objetos, o telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos, desligados, além de outros pertences não permitidos, listados no edital do exame.

Documentos de identificação – Os participantes podem apresentar cédulas de identidade expedidas por instituições como secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Federal ou pelas Forças Armadas. Também será aceita a identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive no caso de reconhecidos como refugiados, dentro do previsto pela Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997.

A Carteira de Registro Nacional Migratório, prevista na Lei de Migração (n.º 13.445), de 24 de maio de 2017, também está entre a documentação válida, assim com o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, do qual trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018.

A identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes e que, por lei, tenha validade como documento de identidade também poderá ser utilizada para identificar o participante. Além disso, passaporte e Carteira Nacional de Habilitação — de acordo com a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 — também são válidos, assim como Carteira de Trabalho e Previdência Social (impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997). Os documentos digitais e-Título, CNH digital e RG digital também serão aceitos, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

O participante impossibilitado de apresentar o documento de identificação original com foto, seja por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, tem como realizar as provas, desde que apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias da aplicação, ou se submeta à identificação especial, voltada à coleta de informações pessoais, com o objetivo de comprovar a identidade do inscrito.

Etapas – O Revalida é composto por duas etapas (teórica e prática) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.